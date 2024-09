Субъект выбирает получение кредита в размере 5 млн. евро от Комиссии.

Левая потерпела тяжёлое поражение на выборах в Тюрингии, возможная отставка президента Бодо РамэлоуПартия "Левые" на выборах в ландтаг Тюрингии потерпела существенные потери, и президент Бодо Рамэлоу рискует подать в отставку. Вечерние надежды Рамэлоу на предотвращение получения АФД хотя бы треть голосов, похоже, не оправдались. Успех АФД укрепил их потенциал для блокирования решений, требующих двух третей большинства.

21:13 СДПГ в однозначных цифрах, но Клингебейль сохраняет доверие к ШольцуКанцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему пользуется поддержкой своей партии СДПГ, несмотря на разочаровывающие результаты на выборах в Тюрингии и Саксонии. Лидер СДПГ Ларс Клингебейль заявил, что всем теперь нужно удвоить усилия, чтобы вернуть доверие избирателей. "Все мы должны сделать лучше", - сказал он, подчеркнув, что каждый должен внести свой вклад.

21:02 Зам-председатель FDP Кубicki: "Коалиция «Светофор» потеряла легитимность"Заместитель председателя FDP Вольфганг Кубicki призвал к последствиям после плохой работы партий «Светофор» на выборах в Саксонии и Тюрингии. По его мнению, коалиция потеряла свою легитимность, и необходимы радикальные меры, если такое большое количество избирателей отвергает ее. FDP не удалось преодолеть 5-процентный барьер на обоих выборах, в настоящее время они опрошены менее 1 процента.

20:41 В Тюрингии: Хёкке не хватило прямого мандатаЛидер фракции АФД Бьёрн Хёкке не смог получить большинство голосов для получения прямого места в ландтаге Тюрингии. Однако партия, скорее всего, обеспечит место Хёкке в ландтаге. Другой член АФД, скорее всего, уступит место Хёкке.

20:37 В Саксонии: «Левые» еле держатся в ландтаге despite significant losses, the Left is projected to remain in the Saxony state parliament based on preliminary results. Although it falls short of the 5 percent hurdle with second votes and is currently estimated at 4.3 percent, two Left direct candidates in Leipzig constituencies hold comfortable leads over their competitors. This could result in at least a few seats for the Left in the new state parliament.

20:28 Проекция ZDF в Тюрингии: АФД укрепила позицииВ последней проекции ZDF АФД может укрепить свои позиции, получив 33,4 процента голосов, при этом ХДС - 23,8 процента, СВБ - 15,5 процента. «Левые» - 11,9, СДПГ - 6,0, «Зеленые» - 3,4 процента. FDP не преодолевает 1,2-процентный барьер.

20:17 Оценка ZDF в Саксонии: Отрыв ХДС от АФД сокращаетсяВ текущей оценке ZDF ХДС в Саксонии опережает АФД всего на 0,1 процентного пункта. Христианские демократы и АФД, классифицированные службой внутренней разведки как правоэкстремистские, имеют практически одинаковый рейтинг. «Зеленые» рискуют потерять свои парламентские места, а «Левые» находятся в опасности с 4,3 процента. СДПГ гарантировала себе место в ландтаге с 7,6 процента.

19:56 В Тюрингии: Прямой вход Хёкке в ландтаг под вопросомПрямой вход лидера фракции АФД Бьёрна Хёкке в ландтаг Тюрингии находится под вопросом на выборах. Кандидат ХДС Кристиан Тишнер в настоящее время лидирует с 42,3 процента голосов, опережая Хёкке с 40,4 процента. Если Тишнер победит, Хёкке не получит прямого представительства и будет полагаться на место в парламенте через государственный список, который он возглавляет. Однако если многие кандидаты от АФД победят как прямые представители, никто не войдет в парламент через государственный список.

19:50 Хёкке об успехе АФД: "Политика «огневой стены» провалилась"АФД, скорее всего, получит наибольшее количество голосов на выборах в ландтаг Тюрингии. "Политика «огневой стены» провалилась", - заключил топ-кандидат партии Бьёрн Хёкке, назвав результат выборов "историческим достижением". Хёкке обсудил предстоящее формирование правительства в интервью ntv.

19:42 Рамэлоу: «Левую» «съели»Президент Тюрингии Бодо Рамэлоу называет две причины «съедения» своей партии «Левые»: "В какой-то момент ХДС, продолжая приравнивать АФД и «Левых», использовала «исключительную» речь по отношению к нам, несмотря на то, что они управляли страной с нами в течение пяти лет", - сказал глава правительства на ntv. Он также упоминает СВБ, который изначально предсказал, что АФД получит 17 процентов голосов, но в итоге забрал голоса у «Левых». Рамэлоу, однако, мог оценить высокую явку избирателей.

