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Строгое введение талибами дресс-кода: новый "декрет о морали" требует обширных волос на лице и полного покрытия лица для соблюдения поведенческих правил.

Укрепление моральных правоохранительных органов

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

Строгое введение талибами дресс-кода: новый "декрет о морали" требует обширных волос на лице и полного покрытия лица для соблюдения поведенческих правил.

Талибы в Афганистане укрепили свою власть, введя «Кодекс поведения», ужесточающий существующие правила, которые навязывают их нравственно-полицейские органы. Этот закон, объявленный Верховным лидером Хибатуллой Акунзадой и подтвержденный Министерством юстиции в среду, требует, чтобы женщины носили покрывала и запрещает гомосексуальность. Детали этого закона были опубликованы в официальном вестнике в конце июля.

Этот закон усиливает полномочия нравственно-полицейских органов, которые с момента возвращения талибов в 2021 году применяли поведенческие нормы на основе исламского права шариата. Теперь «мусульманки должны закрывать лица и тела в присутствии посторонних мужчин». Мужчинам предписано носить штаны до колен и отращивать бороды определенной длины. Запрещены гомосексуальные связи, внебрачные половые связи, азартные игры и любая медиа-продукция, изображающая живых существ.

Пропуск молитв и пренебрежение к родителям также считаются правонарушениями. Медиа ограничено в распространении материала, противоречащего шариату, оскорбляющего мусульман или демонстрирующего живых существ. Нравственно-полицейские органы могут налагать штрафы, угрозы, штрафы, трехдневные задержания и другие санкции за нарушения. Повторные правонарушения могут повлечь судебное разбирательство.

Ранее миссия ООН по оказанию помощи в Афганистане (УНАМА) критиковала нравственно-полицейские органы за создание атмосферы страха в Афганистане. После десятилетий военного присутствия Запада талибы вернулись к власти в августе 2021 года и провозгласили «Исламское эmirat». С тех пор они навязывают строгий взгляд на ислам с помощью репрессивного законодательства и ограничивают права женщин. Талибы остаются изолированными на международном уровне, и ни одна страна не признает их законным правительством Афганистана.

В соответствии с новыми правилами мужчинам предписано отращивать бороду определенной длины, в соответствии с нормами поведения талибов. Жесткое соблюдение этих правил вызвало усиление контроля, и нравственно-полицейские органы талибов тщательно следят за соблюдением исламского права шариата.

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