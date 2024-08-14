Суд уволил главу правительства Таиланда

В Таиланде премьер-министр Среетта назначает политика с судимостью на пост министра. Дюжины сенаторов, связанных с военными, недовольны и подают в суд. Конституционный суд в Бангкоке теперь снимает Среетту с должности.

Конституционный суд в Бангкоке снял с поста премьер-министра Таиланда Среетту Тависина. Решение о его отстранении было принято большинством судей в пять голосов против четырех. Среетта, 62-летний бывший магнат недвижимости, был отстранен от должности днем по местному времени. В мае дюжины сенаторов, близких к военным, подали в суд на бывшего премьер-министра, обвиняя его в нарушении правил назначением политика Пичита Чуенбана на пост министра, несмотря на его криминальное прошлое.

Решение суда стало неожиданностью для многих политических наблюдателей. Сенаторы обвиняли Среетту в том, что он нарушил правила, назначив на пост министра политика с судимостью. Пичит был приговорен к шести месяцам тюремного заключения в 2008 году за пренебрежение судом в коррупционном скандале.

Пичит уже подал в отставку в мае под растущим давлением. Среетта, по словам политических наблюдателей, защищался, утверждая, что назначение Пичита было законным, ссылаясь на то, что он заранее проконсультировался с юристами.

Однако суд постановил, что премьер-министр нарушил правила. Среетта не присутствовал при оглашении приговора и был занят другими делами.

Обвинения сенаторов против Среетты были связаны с его назначением на пост министра политика с криминальным прошлым. Другие политики критиковали решение Среетты, заявляя, что оно противоречит установленным принципам доброго управления.

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