19:26 Нурпуур об доминировании АФД: "Мои мысли с теми, кто обеспокоен"АФД получает более 30 процентов на выборах в Саксонии и Тюрингии, оставляя партии «Светофор» далеко позади. Лидер партии «Зеленые» Омид Нурпуур видит результат выборов АФД как «поворотный момент» и призыв защищать демократию вместе.

19:08 Wagenknecht Намеревается Сформировать Коалицию с ХДС и Возможно СДПГ в ТюрингииЛидер БСВ Сахра Вагенкнехт стремится сформировать коалицию с ХДС и потенциально также с СДПГ в Тюрингии. "У нас большие надежды на то, что мы сможем сформировать хорошее правительство с ХДС - скорее всего, также с СДПГ", - сказала Вагенкнехт в ARD. После пяти лет правительства меньшинства люди хотят стабильное большинство. Такое правительство должно заняться вопросами, такими как "огромнаяteacher absenteeism" в Тюрингии, потребовала лидер БСВ. Люди также хотят правительство земли, которое будет слышно на федеральном уровне - то, которое, по словам Вагенкнехт, будет выступать за "мир, дипломатию" и против развертывания американских ракет в Германии. Коалиция с АФД категорически исключается лидером партии в Тюрингии.

19:02 ZDF Прогнозирует Результат Выборов в Тюрингии: АФД Блещет Более Сильно, Чем ОжидалосьПрогноз ZDF по результатам выборов в Тюрингии показывает, что АФД добилась большего успеха, чем первоначальные оценки. Согласно этому, правые экстремисты получают 33,1 процента голосов в федеральной земле. ХДС находится на 24,3, альянс Сахры Вагенкнехт на 15 процентов. Левые, в настоящее время занимающие должность популярного премьер-министра с Бодо Рамелов, теряют около 8 процентных пунктов и находятся на 11,7. СДПГ - 6,6, Зеленые - 4 процентов голосов.

18:56 Гёринг-Эккарт: Триумф АФД - Демократизирующий "Удар" в ГерманииПолитики от партии Зеленых более обеспокоены триумфом АФД в Тюрингии, чем собственным поражением на выборах в земле. Со-глава партии Зеленых Каtrin Гёринг-Эккарт видит успех правых экстремистов как "удар" в Германии. Лидер партии Омид Нурипуур воспринимает собственное поражение своей партии как "маловажное", учитывая, что АФД стала самой сильной силой в парламенте земли.

18:48 Креtschmer о Саксонии: "У нас Есть Каждое Основание Отмечать"Актуальный премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер видит ХДС в качестве опоры правительственной коалиции. "У нас есть каждое основание отмечать", - сказал Креtschмер на партийной вечеринке своей партии. "За нами лежат пять трудных лет", во время которых люди Саксонии доверяли ХДС и не отдавали протестный голос. "Мы хорошо осознаем разочарование людей в том, что происходит в Берлине".

18:33 Лидер АФД Вайдель Предписывает Участие в Правительстве для АФДФедеральный лидер партии АФД Алиса Вайдель предписывает участие в правительстве своей партии в Тюрингии и Саксонии. "Как само собой разумеющееся, если мы придерживаемся традиций этой страны, сильнейшая партия, которая является АФД, берет инициативу", - сказала Вайдель в ARD, имея в виду Тюрингию. "Голосующий хочет, чтобы АФД участвовала в правительстве. Мы commandeer 30 процентов избирателей в обоих федеральных землях, и без нас стабильное правительство даже немыслимо".

18:30 Секретарь СДПГ Кюhnert: "Была Опасность Остаться вне Земельного Парламента"Секретарь СДПГ Кевин Кюhnert признал скромные результаты своей партии на выборах в Тюрингии и Саксонии. "Это не ночь для празднования для СДПГ", - сказал он в ARD. В то же время его партия боролась годами. "Была серьезная опасность остаться вне земельных парламентов", - сказал Кюhnert. "Борьба необходима, мы нужны". Многое должно измениться, сказал Кюhnert, упомянув: больше объяснений и уважение к мнению избирателей. Когда его спросили о канцлере Олафе Шольце, он сказал: "Мы должны коллективно объяснять нашу политику".

18:23 Хёкке Приветствует Результат в Тюрингии как "Замечательный Триумф"Лидер фракции АФД в парламенте Бьёрн Хёкке считает результат в Тюрингии "замечательным". АФД теперь является номер один среди партий в федеральной земле, "глупое firewall бессмыслица должна прекратиться", - сказал Хёкке в MDR. Изменения произойдут только с АФД, он утверждал.

18:21 Круппала о Тюрингии: "Ровно с ХДС"Лидер партии АФД Тино Круппала хвалит выступление своей партии как впечатляющее, приписывая сдвиг в настроении избирателей как политический сдвиг в обоих федеральных землях. АФД открыта для переговоров со всеми партиями, Круппала упомянул во время интервью на ZDF. В Саксонии они идут ноздря в ноздрю с ХДС, АФД стремится сформировать политику в лучших интересах Саксонии, сказал Круппала.

18:17 Линнemann, ХДС: Нет Коалиции с АФД в Тюрингии или СаксонииСекретарь ХДС Карстен Линнemann исключает коалиции с АФД в Тюрингии или Саксонии. "Мы крайне тверды в этом", - сказал Линнemann во время интервью в ARD. ХДС планирует формировать правительства, черпая из середины парламента, Линнemann выразил уверенность в том, что это будет успешным. ХДС является последней оставшейся "народной партией", "партии traffic light" были наказаны, добавил Линнemann.

18:13 Предварительные результаты в Саксонии: ХДС опережает АФ на волоске, БСВ - 12%, Зеленые на граниПо предварительным данным выборов в ландтаг Саксонии, ХДС побеждает с 31,5% голосов, но лишь немного опережает АФ с 30%. БСВ является третьей по силе силой с 12%, а СДПГ остается в парламенте с 8,5%. Зеленые едва проходят в парламент с 5,5%, а Левые выбывают с 4%, и FDP не получает места в новом парламенте.

18:10 Прогноз для Тюрингии: АФ лидирует, БСВ - 16%, ХДС на втором местеПервый прогноз выборов в ландтаг Тюрингии указывает на явное лидерство АФ с 30,5% голосов, за ней следует ХДС с 24,5%, а Левые - с 12,5%. СДПГ может войти в парламент с 7%, в то время как БСВ гарантирует себе место с 16%. Зеленые и FDP не преодолевают пятипроцентный барьер.

18:01 АФ лидирует в Тюрингии, БСВ впервые добивается двузначного результата в СаксонииПредварительные результаты после выборов в ландтаг Тюрингии свидетельствуют о том, что АФ выходит в качестве самой сильной силы, а СДПГ преодолевает пятипроцентный барьер, в то время как Зеленые и FDP терпят неудачу. В Саксонии БСВ впервые добивается двузначного результата. ХДС лишь немного опережает АФ по прогнозам. Если прогноз оправдается, Левые и FDP не получат мест в парламенте, в то время как Зеленые сохраняют свою позицию.

17:18 Мест в парламенте Тюрингии может лишиться ХёккеЛидер фракции АФ в Тюрингии Бьёрн Хёкке может не получить места в будущем ландтаге. Возможные успехи его партийных коллег могут помешать планам Хёкке. Многие кандидаты от АФ в округах имеют хорошие шансы получить прямые мандаты. Однако Хёкке находится в жесткой борьбе с кандидатом от ХДС Кристианом Тишнером в своем округе Грайц II. Если Тишнер победит и АФ получит больше прямых мандатов, чем пропорциональных мест, никто не сможет войти через партийный список, даже Хёкке, который стоит первым. В этом случае АФ может попытаться уговорить успешного кандидата от прямых выборов отказаться от своего места, чтобы Хёкке мог получить свой мандат.

16:48 АФ Тюрингии празднует без освещения СМИВероятно, не будет освещения празднования выборов АФ в Тюрингии. Классифицированная как праворадикальная организация службой domestic intelligence, партия initially пыталась исключить несколько СМИ из мероприятия, но суды заблокировали это. Впоследствии государственная партия отказала во всем аккредитации прессе, ссылаясь на организационные проблемы и недостаточное пространство на площадке для всех заявителей.

16:29 Каждый четвертый проголосовал по почте в СаксонииНа выборах в Саксонию, которые министр-президент ХДС Михаэль Креtschmer назвал "ключевыми" для штата, уже проголосовали около 25% избирателей по почте. Госэлекторальный комиссар ожидает, что 24,6% избирателей проголосуют по почте. Показатель участия немного выше, чем в 2019 году.

