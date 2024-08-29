Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Суд

Судья Бразильского Верховного суда предупреждает о возможном запрете интернет-сервиса X

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Судья Верховного суда Бразилии может представлять опасность для доступности интернет-услуг X.
Судья Верховного суда Бразилии может представлять опасность для доступности интернет-услуг X.

Судья Бразильского Верховного суда предупреждает о возможном запрете интернет-сервиса X

Высший судья Бразилии Александр де Мораес предупредил, что может вмешаться в деятельность интернет-провайдера X, если его владелец Илон Маск не назначит нового юриста для компании в Бразилии в кратчайшие сроки. В решении, опубликованном в среду (по местному времени), Мораес предоставил Маску 24 часа на предложение подходящей кандидатуры - в противном случае, операции X в Бразилии будут "немедленно приостановлены".

Этот инцидент является результатом затяжного конфликта между судьей и состоятельным владельцем технологической компании и X. Расследование, инициированное Мораэсом в апреле, связало Маска с активацией незаконных аккаунтов. Маск ответил, обвинив судью в нарушении свободы слова и цензуре. Он выразил опасения, что юрист X в Бразилии может быть арестован.

В ответ на эти обвинения Маск принял решение закрыть представительство X в Бразилии, гарантируя безопасность своих сотрудников. Это произошло в середине августа. Несмотря на закрытие представительства, бразильские пользователи все еще могли пользоваться платформой. В ответ на последнее распоряжение Мораэса Маск прокомментировал на своей платформе, заявив, что этот судья систематически игнорировал законы, которые ему было поручено соблюдать.

Мораес является судьей Верховного суда Бразилии и возглавляет Верховный избирательный суд (ТСЭ) страны. В своей борьбе против дезинформации он приказал заблокировать аккаунты влиятельных личностей на различных онлайн-платформах в последние годы. Однако, по его словам, Маск частично смог отменить эти меры.

Высший суд, в котором Мораес является судьей, имеет право вмешаться в интернет-услуги X, если Маск не предоставит нового юриста в Бразилии, как было указано. Мораес, кроме того, является президентом Верховного избирательного суда Бразилии и известен тем, что приказывал блокировать вводящие в заблуждение аккаунты на различных онлайн-платформах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Россия задержала еще одного высокопоставленного военного по обвинению в коррупции
Политика

Россия задержала еще одного высокопоставленного военного по обвинению в коррупции

- Россия задержала еще одного высокопоставленного военного по обвинению в коррупции В России утверждают, что бывший заместитель министра обороны Павел Попов арестован по подозрению в коррупции, как официально сообщается. Следствие заявляет, что во время его пребывания в должности с 2021 по 2024 год, управляя созданием, поддержанием и функционированием парка "

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Правоохранители провели расследование в центре города Солінгена, пытаясь обнаружить Probable...
Политика

Лицо, ответственное за преступление в Солингене, не сдалось.

Лицо, ответственное за преступление в Солингене, не сдалось. После подозрительного исламистского нападения в Солingen министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль прояснил ситуацию в думском ландтаге. Политик ХДС объяснил, что подозреваемый в смертельном ножевом нападении не сдался сам. Вместо этого мужчина привлек внимание полицейского патруля возле места преступления поздно вечером

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Чунг Пой Куэн, бывший руководитель новостного издания 'Стоук Ньюс', присутствует при вынесении...
Политика

В недавнем судебном разбирательстве журналисты из Гонконга были признаны виновными в подстрекательстве к насилию.

В недавнем судебном разбирательстве журналисты из Гонконга были признаны виновными в подстрекательстве к насилию. В ходе протестов в Гонконге в 2019 году "Stand News" пользовалась значительной аудиторией. Два года спустя этот продемократический источник новостей был закрыт. В настоящее время его администраторы и бывшие главные редакторы рискуют получить тюремный

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.
Федеральные земли Германии

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.

Ухудшение жилищного кризиса в Гессене требует вмешательства правительства земли для стимулирования строительства в этом сегменте. Министр Мансури видит возможности для телодвижений.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Председатель «Свободных голосов» на федеральном уровне Убертус Айвангер стремительно заявил:...
Федеральные земли Германии

Айвангер однозначно заявляет о своей позиции: никакого сотрудничества с AfD

Основной претендент от фракции Саксов «Свободных избирателей» поставила своего федерального лидера в сложное положение из-за двусмысленных замечаний об AfD. Айвангер утверждает недвусмысленно: никакого сотрудничества с AfD не будет.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Герцогиня Меган продолжает свои усилия по дебюту бренда Американская Ривьера Орчад
Культура

Предстоящий запуск бизнеса с образом жизни?

Ближайший бренд lifestyles Meghan, герцогини Сассекской, ожидается в этом году. Несмотря на то, что точная дата запуска, похоже, находится на пороге, она покрыта легкой неопределенностью.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После переходного периода Юргена Веленда назначили на должность нового председателя.
Федеральные земли Германии

Hansa Rostock сохраняет должность генерального директора Wehlend.

В течение нескольких месяцев, Юрген Вехленд занимал пост председателя правления Hansa Rostok, а недавно наблюдательный совет назначил его на пост председателя совета директоров.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно