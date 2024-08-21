Стратегия Европейского Союза в области международных отношений

Германия: канцлер Олаф Шольц, представляющий партию СДПГ, совершил свою первую зарубежную поездку после летнего отпуска в среду, приземлившись в Республике Молдова. Установившись в столице, Кишиневе, Шольц проведет переговоры с премьер-министром Дорином Речаном и президентом Маей Санду. Основными темами для обсуждения станут влияние конфликта в Украине на Молдову и дополнительная помощь стране, стремящейся к членству в ЕС.

Это первая такая двусторонняя встреча между главой правительства Германии и Молдовой за десять лет. Европейский Союз начал формальные переговоры о членстве с этой провинциальной страной, расположенной между Румынией и Украиной, в июне. Несмотря на отделение пророссийского анклава Приднестровья в 90-х годах, Молдова по-прежнему сталкивается с попытками России спровоцировать нестабильность. Германия предлагает помощь в экономической и оборонной модернизации.

Цель правительства также заключается в исполнении соглашения о ограничении нелегальной иммиграции, запланированного вступить в силу в ближайшее время, но не во время визита Шольца. Тем не менее, канцлер возьмет с собой специального представителя Йоахима Штамма, назначенного для ведения переговоров о миграции. После дискуссий Шольц выступит перед прессой вместе с президентом Санду (18:10 по местному времени, 17:10 по центральноевропейскому летнему времени). Канцлер ожидает вернуться в Берлин с закатом.

Перед визитом в Молдову вызвал волнение слух о потолке военной помощи Германии Украине, что вызвало беспокойство среди восточноевропейских союзников Киева. Шольц в интервью телеканалу Sat.1 во вторник заявил, что обязательство оказывать помощь Украине в ее конфликте с Россией остается непоколебимым.

Шольц упомянул ранее согласованный 50-миллиардный кредит от стран G7 Украине и отверг предположения о его невыполнении как "далеко не убедительные". Обещание остается в силе. "Об этом не может быть и речи", - заявил Шольц. Вместо этого Германия выделила четыре миллиарда евро на помощь Украине в своем бюджете на 2023 год, что является "наиболее высокой суммой, которую любая европейская страна выделяет на поддержку в 2025 году".

Первая двусторонняя встреча между главой правительства Германии и Молдовой за десять лет имеет важное значение для обеих стран. Во время этого визита канцлер Шольц обсудит влияние конфликта в Украине на Молдову и потенциальную дополнительную помощь стране, стремящейся к членству в ЕС.

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