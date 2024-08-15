Судан объявил об открытии пограничного перехода для гуманитарной помощи

Судан открывает пограничный переход Адре с Чадом для гуманитарной помощи на три месяца. Об этом объявил правящий совет де-факто лидера Абдель-Фаттаха аль-Бурхана на платформе X. Адре — крупнейший пограничный город на востоке Чада.

В Судане уже 16 месяцев продолжается тяжелая гуманитарная кризис из-за кровавой борьбы за власть между аль-Бурханом и его бывшим заместителем Мохамедом Хамданом Дагло. Страна находится на грани голода, более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боев и бомбардировок.

По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), более 25 миллионов человек в Судане находятся под угрозой голода, что составляет примерно половину населения страны. Гуманитарные организации уже месяцы призывают противоборствующие стороны предоставить доступ к нуждающимся. Особенно в регионе Дарфур, поставки гуманитарной помощи можно доставлять только через Чад.

В настоящий момент в Швейцарии ведутся переговоры для разрешения гуманитарной ситуации в Судане. Цель состоит в достижении прекращения огня, чтобы доставить больше гуманитарной помощи миллионам людей в стране. Однако армия аль-Бурхана не направила своего представителя.

По сообщениям, в среду вечером (по местному времени) госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с аль-Бурханом, в котором подчеркнул необходимость участия в переговорах и окончания конфликта.

Международное сообщество срочно призывает к открытию всех пограничных переходов между Суданом и его соседними странами, особенно Чадом, чтобы облегчить доставку необходимой гуманитарной помощи. Из-за продолжающейся нестабильности в Судане пограничный переход Адре имеет особое значение, так как это основной маршрут для поставок гуманитарной помощи в уязвимые популяции региона Дарфур.

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