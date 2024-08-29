Судья Бразильского Верховного суда предупреждает о возможном запрете интернет-сервиса X

Высший судья Бразилии Александр де Мораес предупредил, что может вмешаться в деятельность интернет-провайдера X, если его владелец Илон Маск не назначит нового юриста для компании в Бразилии в кратчайшие сроки. В решении, опубликованном в среду (по местному времени), Мораес предоставил Маску 24 часа на предложение подходящей кандидатуры - в противном случае, операции X в Бразилии будут "немедленно приостановлены".

Этот инцидент является результатом затяжного конфликта между судьей и состоятельным владельцем технологической компании и X. Расследование, инициированное Мораэсом в апреле, связало Маска с активацией незаконных аккаунтов. Маск ответил, обвинив судью в нарушении свободы слова и цензуре. Он выразил опасения, что юрист X в Бразилии может быть арестован.

В ответ на эти обвинения Маск принял решение закрыть представительство X в Бразилии, гарантируя безопасность своих сотрудников. Это произошло в середине августа. Несмотря на закрытие представительства, бразильские пользователи все еще могли пользоваться платформой. В ответ на последнее распоряжение Мораэса Маск прокомментировал на своей платформе, заявив, что этот судья систематически игнорировал законы, которые ему было поручено соблюдать.

Мораес является судьей Верховного суда Бразилии и возглавляет Верховный избирательный суд (ТСЭ) страны. В своей борьбе против дезинформации он приказал заблокировать аккаунты влиятельных личностей на различных онлайн-платформах в последние годы. Однако, по его словам, Маск частично смог отменить эти меры.

Высший суд, в котором Мораес является судьей, имеет право вмешаться в интернет-услуги X, если Маск не предоставит нового юриста в Бразилии, как было указано. Мораес, кроме того, является президентом Верховного избирательного суда Бразилии и известен тем, что приказывал блокировать вводящие в заблуждение аккаунты на различных онлайн-платформах.

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