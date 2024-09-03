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ПолитикаНовостиЕвропейский Совет

Стратегия ЕС по миграционным перемещениям

Беседы с Альянсом Светофора и Профсоюзом труда

 and  Ksenia Johnson
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Союз призывает к отказам на границе.
Союз призывает к отказам на границе.

Стратегия ЕС по миграционным перемещениям

Коалиционные партнеры, противоборствующий союз и представители государства сегодня встречаются в Берлине, чтобы обсудить политику миграции. Тем не менее, лидер ХДС Фридрих Мерц выразил скептицизм, заявив, что его партия вступает в переговоры с "определенной долей пессимизма". Чиновник из федерального правительства также призвал к осторожности в отношении чрезмерно оптимистичных ожиданий.

Мерц установил правила игры, согласно которым любое межпартийное сотрудничество по политике миграции может рухнуть после встречи во вторник, если коалиция не Modify its asylum policy. В этом случае "федеральное правительство должно нести ответственность за любые последующие последствия для нашей страны", - добавил он.

Партия Мерца настаивает на запрете мигрантов на немецкой границе и будет придерживаться этой позиции. Мотивы "светофора" коалиции для ужесточения законодательства о оружии и ускорения депортаций недостаточны для союза. Если коалиция не согласится с вопросом о запрете мигрантов на границе, "тогда нам больше не нужны встречи, тогда нам больше не нужны круглые столы", - заявил Мерц. Союз будет участвовать только в "фундаментальном сдвиге" политики миграции.

Мерц призывает к распаду коалиции

После ножевого нападения в Солингене Мерц предложил своей фракции в парламенте поддержать быстрое ужесточение правил asylum, в первую очередь направленное на СДПГ. Он предложил использовать большинство коалиции в бундестаге для таких укреплений, фактически призывая социал-демократов распустить коалицию. Однако СДПГ не готова действовать без Зеленых и FDP.

Послеобеденное обсуждение между представителями федерального правительства, земель Нижняя Саксония и Гессен, союза и других фракций бундестага состоится в Федеральном министерстве внутренних дел. Союз направит своих экспертов по внутренним делам Торстена Фри и Андреа Линдхольц на переговоры.

С точки зрения правительства, основанием для переговоров в Федеральном министерстве внутренних дел является его "пакет безопасности", который включает существенное ужесточение asylum и жилищного права, строгие законы об оружии, в частности в отношении ношения ножей, и меры по борьбе с насильственным исламизмом.

СДПГ устанавливает границы

Заместитель правительственного спикера Кристиане Hoffmann предложила, чтобы встреча проходила в конфиденциальной и конструктивной обстановке, чтобы достичь конкретных результатов. Hoffmann посоветовала не возлагать слишком больших ожиданий заранее.

Лидер СДПГ Сакка Эскен отклонила все предложения об изменении правил asylum, которые требуют изменения Основного закона. Предложения союза о лишении индивидуального права на убежище, например, "не входят в нашу конституцию", - заявила Эскен. "Мы не будем вмешиваться в конституцию". Германия продолжит соблюдать свои европейские правовые обязательства в отношении политики asylum.

Лидер Зеленых Рикарда Ланг призвала к тонкостям в дебатах о миграции. Важно различать "исламистских насильственных преступников, лишившихся права на защиту" и "тех, кто ищет убежище, интегрируется в общество и становится его частью", - сказала она в Берлине.

Если tensions между партией Мерца и "светофорной" коалицией сохранятся, Европейский совет может быть вовлечен в поиск решения, поскольку обе являются ключевыми игроками в европейском политическом ландшафте.

Что касается предстоящей встречи в Федеральном министерстве внутренних дел, стоит отметить, что Европейский совет может выразить свою позицию по политике миграции на своих регулярных саммитах, так как он имеет право предоставлять руководство по таким вопросам в ЕС.

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