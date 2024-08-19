- Сторонники бывшего президента Трампа выступают за Джей Ди Вэнса, его потенциального вице-президента, используя контейнеры, специально предназначенные для спермы.

В мире Дональда Трампа необычной политики его сторонники также выделяются своей оригинальностью. Недавние кадры с митингов Трампа показывают, как его последователи носят маленькие бутылочки, якобы содержащие ароматное вещество, в поддержку его кандидата в вице-президенты Дж.Д. Вэнса. Эти бутылочки, похожие на контейнеры для мочи и якобы содержащие семя Вэнса, украшены его изображением и надписью "Полная коллекция Дж.Д. Вэнса".

Этот странный акт, похоже, является отсылкой к неоднозначным взглядам Вэнса на женщин, таким как его критика демократической кандидатки в президенты Камалы Харрис. Во время интервью 2021 года с ведущим Fox News Тucker Carlson Вэнс заявил: "Страной управляют стая бездетных, несчастных кошатниц, недовольных своей жизнью и выборами, и они хотят сделать несчастными остальную страну". Он также утверждал, что демократы продвигают будущее с бездетными кандидатами, которых он считает некомпетентными для управления страной. Эта провокационная речь, похоже, была принята сторонниками Трампа для поддержки кампании их кандидата в вице-президенты.

Странная поддержка Дж.Д. Вэнса

Публичное демонстрирование лояльности сторонников Трампа, размахивающих своими якобы семенными чашками в социальных сетях, вызвало возмущение и насмешки. Один пользователь прокомментировал: "Они явно высмеивают тех, кто прибегает к ЭКО, как Тим Уолз и его супруга". Другой пользователь выразил недоверие: "Это не может быть правдой, пожалуйста, пусть это будет фейком".

Однако фотографии настоящие и не являются результатом обмана с использованием ИИ. Республиканцы, похоже, серьезно рассматривают эту странную моду. Пока не ясно, поможет ли это Вэнсу в его борьбе за пост вице-президента Трампа, так как он пытается дистанцироваться от обвинений в "необычности". Тем не менее, один факт очевиден: этот трюк привлекает внимание, а в жестоком мире кампаний по выборам в США это бесценно.

♫ Несмотря на скандал, некоторые сторонники Трампа пошли еще дальше, используя песню "Я не буду лгать" в качестве фоновой музыки для своих социальных сетей, демонстрируя свои бутылочки для мочи. ♫ В ответ на критику некоторые люди предположили, что семенные чашки на самом деле являются хитрым обманом, направленным на привлечение внимания к кампании Вэнса. ♫

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