15:52 Хёкке голосует на Ладе, Рамелов с женойЛидер АФ в Тюрингии и кандидат в депутаты Бьёрн Хёкке проголосовал утром. Он прибыл на свой избирательный участок в Борнхагене, в районе Айхсфельд, на русском внедорожнике Лада Нива. Министр-президент Бодо Рамелов проголосовал в Эрфурте, столице штата, вместе со своей женой Германой Альберти фон Хофе. Рамелов возглавляет правительство штата с 2014 года в качестве главы меньшинства, в последнее время.

15:40 Участие избирателей выше, чем на прошлых выборахВ Тюрингии к 14:00 проголосовали 44,4% избирателей, что на более чем два процента выше, чем на выборах пять лет назад. Это указывает на высокую явку, без учета абсентеизма, согласно государственному надзору за выборами. В Саксонии к полудню проголосовали 35,4%, что немного выше, чем в 2019 году, и госэлекторальный комиссар ожидает значительного увеличения абсентеизма по сравнению с 2019 годом. Избирательные участки в обоих штатах закроются в 18:00.

15:13 Креtschmer ожидает присутствия коалиционных партий в ландтаге

14:40 Главные проблемы и вопросы для Саксонии и ТюрингииПо данным большого опроса, около трети избирателей в Саксонии и Тюрингии планируют голосовать за АФ на выборах 1 сентября. Опрос подчеркивает миграцию как один из вопросов, но есть и другие значительные проблемы и вопросы.

14:13 Хёкке быстро покидает избирательный участокЛидер АФ в Тюрингии Бьёрн Хёкке проголосовал около полудня на избирательном участке в Борнхагене. Он не задержался и отказался общаться с журналистами на месте. Ранее он последовательно проигрывал кандидату от ХДС в своем родном округе Айхсфельд, что заставило его переключиться на округ Грайц. К сожалению, он также рискует потерпеть поражение в этом новом округе.

13:50 Похожий уровень участия избирателей в Тюрингии к полудню 2019 годаК полудню уровень участия избирателей в Тюрингии был похож на предыдущие парламентские выборы. Согласно государственному избирательному надзору, около 32% избирателей проголосовали на избирательных участках к 12:00. Голосование по почте не включено в эти цифры. В 2019 году turnout был 31,2% в это время. Уровень участия на выборах в землю, похоже, выше, чем на недавних выборах в Европарламент и местных выборах, где он составлял 24,3% в то же время.

13:29 Высокий уровень участия избирателей ожидается в СаксонииВ Саксонии ожидается высокий уровень участия избирателей. По данным Статистического государственного управления в Камменце, к полудню проголосовало 25,8% избирателей. В 2019 году этот показатель составлял 26,2%. Голосование по почте еще не включено в предварительные цифры, но ожидается, что 24,6% избирателей проголосуют по почте, по сравнению с 16,9% в 2019 году. Государственный избирательный надзор подтверждает, что выборы проходят гладко без каких-либо нарушений.

13:11 Возможное ослабление коалиции в Берлине в результате выборовРезультаты выборов в Саксонии и Тюрингии пока неизвестны. Если СДПГ не попадет в земельную парламент, политический scientist Albrecht von Lucke считает, что "это почти будет землетрясение", как он сказал в интервью ntv. Он исследует выборы и их потенциальные последствия.

12:44 Полиция расследует угрозу на избирательном участкеПосле инцидента на избирательном участке в Гера полиция расследует угрозу. Мужчина в футболке AfD вошел в избирательный участок утром, как сообщил представитель полиции. Избирательный участок менеджер попросил мужчину снять футболку, так как это запрещенная агитация внутри избирательного участка. Мужчина согласился, но при выходе с территории избирательного участка угрожал вернуться позже, так как был недоволен тем, как с ним обращались. В результате полиция составила протокол и вынесла мужчине выговор. Кроме того, полиция в Эрфурте расследует некоторые политические граффити ("Хёке - нацист") возле избирательных участков как возможный акт вандализма.

12:15 Correctiv предупреждает о распространении ложной информацииСетевое расследование Correctiv предупреждает о повторяющемся ложном утверждении. Оно советует подписывать бюллетени для защиты от фальсификации голосов. Однако офис федерального возвращающегося офицера уточнил Correctiv, что "бюллетень не должен подписываться. Подпись бюллетеня избирателем ставит под угрозу тайну голосования, делая весь бюллетень недействительным."

11:51 Войт оптимистичен в отношении "стабильных большинств"Топ-кандидат ХДС в Тюрингии Марио Войт также проголосовал. Он надеется, что "многие тюринги голосуют и используют свой шанс сформировать будущее нашей страны", как он сказал после голосования в Йене. Он также надеется на "стабильные большинство отношения", чтобы вести государство вперед.

11:25 Увеличение праворадикальных атак в ЗоннебергеЗоннеберг стал первым районом в Германии, управляемым политиком AfD. С тех пор заинтересованные лица сообщают о многочисленных угрозах, в результате чего многие ушли с работы. Более того, частота праворадикальных атак в этом районе якобы увеличилась в пять раз за последний год. Эксперты связывают это с районным администратором AfD.

10:30 Рамэлов: Вогенкнехт "не вариант"Министр-президент Тюрингии Бодо Рамэлов видит день выборов как праздник демократии, несмотря на возможность не быть переизбранным. В интервью ntv политик Левой партии объясняет, почему он выступает против правительства меньшинства и выражает сомнения в компетентности BSW.

09:59 "Гнетущие воспоминания" - историк озабочен датой выборовИсторикPeter Oliver Loew критикует дату выборов в Саксонии и Тюрингии, совпадающую с 85-й годовщиной немецкого вторжения в Польшу в 1939 году. В интервью редакционной сети Германии (RND) Лёв выразил озабоченность, сказав, "Кто-то, кто считал хорошей идеей проводить выборы 1 сентября, имеет гнетущие воспоминания о истории." Посмотрев на AfD, классифицированную как "безопасно правый экстремист" службой безопасности обеих земель, Лёв сказал, "Связи с эпохой НС не ясны для этой партии."

09:30 "Ключевой голос": вся информация о выборах в СаксонииПримерно 3,3 миллиона избирателей в Саксонии сегодня имеют возможность определить, кто будет направлять политическое будущее дрезденского земельного парламента. ХДС рискует потерять свою позицию самой сильной силы в земле впервые со времен 1990 года, с министром-президентом Саксонии Михаилом Креtschmer, называющим выборы "ключевыми".

09:05 Кречмер обвиняет коалицию "синий-желтый" в "последней минуте перед выборами"Наступил день выборов в Саксонии, и вопрос в том, продолжит ли министр-президент Михаил Кречмер победную серию ХДС в земле. В интервью ntv Кречмер обсуждает свою позицию по вопросу беженцев, правительство "синий-желтый" и войну в Украине.

08:46 Все данные об выборах в ТюрингииНаступило время принятия решений: В центре Германии решается вопрос, кто будет управлять федеральной землей с населением около 2,1 миллиона человек в течение следующих пяти лет. Поговаривают, что АФД, возглавляемая Бьорном Хёкке, может стать самой сильной силой в Тюрингии.

08:24 Как АФД может подорвать демократиюОпросы предсказывают: АФД, скорее всего, существенно расширит свое влияние на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Для демократических институтов это опасно, как указала группа исследователей. Несмотря на то, что многие считают государственное правосудие прочным, оно не так непроницаемо, как считалось.

08:00 Открытие избирательных участков в Тюрингии и СаксонииСегодня в Тюрингии и Саксонии выбираются новые ландтаги. Согласно опросам, АФД явно лидирует в Тюрингии. В Саксонии партия ХДС во главе с премьер-министром Михаилом Креtschmer и АФД идут почти ноздря в ноздрю. Первые проекции ожидаются в 6 часов вечера. Выборы в двух восточногерманских землях служат индикатором для коалиции «трафик свет» в Берлине.

Для текущей коалиции в Тюрингии, возглавляемой премьер-министром Бодо Рамелов (Левые), нет большинства в опросах. В качестве потенциальной опции после выборов рассматривается правительство, состоящее из ХДС, альянса Сахры Вагенкнехт (Альтернатива для Германии) и СДПГ. В Саксонии неясно, сохранит ли текущая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых большинство. Креtschmer не исключает альянса с АФД. Левые рискуют быть исключенными из парламента в Саксонии. Та же участь может постигнуть Зеленых и FDP в Тюрингии.

Сахра Вагенкнехт, лидер партии АФД, преследует коалицию с ХДС и потенциально с СДПГ в Тюрингии, стремясь сформировать стабильное правительство и решить проблемы, такие как отсутствие учителей и выступая за мир и дипломатию.

В потенциальной коалиционной ситуации заместитель председателя FDP Вольфганг Кубicki заявляет, что коалиция «трафик свет» потеряла свою легитимность из-за плохих результатов на выборах в Саксонии и Тюрингии, и может потребоваться радикальное решение, если такое значительное количество избирателей отвергнет ее.

Читайте также: