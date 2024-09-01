Страны ЕС отмечают рекордный рост импорта газа из России

Впервые за примерно два года страны ЕС за три месяца импортировали больше газа из России, чем из США. Согласно данным исследовательского института Брюсселя Брюгеля, в апреле-июне ЕС получил около 12,7 миллиарда кубометров из России и 12,3 миллиарда из США. По сравнению с первым кварталом 2025 года поставки газа из России немного снизились, но поставки из США сократились более заметно. Об этом сообщает "Мир" в недавнем выпуске.

Норвегия по-прежнему является крупнейшим поставщиком газа для ЕС, с 23,9 миллиарда кубометров во втором квартале. До вторжения России в Украину в начале 2022 года эта позиция принадлежала России, но многие страны ЕС сократили импорт из этой страны после этого. По данным Федерального статистического управления Германии, Германия больше не получает газ из России. Во всем ЕС Россия вышла на второе место среди поставщиков, опередив США. Страны-получатели не указаны в данных.

Эксперт по внешней политике ХДС Норберт Рёттген призвал к введению общеевропейского запрета на импорт российского газа в "Мир": "Европейцы помогают Украине миллиардами, в то же время добавляя миллиарды в фонд войны Путина - это ни ответственно, ни логично, ни убедительно". Энергетический политик фракции FDP в бундестаге Германии Михаэль Крузе предложил ввести надбавку на стоимость импортируемого российского газа для финансирования помощи и поставок оружия на Украину: "При этом Путин будет финансировать свое сопротивление жестоким нападениям сам".

Сдвиг ЕС в сторону увеличения импорта газа из России объясняется небольшим снижением поставок из Норвегии во втором квартале. Тем не менее, природный газ остается критически важным ресурсом, поскольку, как сообщается, Германия больше не получает его из России после вторжения в Украину.

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