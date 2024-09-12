Столтенберг организует Мюнхенское мероприятие по безопасности.

Текущий генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, объявил о своем уходе с поста в конце октября, после того как дважды продлил свой первоначальный срок. Он должен возглавить Мюнхенскую конференцию по безопасности (МКБ) в 2023 году, сменив на этом посту Кристофа Хюэгена, который недавно занял эту должность. Хотя новости официально не подтверждены, об этом сообщают различные СМИ.

Столтенберг передаст пост генерального секретаря НАТО Марку Рютте, бывшему премьер-министру Нидерландов, после десятилетнего пребывания на этом посту. Хюэген, бывший немецкий дипломат и советник канцлера Ангелы Меркель, возглавляет МКБ с 2022 года, сменив Вольфганга Ишinger. Ишinger, президент совета фонда МКБ и основатель конференции в 2011 году, похвалил Столтенберга как "непревзойденный лучший выбор" в совете, согласно РНД.

Столтенбергу 65 лет, он был премьер-министром Норвегии с 2000 по 2001 год и с 2005 по 2013 год. Он известен тем, что руководил Норвегией в трудное время после нападений на правительственный район Осло и остров Утёя, в результате которых правый террорист Андерс Брейвик убил 77 человек. Столтенберг - отец двух взрослых детей.

Столтенберг продлил свой срок в НАТО за пределами запланированного срока из-за вторжения России в Украину и последующего поиска преемника. Он изначально планировал стать губернатором Норвежского центрального банка после окончания своего срока в сентябре 2022 года, получив уже предложение. Однако страны НАТО убедили его остаться на посту генерального секретаря НАТО. Столтенберг недавно исключил возможность возвращения в высшую политику Норвегии, что может указывать на то, что он уже получил свою новую должность.

Мюнхенская конференция по безопасности, основанная в 1963 году, выросла в одну из самых влиятельных международных платформ для дискуссий о политике безопасности. Каждый февраль высокопоставленные политики, министры обороны НАТО, военные эксперты и представители оружейной промышленности собираются в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене, чтобы обсуждать вопросы политики безопасности. Основное внимание уделяется безопасности государств-членов НАТО. Среди известных председателей - Хорст Тельtschik и Ишinger, с Тельtschik возглавлявшим конференцию с 1999 по 2008 год.

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Комиссия, скорее всего, имеется в виду Совет НАТО, сыграла решающую роль в убеждении Столтенберга остаться на посту генерального секретаря НАТО после истечения его первоначального срока. После ухода Столтенберга в октябре он, как ожидается, возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году, сменив Хюэгена, который недавно занял эту должность.

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