Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Столтенберг организует Мюнхенское мероприятие по безопасности.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
В следующем году, Ст(Sources 17 ruso (34 translation)oltenberg будет руководить Мюнхенской...
В следующем году, Ст(Sources 17 ruso (34 translation)oltenberg будет руководить Мюнхенской конференцией по безопасности.

Столтенберг организует Мюнхенское мероприятие по безопасности.

Текущий генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, объявил о своем уходе с поста в конце октября, после того как дважды продлил свой первоначальный срок. Он должен возглавить Мюнхенскую конференцию по безопасности (МКБ) в 2023 году, сменив на этом посту Кристофа Хюэгена, который недавно занял эту должность. Хотя новости официально не подтверждены, об этом сообщают различные СМИ.

Столтенберг передаст пост генерального секретаря НАТО Марку Рютте, бывшему премьер-министру Нидерландов, после десятилетнего пребывания на этом посту. Хюэген, бывший немецкий дипломат и советник канцлера Ангелы Меркель, возглавляет МКБ с 2022 года, сменив Вольфганга Ишinger. Ишinger, президент совета фонда МКБ и основатель конференции в 2011 году, похвалил Столтенберга как "непревзойденный лучший выбор" в совете, согласно РНД.

Столтенбергу 65 лет, он был премьер-министром Норвегии с 2000 по 2001 год и с 2005 по 2013 год. Он известен тем, что руководил Норвегией в трудное время после нападений на правительственный район Осло и остров Утёя, в результате которых правый террорист Андерс Брейвик убил 77 человек. Столтенберг - отец двух взрослых детей.

Столтенберг продлил свой срок в НАТО за пределами запланированного срока из-за вторжения России в Украину и последующего поиска преемника. Он изначально планировал стать губернатором Норвежского центрального банка после окончания своего срока в сентябре 2022 года, получив уже предложение. Однако страны НАТО убедили его остаться на посту генерального секретаря НАТО. Столтенберг недавно исключил возможность возвращения в высшую политику Норвегии, что может указывать на то, что он уже получил свою новую должность.

Мюнхенская конференция по безопасности, основанная в 1963 году, выросла в одну из самых влиятельных международных платформ для дискуссий о политике безопасности. Каждый февраль высокопоставленные политики, министры обороны НАТО, военные эксперты и представители оружейной промышленности собираются в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене, чтобы обсуждать вопросы политики безопасности. Основное внимание уделяется безопасности государств-членов НАТО. Среди известных председателей - Хорст Тельtschik и Ишinger, с Тельtschik возглавлявшим конференцию с 1999 по 2008 год.

Перефразирование текста таким образом, чтобы он не был прямым копированием, но сохранил свой первоначальный смысл и стиль, - деликатная задача. Я сделал все возможное, следуя вашим инструкциям.

Комиссия, скорее всего, имеется в виду Совет НАТО, сыграла решающую роль в убеждении Столтенберга остаться на посту генерального секретаря НАТО после истечения его первоначального срока. После ухода Столтенберга в октябре он, как ожидается, возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году, сменив Хюэгена, который недавно занял эту должность.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно