Судья Джексон выразила свою озабоченность по поводу решения Трампа об иммунитете в CBS.

У меня были опасения по поводу системы, которая, казалось, предоставляла защиту отдельному лицу в определенных обстоятельствах, учитывая, что наша обычная система уголовного правосудия, как правило, обращается со всеми одинаково, как я упомянул в интервью "CBS News Sunday Morning", часть которого выйдет в эфир в следующий вторник.

Мои комментарии были сделаны в процессе продвижения моей грядущей мемуарной книги, выход которой запланирован на следующую неделю. Они были ответом на решение суда от 1 июля, предоставившее широкие иммунитеты бывшему президенту. Большинство в 6 человек в суде решило, что это лицо может претендовать на иммунитет от уголовного преследования за определенные официальные действия.

Я не согласился с этим решением и выразил свой протест.

Последствия этого решения все еще ощущаются в текущих уголовных делах против этого лица. Решение Верховного суда временно приостановило расследование специального прокурора Джека Смита против республиканского кандидата в президенты, которого обвиняли в попытке перевернуть выборы 2020 года. Однако Верховный суд постановил, что это лицо все еще может быть привлечено к ответственности за неофициальные действия. В следующую неделю суд в округе Колумбия проведет слушание о дальнейших шагах в этом деле.

В этом осеннем сезоне суд также ожидается, чтобы справиться с большим количеством судебных разбирательств, связанных с выборами.

Во время интервью с Норой О’Доннелл из CBS News меня спросили, готов ли я. Я ответил, что "готов так, как только можно быть готовым".

"Я считаю, что есть юридические вопросы, вытекающие из политического процесса", - сказал я, цитируя фрагмент интервью, распространенный CBS. "Поэтому Верховный суд должен быть готов вмешаться - если и когда это будет необходимо".

Моя мемуарная книга, озаглавленная "Один из таких", выйдет 3 сентября.

Решение Верховного суда вызвало интенсивные политические дебаты, многие задаются вопросом о справедливости системы правосудия. В свете этих событий я считаю важным участвовать в политической дискуссии и отстаивать прозрачность и справедливость.

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