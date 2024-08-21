- Сторона требует от MDR распространять рекламу "стрелки"

Верховный земельный суд в Баутцене постановил, что Среднегерманский радиовещательный центр (МДР) должен транслировать предвыборный ролик партии-сатирикона "Партия" по радио. Суд отклонил апелляцию МДР, заявив, что сцены якобы избирателей АФД, которых расстреливают, являются несомненной сатирой.

"На этот раз мы нанесем первый удар"

В рекламе показано, как пара слушает воображаемую инаугурацию новой саксонской администрации по радио. Мужской персонаж, используя крепкий акцент, заявляет: "Фашисты вернулись к власти". Затем он заявляет: "На этот раз мы нанесем первый удар", после чего стреляет в нескольких человек. Ролик заканчивается призывом голосовать за сатирическую партию, пока "не поздно".

Политические партии обычно имеют право транслировать свои предвыборные ролики в отведенное время. Однако вещатели имеют право отказаться от определенных роликов, если они явно и существенно нарушают уголовное законодательство.

Очень драматизированный разговор в сатирическом контексте

МДР утверждал, что реклама обесценивает акты насилия. Тем не менее, ни региональный суд, ни Верховный земельный суд не пришли к такому выводу. Верховный земельный суд сослался на то, что разговор между парой в рекламе преувеличен до абсурда в сатирическом контексте, как видно из их преувеличенной реакции на новости о инаугурации нового правительства, бранной лексики и чрезмерно театральных акцентов говорящих. Кроме того, голос жены претерпевает странную трансформацию. Для беспристрастного слушателя сатирический характер становится очевидным и подтверждается трезвым, фактическим заключительным текстом.

Решение из Баутцена остается в силе. Саксония, наряду с Тюрингией, проведет выборы в ландтаг 1 сентября.

Дело о предвыборном ролике "Партии" было рассмотрено в суде первой инстанции после апелляции МДР против решения Верховного земельного суда. Суд сохранил решение о том, что преувеличенный и абсурдный характер разговора, а также сатирические элементы, такие как измененный голос и трезвый заключительный текст, предотвращают обесценивание актов насилия в рекламе.

Узнавая сатирический контекст ролика, суд первой инстанции подтвердил решение из Баутцена, позволив предвыборный ролик "Партии" транслироваться на радиостанциях МДР.

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