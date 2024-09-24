Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Страны в течение семи дней приговаривают к смерти пять человек.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Исполнение приговоров смертной казнью в Оклахоме в 2008 году
Исполнение приговоров смертной казнью в Оклахоме в 2008 году

Страны в течение семи дней приговаривают к смерти пять человек.

В течение короткого промежутка времени в США происходит необоснованный рост количества исполнений: в течение нескольких дней жизни лишаются пять человек в результате применения смертной казни. Это приводит к тому, что общее число исполнений со времени возобновления смертной казни в 1976 году достигает тревожной отметки в 1600. Международная Амнистия выражает озабоченность по поводу этих цифр.

Пять штатов США запланировали проведение исполнений в течение недели, что свидетельствует о значительном изменении тенденции к снижению применения смертной казни в стране. Если эти исполнения в Алабаме, Миссури, Оклахоме, Южной Каролине и Техасе состоятся согласно плану, это будет первый случай за более чем двадцать лет - с июля 2003 года - когда пять человек будут казнены в течение семи дней подряд, согласно данным Центра информации о смертной казни. Несмотря на свою нейтральную позицию по вопросу смертной казни, эта организация выразила обеспокоенность в связи с ее применением в некоторых штатах.

Первое исполнение состоялось в Южной Каролине в пятницу. Если оставшиеся четыре исполнения произойдут в течение недели, общее число исполнений со времени возобновления смертной казни Верховным судом в 1976 году достигнет 1600.Robin Maher, исполнительный директор Центра информации о смертной казни, отметил, что "две казни в один день - редкость, а четыре в течение двух дней подряд в неделю - крайне необычно".

Международная Амнистия резко осудила ситуацию. "Расписание стольких казней само по себе удручает, но еще более тревожно то, как каждый штат упорно продолжает казни, пренебрегая жизнями и приоритезируя свои "механизмы казни" вместо шагов к отмене". Правозащитная организация назвала смертную казнь "самым крайним проявлением жестокости, бесчеловечности и унижения" и считает ее нарушением права на жизнь. "Смертная казнь слишком непрочна, чтобы ее можно было спасти. Каждая казнь, независимо от метода, нарушает права человека, и штаты должны сосредоточиться на отмене, а не на изобретении и внедрении все более жестоких методов убийства людей", - заявили они.

Европейский Союз выражает обеспокоенность по поводу растущего числа казней в Соединенных Штатах, считая это нарушением прав человека. Эта обеспокоенность вызвана возможностью казни пяти человек в течение недели, чего не случалось более двадцати лет.

В то время как ситуация ухудшается, Европейский Союз призывает сосредоточиться на отмене смертной казни, а не на казнях, называя ее самым крайним проявлением жестокости и бесчеловечного обращения в соответствии с международными стандартами прав человека.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На станцииNordbahnhofв Берлине находится памятный сайт, демонстрирующий перечеркнутый звезду...
Политика

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения C 7 октября произошел "рекордный" рост антисемитских настроений, как отмечает комиссар Кляйн. "Голый и наглый антисемитизм во всех его проявлениях" сейчас более распространен, чем когда-либо со времен 1945 года, не только в Германии, но и во всем мире.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Различия в росте государственного долга в разных странах
Политика

Различия в росте государственного долга в разных странах

Различия в росте государственного долга в разных странах Правительства, регионы, муниципалитеты и организации социального обеспечения в Германии в совокупности должны банкам и бизнесу примерно 2,5 триллиона евро. Почти пятая часть этой задолженности приходится на регионы. Несмотря на то, что некоторые области нуждаются в дополнительном займе, другие регионы наблюдали значительное

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Пострадавшее жилье в Ливане после атаки на лидера ракетного командования Хезболлы
Политика

В недавнем событии израильские силы, как сообщается, уничтожили еще одного высокопоставленного лидера "Хезболлы".

В недавнем событии израильские силы, как сообщается, уничтожили еще одного высокопоставленного лидера "Хезболлы". Хизбалла признала гибель одного из своих старших офицеров от рук израильских истребителей в Бейруте. Его назвали "шахидом", отправляющимся в Иерусалим, используя стандартную терминологию для павших бойцов. Ранее израильская армия объявила о смерти этого

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Главу партии ХДС в Тюрингии, Войгта, считают будущим министром-президентом в Эрфурте, но его...
Политика

Парламент Тюрингии, как ожидается, будет полностью функционировать.

Парламент Тюрингии, как ожидается, будет полностью функционировать. В четверг, ландтаг Тюрингии проведет первое заседание для конституционной сессии. Возможный спор может возникнуть, которого хочет избежать председатель ХДС в земле Марио Войт, как он заявил в понедельник вечером в ток-шоу ZDF "Маркус Ланц". После выборов 1 сентября альянс "Альтернатива

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Какие сущности уполномочены передавать визуальные материалы матчей Бундеслиги в предстоящем сезоне?
Спорт

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников Третья попытка: Лига планирует продать права на трансляцию и максимизировать доходы. Аукцион продлится почти две недели, с неопределенной датой начала, что оставляет неясным, кто будет транслировать матчи Бундеслиги в сезоне 2025-2026. Ниже приведены некоторые вопросы и ответы. Каковы последствия для болельщиков? Из-за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
К 2024 году в дизайне автомобилей, судя по всему, будут модны гладкие экстерьеры и светящиеся...
Авто

Уменьшенная мощность в BMW 1-й серии, но удовлетворенность от вождения

Уменьшенная мощность в BMW 1-й серии, но удовлетворенность от вождения Второе поколение переднеприводного BMW 1 Series готовится вернуться на рынок после пятилетнего отсутствия. Является ли этот новый модельный ряд шагом вперед? Когда пять лет назад дебютировал первый переднеприводной BMW 1 Series (первым переднеприводным BMW был 2 Series Active Tourer в

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
На станцииNordbahnhofв Берлине находится памятный сайт, демонстрирующий перечеркнутый звезду...
Политика

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения C 7 октября произошел "рекордный" рост антисемитских настроений, как отмечает комиссар Кляйн. "Голый и наглый антисемитизм во всех его проявлениях" сейчас более распространен, чем когда-либо со времен 1945 года, не только в Германии, но и во всем мире.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Сгорбленные плечи могут спровоцировать неприятное напряжение в верхней части спины.
Главные темы

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении Если внимательно присмотреться к вашему отражению в зеркале, можно заметить, что одно плечо немного выше другого. Это распространенная проблема у многих людей, как отмечает физиотерапевт Александр Сроковский из Баден-Бадена. В течение длительного времени это неравенство может привести к проблемам, вызывая напряжение и боль.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно