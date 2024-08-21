Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПервый

Стратегия Европейского Союза в области международных отношений

Первое появление в течение полутора десятков лет

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут

Стратегия Европейского Союза в области международных отношений

Германия: канцлер Олаф Шольц, представляющий партию СДПГ, совершил свою первую зарубежную поездку после летнего отпуска в среду, приземлившись в Республике Молдова. Установившись в столице, Кишиневе, Шольц проведет переговоры с премьер-министром Дорином Речаном и президентом Маей Санду. Основными темами для обсуждения станут влияние конфликта в Украине на Молдову и дополнительная помощь стране, стремящейся к членству в ЕС.

Это первая такая двусторонняя встреча между главой правительства Германии и Молдовой за десять лет. Европейский Союз начал формальные переговоры о членстве с этой провинциальной страной, расположенной между Румынией и Украиной, в июне. Несмотря на отделение пророссийского анклава Приднестровья в 90-х годах, Молдова по-прежнему сталкивается с попытками России спровоцировать нестабильность. Германия предлагает помощь в экономической и оборонной модернизации.

Цель правительства также заключается в исполнении соглашения о ограничении нелегальной иммиграции, запланированного вступить в силу в ближайшее время, но не во время визита Шольца. Тем не менее, канцлер возьмет с собой специального представителя Йоахима Штамма, назначенного для ведения переговоров о миграции. После дискуссий Шольц выступит перед прессой вместе с президентом Санду (18:10 по местному времени, 17:10 по центральноевропейскому летнему времени). Канцлер ожидает вернуться в Берлин с закатом.

Перед визитом в Молдову вызвал волнение слух о потолке военной помощи Германии Украине, что вызвало беспокойство среди восточноевропейских союзников Киева. Шольц в интервью телеканалу Sat.1 во вторник заявил, что обязательство оказывать помощь Украине в ее конфликте с Россией остается непоколебимым.

Шольц упомянул ранее согласованный 50-миллиардный кредит от стран G7 Украине и отверг предположения о его невыполнении как "далеко не убедительные". Обещание остается в силе. "Об этом не может быть и речи", - заявил Шольц. Вместо этого Германия выделила четыре миллиарда евро на помощь Украине в своем бюджете на 2023 год, что является "наиболее высокой суммой, которую любая европейская страна выделяет на поддержку в 2025 году".

Первая двусторонняя встреча между главой правительства Германии и Молдовой за десять лет имеет важное значение для обеих стран. Во время этого визита канцлер Шольц обсудит влияние конфликта в Украине на Молдову и потенциальную дополнительную помощь стране, стремящейся к членству в ЕС.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Губернатор Тим Волц присоединился к политическому собранию в Милуоки 20 августа 2024 года
Политика

Губернатор Тим Уолц готовится к самопредставлению, привлекая помощь спортсменов, ученых и сенатора Эми Клобучар.

Сообщается, что предыдущие футбольные тренеры губернатора штата Миннесота Тима Уоллза, чья кандидатура будет выдвинута на среду, планируют присутствовать на этом событии. На этом мероприятии кандидат в вице-президенты впервые появится на самой крупной политической трибуне в своей карьере.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
"Случились значительные шаги": украинский парламент одобрил вступление Украины в Международный суд
Политика

"Случились значительные шаги": украинский парламент одобрил вступление Украины в Международный суд

"Случились значительные шаги": украинский парламент одобрил вступление Украины в Международный суд В попытке отомстить за якобы совершенные Россией военные преступления на украинской территории, парламент Киева в среду проголосовал за присоединение Украины к Международному уголовному суду (МУС) в качестве договаривающейся стороны. Как сообщается в онлайн-изданиях, за это решение проголосовало

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
По сообщениям, автомобиль Бьёрна Хоке столкнулся с демонстрацией оппозиции.
Политика

По сообщениям, автомобиль Бьёрна Хоке столкнулся с демонстрацией оппозиции.

Из-за масштабных протестов запланированное выступление Бьёрна Хёкке, лидера партии AfD в Тюрингии, в Йене было отменено. Сообщается, что автомобиль Хёкке якобы вступил в преднамеренный контакт с демонстрацией на месте проведения мероприятия.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Отчетливо сообщается, что военнослужащие открыли огонь по четырем индивидам.
Панорама

Солдат подсудимый за предполагаемую последовательность многочисленных убийств, напоминающих военную систему правосудия.

В качестве опытного десантника, обвиняемый хорошо знаком с оружием и понимает последовательность боя от дома к дому. Его якобы опыт, по ताकatim} утверждению, использовался для возмутительных действий.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.

В этом году Никлас Фюлькруг отличился серьезными достижениями в финале Лиги чемпионов, участием в чемпионате Европы и переходами в Премьер-лигу. В результате, он получает признание и на внутренней арене.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.
Федеральные земли Германии

Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.

Хаузенхайм впервые выступил в международном турнире. Тренер Шмидт сохранял невозмутимое самообладание и планировал занять выгодную позицию перед следующим матчем.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Погружальщики направляются к затонувшему судну 'Байесовское'
Панорама

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема.

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема. Два с половиной дня после гибели роскошной яхты "Байесиан" у берегов Сицилии спасатели успешно извлекли из затонувшего судна четыре тела, находившиеся на глубине около пятидесяти метров. Тела жертв были обнаружены внутри судна профессиональными ныряльщиками. Как сообщает итальянский новостной канал Rai,

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно