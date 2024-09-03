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ПолитикаНовостиСудан

Судан в настоящее время сталкивается с тяжелым голодом беспрецедентных масштабов.

С апреля 2023 года военные лидерыSudana ведут борьбу за власть. Этот конфликт привел к массовым перемещениям и повсеместному голоду. Совет по беженцам Норвегии считает, что влиятельные западные страны могут принять меры.

 and  Carmen Simpson
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Гуманитарная помощь часто сталкивается с препятствиями со стороны участников конфликта.
Гуманитарная помощь часто сталкивается с препятствиями со стороны участников конфликта.

- Судан в настоящее время сталкивается с тяжелым голодом беспрецедентных масштабов.

"Важнейшие гуманитарные организации предупреждают об надвигающемся продовольственном кризисе катастрофических масштабов в Судане, используя недвусмысленные выражения. "Не надо приукрашивать: Судан находится в самом разгаре беспрецедентного голода", - документировала Норвежская совет по беженцам, вместе с партнерами. "Дети умирают от голода".

Совет выразил разочарование тонкими диалогами и нормативными нюансами, даже несмотря на то, что ежедневно гибнут люди от голода. Он подчеркивает сложный процесс, связанный с классификацией голода.

Классификация голода сложна

Условия для обозначения голода включают, например, ежедневную гибель 4 из каждых 10 000 детей от голода или как минимум 30% населения, страдающего от тяжелой продовольственной нестачи. Из-за сложности такие обозначения особенно трудны в районах, пострадавших от войны, таких как Судан, где гуманитарные усилия блокируются, и некоторые население остается недоступным.

Официально этот процесс называется "Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC)". Это инструмент, используемый ООН и другими глобальными организациями развития.

Борьба за власть среди военных лидеров

С апреля 2023 года соперничающие военные лидеры борются за господство в Судане. Жестокие столкновения вынудили более 10 миллионов человек покинуть свои дома и привели к гибели тысяч людей. сельскохозяйственная продукция также пострадала, так как культуры разрушены, заминированы или сельскохозяйственные работники перемещены, а скот погибает.

По данным организаций помощи, более 25 миллионов человек - почти половина населения - больше не могут удовлетворять свои ежедневные пищевые потребности. Многие семьи теперь существуют на диких листьях и насекомых, готовя всего один прием пищи в день, сообщает совет по беженцам. Даже когда людей можно достичь, финансовые ресурсы часто не хватает. Призывы к пожертвованиям, поданные организациями помощи, редко получают достаточное финансирование.

Сложный процесс классификации голода в Судане еще больше осложняется борьбой за власть среди военных лидеров, что приводит к перемещению сельскохозяйственных рабочих и блокированию гуманитарных усилий. В результате Судан сейчас столкнулся с продовольственным кризисом, более 25 миллионов человек борются за удовлетворение своих ежедневных пищевых потребностей, согласно данным организаций помощи.

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