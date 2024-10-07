Страны ЕС открывают путь для введения дополнительных налогов на электромобили из Китая.

Несмотря на противодействие Федерального канцлера Германии, страны ЕС открыли путь для возможного увеличения налогов на электромобили из Китая.

Достижение большинства среди 27 государств-членов оказалось сложной задачей во время голосования, проведенного в Брюсселе в пятницу, согласно неоднократным сообщениям дипломатических источников. Если все пойдет по плану, эти дополнительные налоги, достигающие до 35,3%, будут введены не позднее ноября.

Страны ЕС, в том числе Германия, которая выступала против решения, в конечном итоге согласились открыть путь для возможного увеличения налогов на электромобили из Китая. Это соглашение между странами ЕС, скорее всего, окажет значительное влияние на автомобильную промышленность Китая.

Читайте также: