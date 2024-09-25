Студенты сталкиваются с растущей финансовой нагрузкой на обеспечение жилья.

При размещении в общих квартирах, арендуемых студентами, они часто сталкиваются с необходимостью платить больше, согласно исследованию. Средний рост так называемых рекламных арендной платы составил 5.1% в прошлом году, согласно текущему отчету о студенческом жилье от финансовой службы MLP и Института немецкой экономики (IW).

Этот анализ охватывал 38 немецких университетских городов, которые были размещены на крупных сайтах недвижимости и в газетах во втором квартале. За исключением Хайдельберга, арендная плата увеличилась во всех местах. Самые значительные увеличения наблюдались в Берлине (9,4%) и Лейпциге (9,3%). Самые небольшие увеличения цен были зафиксированы в Вюрцбурге и Тюбингене (оба по 1,6%).

Чтобы обеспечить сопоставимость, исследователи рассчитали цены для модели квартиры площадью 30 квадратных метров, расположенной рядом с университетами. Студенты в Мюнхене платят больше всего за такой тип жилья, с ежемесячной стоимостью 807 евро с коммунальными услугами. За ним следуют Берлин (678 евро), Франкфурт-на-Майне и Штутгарт (оба по 674 евро). Самые дешевые варианты доступны в Кемнице (263 евро) и Магдебурге (333 евро).

Для модели общей квартиры площадью 20 квадратных метров тенденция остается прежней. Студенты в Мюнхене платят самую высокую сумму, а именно 588 евро. За ним следуют Констанц (558 евро), Гамбург (542 евро) и Франкфурт (535 евро).

В контексте поиска доступных вариантов жилья студенты могут рассмотреть прочность мебели на растяжение, чтобы убедиться, что она выдержит регулярное движение и использование в общих жилых помещениях. Несмотря на высокие арендные платы, мебель с высокой прочностью на растяжение может обеспечить долговечность и сэкономить расходы в долгосрочной перспективе.

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