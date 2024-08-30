Страны выступают за увеличение высылки в Кабул.

Представители профсоюзов госслужащих требуют, чтобы депортация человека в Афганистан, произошедшая в 2021 году, не осталась единичным случаем. Они выступают за масштабные депортации tanto в Афганистан, как и в Сирию, не только для преступников, но и в долгосрочной перспективе. Однако им противостоят "Зеленые".

Различные федеральные земли приветствовали первый самолет с депортированными в Афганистан после захвата власти талибами три года назад. Представители государственных властей Баварии, Гессена и Баден-Вюртемберга призвали федеральное правительство ускорить депортации в Афганистан и Сирию.

В прошлую вторник утром федеральное правительство объявило, что было депортировано 28 правонарушителей. Это была первая депортация в Афганистан после того, как радикальные исламисты талибы захватили власть в августе 2021 года.

"Преступники и иностранцы, совершающие тяжкие преступления на нашей территории, должны покинуть страну", - заявил министр-президент Гессена Борис Райн. "Я жду от федерального правительства ускорения депортации преступников и опасных лиц в Афганистан и Сирию", - заявил политик ХДС. Его партийный коллега, министр внутренних дел Гессена Роман Поссек, заявил, что в долгосрочной перспективе "возвращение сирийских изгнанников также должно быть разрешено, независимо от того, совершали они преступления или нет".

"Высокое время", - заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн. "Из-за опасений, в первую очередь со стороны "Зеленых", депортации в Афганистан были отложены в течение длительного времени", - критиковал политик ХСС. "Я надеюсь, что это не просто единичный жест со стороны федерального правительства. Быстрые возвращения tanto в Афганистан, как и в Сирию, сейчас необходимы". По словам Германа, по-прежнему остаются по крайней мере 174 афганских и 203 сирийских правонарушителя в Баварии, которых "необходимо выдворить из страны как можно скорее".

Также потребовал ускорения депортаций в Афганистан и Сирию и миграционный государственный секретарь Баден-Вюртемберга Сигизмунд Лорек от ХДС. Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер от СДПГ также потребовал: "Мы должны значительно усилить депортации". Это "отражает силу правового, основанного на правилах государства".

Однако сопредседатель "Зеленых" Омид Нурипуур сдержал ожидания дальнейших мер. "Массовые депортации невозможны", - уточнил Нурипуур. "Для этого должна быть прямая государственная кооперация, которой нет с правителями Афганистана, представляющими собой средневековое исламистское государство", - подчеркнул он. "Они не признаны ни одной демократией мира, и не зря". Вылет из Лейпцига не должен "содействовать легитимации талибов".

Нурипуур подчеркнул, что "действия правоохранительных органов должны основываться на законе и выдерживать судебную проверку". "Постоянно признавалось, что есть технические возможности для транспортировки нескольких человек в Афганистан в исключительных ситуациях. Сейчас это один из таких случаев". Однако Нурипуур также подчеркнул: "Мы всегда выступали против того, чтобы серьезные правонарушители находились в нашей стране и пользовались защитой". В то же время, однако, "невинные люди, в particular семьи и дети, бежавшие от радикальных исламистов, имеют право на защиту в нашей стране на уровне основного права".

Амнисти Интернешнл, правозащитная организация, резко осудила депортацию в Афганистан. "Права человека принадлежат всем, и никого не должны депортировать в страну, где есть риск пыток", - заявила генеральный секретарь Амнисти Интернешнл в Германии Юлия Дучров. "Опасно, что немецкое правительство игнорирует эти обязательства и депортирует людей в Афганистан". Еще одна правозащитная организация, Про Азил, также предостерегла от депортации, так как она может способствовать нормализации режима талибов.

В свете оппозиции "Зеленых" давление представителей государственных властей на ускорение депортаций в Афганистан и Сирию, в particular не преступников, может столкнуться с дальнейшими вызовами. Недавняя депортация человека в Афганистан с 2021 года, а также призывы к большим депортациям могут спровоцировать дебаты о правах человека и риске пыток в странах депортации.

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