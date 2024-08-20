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ПолитикаНовостиНацистские преступления

Суд подтвердил приговор бывшему администратору концлагеря

Бывший канцелярский служащий из концлагеря Стутгоф признан виновным в соучастии в убийствах более чем в 10 000 случаев. Окончательный вердикт по этому делу вынесен Верховным судом맹 DışっとFederal Court of Germany.

 and  Ann Bradley
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Верховный суд ФРГ утвердил приговор бывшему сотруднику концлагеря за пособничество в совершении...
Верховный суд ФРГ утвердил приговор бывшему сотруднику концлагеря за пособничество в совершении массовых убийств

- Суд подтвердил приговор бывшему администратору концлагеря

Высший судебный орган (BGH) оставил в силе приговор бывшей секретарше концлагеря за пособничество в массовых убийствах. Пятое уголовное отделение BGH в Лейпциге отклонило апелляцию на приговор земельного суда в Итцеhoe. Суд приговорил 99-летнюю Ирмгард Ф. к условному сроку в два года за пособничество в убийстве 10 505 человек и 5 покушений на убийство. Это решение окончательное.

Этот процесс, скорее всего, является одним из последних уголовных дел, связанных с массовыми убийствами нацистского режима. Ирмгард Ф. работала секретарем в командном офисе концлагеря Штутхоф возле Данцига с июня 1943 года по апрель 1945 года, в возрасте 18 или 19 лет. Земельный суд пришел к выводу, что ее работа помогла лагерным руководителям осуществлять систематическое убийство заключенных. Даже вспомогательные роли могут считаться облегчением убийства.

Адвокаты Ирмгард Ф. подали апелляцию. BGH провел слушание по этому вопросу в конце июля. Адвокаты, в частности, утверждали, что нет доказательств ее намерения совершить преступление, так как неясно, понимала ли она, что происходит в лагере. Они также утверждали, что ее работа секретарем не сильно отличалась от ее предыдущей работы в банке, и она выполняла только "нейтральные действия". Однако федеральные судьи не согласились с этими аргументами.

BGH поддержал оценку земельного суда в Итцеhoe, что Ирмгард Ф. предоставила психологическую поддержку для убийственных действий через свою готовность служить. Почти вся переписка лагеря проходила через ее стол.

По данным Аренсбургских архивов, в Штутхофе и его 39 подлагерях между 1939 и 1945 годами содержалось примерно 110 000 человек из 28 стран. Почти 65 000 не пережили это.

Объявление блога защиты об апелляцииОбъявление BGH от 1 февраля 2024 годаОбъявление BGH от 13 марта 2024 года

Несмотря на утверждение защиты, что роль Ирмгард Ф. как секретаря не была значительной в облегчении нацистских преступлений, BGH оставил в силе решение земельного суда в Итцеhoe, считая даже вспомогательные роли пособничеством в убийстве. Это решительное суждение служит напоминанием об ответственности за atrocities, совершенные во время массовых убийств нацистского режима.

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