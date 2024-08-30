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ПолитикаНовостиДепортация

Страны выступают за увеличение высылки в Кабул.

 and  Anthony Ross
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Министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн выразил надежду, что недавнее действие федерального...
Министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн выразил надежду, что недавнее действие федерального правительства не пройдет бесследно.

Страны выступают за увеличение высылки в Кабул.

Представители профсоюзов госслужащих требуют, чтобы депортация человека в Афганистан, произошедшая в 2021 году, не осталась единичным случаем. Они выступают за масштабные депортации tanto в Афганистан, как и в Сирию, не только для преступников, но и в долгосрочной перспективе. Однако им противостоят "Зеленые".

Различные федеральные земли приветствовали первый самолет с депортированными в Афганистан после захвата власти талибами три года назад. Представители государственных властей Баварии, Гессена и Баден-Вюртемберга призвали федеральное правительство ускорить депортации в Афганистан и Сирию.

В прошлую вторник утром федеральное правительство объявило, что было депортировано 28 правонарушителей. Это была первая депортация в Афганистан после того, как радикальные исламисты талибы захватили власть в августе 2021 года.

"Преступники и иностранцы, совершающие тяжкие преступления на нашей территории, должны покинуть страну", - заявил министр-президент Гессена Борис Райн. "Я жду от федерального правительства ускорения депортации преступников и опасных лиц в Афганистан и Сирию", - заявил политик ХДС. Его партийный коллега, министр внутренних дел Гессена Роман Поссек, заявил, что в долгосрочной перспективе "возвращение сирийских изгнанников также должно быть разрешено, независимо от того, совершали они преступления или нет".

"Высокое время", - заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн. "Из-за опасений, в первую очередь со стороны "Зеленых", депортации в Афганистан были отложены в течение длительного времени", - критиковал политик ХСС. "Я надеюсь, что это не просто единичный жест со стороны федерального правительства. Быстрые возвращения tanto в Афганистан, как и в Сирию, сейчас необходимы". По словам Германа, по-прежнему остаются по крайней мере 174 афганских и 203 сирийских правонарушителя в Баварии, которых "необходимо выдворить из страны как можно скорее".

Также потребовал ускорения депортаций в Афганистан и Сирию и миграционный государственный секретарь Баден-Вюртемберга Сигизмунд Лорек от ХДС. Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер от СДПГ также потребовал: "Мы должны значительно усилить депортации". Это "отражает силу правового, основанного на правилах государства".

Однако сопредседатель "Зеленых" Омид Нурипуур сдержал ожидания дальнейших мер. "Массовые депортации невозможны", - уточнил Нурипуур. "Для этого должна быть прямая государственная кооперация, которой нет с правителями Афганистана, представляющими собой средневековое исламистское государство", - подчеркнул он. "Они не признаны ни одной демократией мира, и не зря". Вылет из Лейпцига не должен "содействовать легитимации талибов".

Нурипуур подчеркнул, что "действия правоохранительных органов должны основываться на законе и выдерживать судебную проверку". "Постоянно признавалось, что есть технические возможности для транспортировки нескольких человек в Афганистан в исключительных ситуациях. Сейчас это один из таких случаев". Однако Нурипуур также подчеркнул: "Мы всегда выступали против того, чтобы серьезные правонарушители находились в нашей стране и пользовались защитой". В то же время, однако, "невинные люди, в particular семьи и дети, бежавшие от радикальных исламистов, имеют право на защиту в нашей стране на уровне основного права".

Амнисти Интернешнл, правозащитная организация, резко осудила депортацию в Афганистан. "Права человека принадлежат всем, и никого не должны депортировать в страну, где есть риск пыток", - заявила генеральный секретарь Амнисти Интернешнл в Германии Юлия Дучров. "Опасно, что немецкое правительство игнорирует эти обязательства и депортирует людей в Афганистан". Еще одна правозащитная организация, Про Азил, также предостерегла от депортации, так как она может способствовать нормализации режима талибов.

В свете оппозиции "Зеленых" давление представителей государственных властей на ускорение депортаций в Афганистан и Сирию, в particular не преступников, может столкнуться с дальнейшими вызовами. Недавняя депортация человека в Афганистан с 2021 года, а также призывы к большим депортациям могут спровоцировать дебаты о правах человека и риске пыток в странах депортации.

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