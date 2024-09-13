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ПолитикаНовостиКитай

Суда немецкого происхождения пересекают Тайваньский пролив.

 and  Christian Meier
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Испытательное судно 'Баден-Вюртемберг' в настоящее время пересекает Тайваньский пролив
Испытательное судно 'Баден-Вюртемберг' в настоящее время пересекает Тайваньский пролив

Суда немецкого происхождения пересекают Тайваньский пролив.

Несмотря на предупреждения из Пекина, Берлин продолжает: Два немецких военного корабля в настоящее время курсируют между Китаем и Тайванем. Министр обороны Писториус оправдывает этот путь из-за благоприятных погодных условий, но, возможно, здесь играет роль нечто большее.

Игнорируя китайские предупреждения, немецкие военные корабли пересекли пролив между Китаем и Тайванем. Военные сайты отслеживания показали, что фрегат "Бaden-Württemberg" проплывал через так называемый пролив Тайвань в полдень. Его сопровождал, как сообщается, немецкий снабженческий корабль "Франкфурт-на-Майне". Это первый случай за 20 лет, когда немецкий военный корабль проходит по этому маршруту.

Министр обороны Германии Борис Писториус признал курс кораблей. "Международные воды - это международные воды, это самый короткий путь, самый безопасный путь при данных погодных условиях, и они международные воды, так что мы плывем", - заявил политик от СДПГ. По словам министерства и МИД, китайское правительство не было проинформировано о выбранном маршруте заранее.

Согласно международному праву, предварительного уведомления не требуется. По словам представителя МИД, воды международные, и есть свобода выбора маршрута. По словам Министерства обороны, корабли плывут из Южной Кореи в Манилу, столицу Филиппин. Это развертывание является частью "Деплоймента в Индо-Тихоокеанском регионе", которое включает в себя несколько многонациональных учений в регионе.

Министерство обороны Тайваня молчит

Сначала Министерство обороны Тайваня не отреагировало. Однако тайваньские источники безопасности раскрыли, что немецкие корабли должны были пройти через пролив Тайвань в субботу. Решение немецкого правительства пройти этим маршрутом было воспринято как демонстративный жест и редкость. Это может указывать на то, что Германия поддерживает своих союзников в соблюдении международного права.

Китай не выразил своего мнения, пока маршрут не стал известен. Ранее спикер Министерства иностранных дел в Пекине предупреждал против провокации суверенитета и безопасности Китая под предлогом свободной международной навигации. Перед этим он предупреждал против подобных действий в проливе Тайвань. Пролив простирается примерно на 180 километров. Китай претендует на эти воды как на свою территориальную воду. Тайвань также имеет подобные претензии. Китай почти всегда выражает решительный протест, когда, например, американские военные корабли проходят через пролив Тайвань.

Немецкие военные корабли, игнорируя предупреждения Китая, продолжили свой путь через воды между Китаем и Тайванем. Выбор маршрута немецким правительством был воспринят как демонстративный жест, указывающий на поддержку Германии в соблюдении международного права.

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