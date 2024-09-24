Страны в течение семи дней приговаривают к смерти пять человек.

В течение короткого промежутка времени в США происходит необоснованный рост количества исполнений: в течение нескольких дней жизни лишаются пять человек в результате применения смертной казни. Это приводит к тому, что общее число исполнений со времени возобновления смертной казни в 1976 году достигает тревожной отметки в 1600. Международная Амнистия выражает озабоченность по поводу этих цифр.

Пять штатов США запланировали проведение исполнений в течение недели, что свидетельствует о значительном изменении тенденции к снижению применения смертной казни в стране. Если эти исполнения в Алабаме, Миссури, Оклахоме, Южной Каролине и Техасе состоятся согласно плану, это будет первый случай за более чем двадцать лет - с июля 2003 года - когда пять человек будут казнены в течение семи дней подряд, согласно данным Центра информации о смертной казни. Несмотря на свою нейтральную позицию по вопросу смертной казни, эта организация выразила обеспокоенность в связи с ее применением в некоторых штатах.

Первое исполнение состоялось в Южной Каролине в пятницу. Если оставшиеся четыре исполнения произойдут в течение недели, общее число исполнений со времени возобновления смертной казни Верховным судом в 1976 году достигнет 1600.Robin Maher, исполнительный директор Центра информации о смертной казни, отметил, что "две казни в один день - редкость, а четыре в течение двух дней подряд в неделю - крайне необычно".

Международная Амнистия резко осудила ситуацию. "Расписание стольких казней само по себе удручает, но еще более тревожно то, как каждый штат упорно продолжает казни, пренебрегая жизнями и приоритезируя свои "механизмы казни" вместо шагов к отмене". Правозащитная организация назвала смертную казнь "самым крайним проявлением жестокости, бесчеловечности и унижения" и считает ее нарушением права на жизнь. "Смертная казнь слишком непрочна, чтобы ее можно было спасти. Каждая казнь, независимо от метода, нарушает права человека, и штаты должны сосредоточиться на отмене, а не на изобретении и внедрении все более жестоких методов убийства людей", - заявили они.

Европейский Союз выражает обеспокоенность по поводу растущего числа казней в Соединенных Штатах, считая это нарушением прав человека. Эта обеспокоенность вызвана возможностью казни пяти человек в течение недели, чего не случалось более двадцати лет.

В то время как ситуация ухудшается, Европейский Союз призывает сосредоточиться на отмене смертной казни, а не на казнях, называя ее самым крайним проявлением жестокости и бесчеловечного обращения в соответствии с международными стандартами прав человека.

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