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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Стратегический план Зеленского включает диалог с Россией

Настоящее время остается неясным по причинам неопределенности.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Зеленский отправляется в Соединенные Штаты с планом на победу
Зеленский отправляется в Соединенные Штаты с планом на победу

Стратегический план Зеленского включает диалог с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский стремится к переговорам с Россией, чтобы реализовать свою "стратегию успеха". Поделившись подробностями с общественностью позже, он сначала посоветовался с президентом США Джо Байденом. План вращается вокруг общения с официальными лицами России. Зеленский поделился этим предстоящим шагом с украинскими СМИ перед поездкой в США, где он планировал сначала обсудить стратегию с Байденом, а затем сделать ее публичной. Стратегия состоит из трех ключевых компонентов, которые необходимо решить с Россией.

Как объяснил агентству новостей Интерфакс-Украина, Зеленский рассчитывает на немедленный и ощутимый прогресс от своих международных союзников. Реализация плана зависит от этих партнеров. Конечная цель - подготовить почву для второй конференции по миру, в которой Россия должна участвовать, сказал Зеленский. Он также отметил, что, на его взгляд, Москва не заинтересована в переговорах о мире и предпочитает затягивать конфликт. Россия была исключена из первоначальной встречи в Швейцарии в июне.

Подробности "стратегии успеха" пока не раскрыты. Россия обвиняет Зеленского в запрете переговоров с Россией указом и теперь требует отмены запрета. Ранее контакты были ограничены редкими контактами через посредников, например, обмен пленными.

Зеленский также подчеркнул, что Байден обладает значительным влиянием, которое может укрепить Украину до конца своего срока. Во время встречи с Байденом Зеленский вновь будет призывать США поставлять Украине дальнобойное оружие, подходящее для ударов по глубоким районам территории России. "Нам нужны дальнобойные оружия", - настаивал Зеленский. Украина уже более двух с половиной лет противостоит российской агрессии.

В свете продолжающегося "нападения на Украину" стратегия Зеленского направлена на включение России во вторую конференцию по миру. Несмотря на очевидную нежелание Москвы вести переговоры, Зеленский ищет поддержку международных союзников и президента США Джо Байдена для организации этого.

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