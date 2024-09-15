Стрельба на поле для гольфа Трампа, ФБР расследует покушение на него

Недавно, в воскресенье, якобы были произведены выстрелы в бывшего президента Дональда Трампа, что заставило ФБР заподозрить попытку убийства. Расследование продолжается, сосредоточившись на потенциальной попытке покушения на жизнь Трампа. Инцидент произошел, когда Трамп был в своем гольф-клубе в Вест-Палм-Бич, Флорида. Подозреваемый был арестован.

Как сообщает The New York Times, стрельба произошла на самом гольф-поле, и AK-47 было найдено на месте. Трампа сопровождали агенты службы безопасности на протяжении всего времени.

Согласно источникам Associated Press, агенты службы безопасности вступили в перестрелку с подозреваемым, который нес оружие вблизи гольф-клуба Трампа. Подозреваемый бросил оружие и сбежал на автомобиле, согласно этим источникам, которые говорили на условиях анонимности. Позже Дональд Трамп-младший написал в твиттере об AK-47, найденном в кустах.

Офис шерифа округа Мартин подтвердил арест подозреваемого. Индивидуума задержали на шоссе неподалеку, примерно в 70 километрах к северу от гольф-клуба, согласно странице Facebook офиса шерифа. Этот человек, как считается, связан со стрельбой. Сначала сообщалось, что двое individuals обменивались выстрелами, а не целенаправленно нападали на Трампа. Однако позже стало известно о вовлечении службы безопасности.

Байден и Харрис "в курсе событий"

Одновременно президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис получали обновления о "ситуации с безопасностью", связанной с Дональдом Трампом. Оба выразили облегчение, узнав о безопасности Трампа, как сообщает Белый дом. "Они регулярно информируются своей командой", - добавил Белый дом.

13 июля стрелок открыл огонь с крыши, целясь в политическое мероприятие в Пенсильвании. Трамп получил ранение в правое ухо, а стрелок был нейтрализован службой безопасности. К сожалению, один случайный прохожий был убит, и двое других получили ранения.

В ответ на предполагаемую попытку убийства Дональда Трампа президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы об меняющейся ситуации с безопасностью. Они выразили облегчение, узнав о безопасности Трампа.

Несмотря на недавний инцидент со стрельбой в адрес бывшего президента Дональда Трампа в его гольф-клубе, он по-прежнему сопровождается агентами службы безопасности во время своих выходов.

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