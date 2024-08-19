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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь.

Сторонники бывшего президента США Трампа собираются с нетрадиционными инструментами для поддержки Джей Ди Вэнса, включая контейнеры для сбора спермы.

Кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс, выдвинутый Дональдом Трампом, сталкивается с обвинениями в необычайности. Поведение его последователей не облегчает это восприятие – их фотографируют с якобы емкостями, содержащими его сперму.

 and  Anne Legman
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Возможный кандидат в вице-президенты Дж.Д. Ванс на предстоящих выборах в США для Дональда Трампа
Возможный кандидат в вице-президенты Дж.Д. Ванс на предстоящих выборах в США для Дональда Трампа

- Сторонники бывшего президента США Трампа собираются с нетрадиционными инструментами для поддержки Джей Ди Вэнса, включая контейнеры для сбора спермы.

Поддержники Дональда Трампа известны своими эксцентричными выходками во время его политических кампаний, и, судя по всему, последователи Трампа продолжают эту традицию. Фотографии с недавних митингов кампании показывают странное поведение его сторонников: они носят миниатюрные флаконы, якобы наполненные спермой, чтобы поддержать республиканского кандидата в вице-президенты Дж.Д. Вэнса. Эти контейнеры, напоминающие контейнеры для образцов мочи и якобы содержащие сперму Вэнса, носят его изображение и надпись "Полный набор JD Вэнса".

Этот акт является отсылкой к прошлым мизогинистским замечаниям Вэнса, таким как его комментарий 2021 года в эфире ведущего Fox News Тucker Carlson, где он обвинил демократических политиков, подобных Камале Харрис, в том, что они "бездетные кошатницы", недовольные своей жизнью. Он также предположил, что демократы стремятся продвигать будущее с бездетными кандидатами, которым, по его мнению, не стоит доверять власть. Теперь, похоже, сторонники Трампа используют эту спорную риторику, чтобы поддержать candidacy Вэнса в вице-президенты.

Странный акт для Дж.Д. Вэнса

В интернете фотографии преданных фанатов Трампа, гордо демонстрирующих свои якобы флаконы со спермой, вызвали критику и веселье. "Они явно высмеивают людей, которые полагаются на ЭКО, как Тим Уолз и его жена", - прокомментировал один пользователь на платформе X, ранее известной как Twitter. Другой выразил отвращение: "Это не может быть правдой. Я надеюсь, это не правда".

Для ясности, несмотря на первоначальные заблуждения, эти фотографии настоящие - не созданные с помощью технологий AI. Республиканцы, похоже, воспринимают эту ситуацию всерьез. Пока неясно, поможет ли эта тенденция действительно кандидату Трампа Вэнсу, так как он в настоящее время сталкивается с утверждением демократов, что он "неловкий". Это может еще больше усложнить ситуацию для него. Но одно можно сказать наверняка: это точно привлекает внимание. И во время выборов в США это бесценно.

Я не оправдываю их действия, но некоторые критики интерпретируют поведение сторонников Трампа как ответ на прошлые комментарии Вэнса, пытаясь обратить его слова против него. Я не собираюсь защищать этот странный тактический ход, но нельзя отрицать, что он генерирует шумиху вокруг кампании Вэнса.

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