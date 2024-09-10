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ПолитикаНовостиБабелсберг

Студия Babelsberg испытывает финансовые потери в результате продолжающейся забастовки в Голливуде.

Дайте мне перефразировать это для вас:

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Студия Бабельсберг испытывает серьезные финансовые трудности из-за забастовки актеров Голливуда
Студия Бабельсберг испытывает серьезные финансовые трудности из-за забастовки актеров Голливуда

Студия Babelsberg испытывает финансовые потери в результате продолжающейся забастовки в Голливуде.

Протяжная забастовка сценаристов и актеров в США в прошлом году привела к проблемам и задержкам в производстве на киностудии Бabelsберг в Потсдаме. Как указано в недавнем финансовом отчете за 2023 год, студия понесла существенные финансовые потери, оцениваемые в миллионы евро. Ранее об этом сообщало издание "Мärkische Allgemeine".

Одним из проектов, пострадавших от забастовки, был фильм, снятый Уэсом Андерсоном ("Гранд Будапешт", "Дарьелинг Лимитед"). В годовом отчете упоминается значительное снижение заказов во всех бизнес-секторах студии Бabelsберг.

Выручка резко упала с около 108,7 миллионов евро в 2022 году до примерно 21,1 миллиона евро в предыдущем году. Группа студий завершила 2023 год с дефицитом около 3,1 миллиона евро, в отличие от прибыли около 2,8 миллиона евро в предыдущем году.

Потери могли бы быть еще больше, если бы не финансовая помощь в размере около 6,5 миллионов евро от американского материнского предприятия студии, группы Cinespace, аффилированной с фондом недвижимости TPG Real Estate Partners. Из-за плохой ситуации с заказами многие сотрудники были отправлены на короткую рабочую неделю.

Влияние голливудской забастовки все еще ощущается в 2023 году. Согласно годовому отчету, "Studio Babelsberg AG" напрямую пострадала от отмены продолжения сериала как минимум в финансовом году 2024. Однако отчет также прогнозирует существенный рост выручки группы по сравнению с 2023 годом, в основном из-за возобновления приостановленных и отложенных производств, запланированных на 2024 год. Несмотря на ожидание убытков, они будут существенно ниже, чем в предыдущем году, как указано.

Группа студий Бabelsберг, известная своим расположением в Потсдаме, серьезно пострадала от голливудской забастовки в прошлом году. Отмена продолжения сериала, как сообщается, влияет на "Studio Babelsberg AG" в предстоящем финансовом году 2024.

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