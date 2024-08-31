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Стычки между филиппинскими и китайскими судами в Южно-Китайском море

 and  Alex Stellmacher
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Стычки между филиппинскими и китайскими судами в Южно-Китайском море

Спор о территориальных претензиях между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море продолжает накаляться. На выходных обе страны обвинили друг друга после столкновения двух судов в спорном районе этого оживленного моря. Береговая охрана Китая заявила, что филиппинский корабль намеренно столкнулся с китайским судном возле рифа Сабина. В свою очередь, береговая охрана Филиппин представила совсем другую картину происшествия.

Риф Сабина находится в исключительной экономической зоне Филиппин в 200 милях. Тем не менее, береговая охрана Китая обвинила экипаж филиппинского судна в незаконном плавании в этом районе.

Китай потребовал от Филиппин немедленно отступить. Береговая охрана Китая пообещала принять все необходимые меры "для твердой защиты территориального суверенитета и морских прав и интересов нации". С другой стороны, береговая охрана Филиппин заявила, что китайская сторона проигнорировала морские правила, чтобы предотвратить столкновение, и совершила рискованные маневры, что привело к повреждению имущества. К счастью, никто не пострадал.

Подобные инциденты стали почти рутинными в более широкой области, окружающей оспариваемые Спратли. Правительство Китая предъявляет почти все Южно-Китайское море - в том числе районы, также претендуемые Филиппинами, Брунеем, Малайзией, Тайванем и Вьетнамом. В 2016 году международный арбитражный суд постановил, что претензии Китая не имеют законной основы. Однако администрация Пекина не признает это решение.

Китай построил семь искусственных островов в Южно-Китайском море. Некоторые из этих островов оборудованы радарами, взлетно-посадочными полосами и зенитными ракетами. Море, через которое ежегодно перевозятся грузы на сумму около 3 триллионов долларов, является важным для международного судоходства. Кроме того, в некоторых частях моря находятся предполагаемые запасы нефти и газа и знаменитые рыболовные угодья.

Обвинение береговой охраны Китая в незаконном плавании филиппинского судна, возможно, усилило чувство вины береговой охраны Филиппин по поводу инцидента. Несмотря на взаимные обвинения, обе страны должны стремиться предотвратить дальнейшее обострение и поддерживать мир в Южно-Китайском море, чтобы избежать потенциальных экологических и гуманитарных последствий.

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