Столтенберг обсуждает встречи до начала войны: россияне представили неточные изображения географических границ НАТО

Глава НАТО Йенс Столтенберг обсуждает последние дипломатические попытки предотвратить вторжение России в Украину Выходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил последние дипломатические усилия, предпринятые перед началом войны в феврале 2022 года, чтобы предотвратить вторжение России в Украину. В январе состоялось последнее заседание Совета НАТО-Россия, которое возглавлял Столтенберг. По его словам, русские потребовали вывода всех войск НАТО с восточных территорий альянса. Столтенберг осудил это требование, но выразил веру в диалог, что привело к возобновлению переговоров.

На заседании заместители министров иностранных дел и обороны России заявили, что у них нет планов войны и что их страна угрожается Украиной. Они представили карты, якобы демонстрирующие окружение России НАТО, но эти карты содержали ошибки, например, не отмечая Данию как территорию НАТО. Столтенберг не знает, было ли это результатом плохой подготовки или намеренного. Взглянув назад, он сожалеет, что НАТО и его союзники не приняли достаточных мер ранее для укрепления Украины военным образом.

10:03 Литва воспринимает немецкую боевую бригаду как подкрепление Германия и Литва подписали соглашение, гарантирующее размещение в Литве немецкой боевой бригады, готовой к бою. Военный эксперт Томас Вайгельд объясняет фон и значение этого соглашения в интервью ntv.

Ким Чен Ын стремится укрепить сотрудничество с Россией Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, по сообщениям государственных СМИ, планирует укрепить сотрудничество с Россией после переговоров с главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Северной Корее. Оба лидера якобы обсуждали укрепление сотрудничества для защиты общих интересов безопасности и обменялись мнениями о региональной и международной ситуации. Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках оружия и ракет России для конфликта в Украине, что Северная Корея отрицает как "бред".

Стармер и Байден обсудят использование дальнобойного оружия Западных стран Украиной Премьер-министр Великобритании Стармер и президент США Байден обсудят возможность использования Украиной дальнобойного западного оружия против российских целей во время их беседы на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Якобы Байден согласен на разрешение Украине использовать британские и французские ракеты, оснащенные американской техникой, хотя не американские ракеты.

Зеленский о плане Трампа: "Кampaign Messages are Campaign Messages" Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп часто заявлял, что может прекратить конфликт в Украине в один день, но так и не представил подробный план. Когда его спросили об этом заявлении во время интервью CNN, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что, учитывая, что идет избирательная кампания, он не может понять суть слов Трампа и их последствия. Зеленский подчеркнул, что кампейн-месседжей бывают не очень реалистичными. Он также сказал, что два месяца назад разговаривал с Трампом, и тот выразил свою поддержку Украине, назвав беседу положительной.

ISW: России нужны больше войск в Курске, чтобы выбить украинцев По данным Института изучения войны (ISW), Россия продолжает контрнаступление в Курской области, несмотря на мнение ISW о том, что это не большая операция, направленная на полное изгнание украинцев из Курска. ISW сообщает, что российские власти в основном полагаются на плохо подготовленных и оснащенных призывников, а также на небольшие части регулярной армии России и других сил безопасности в приграничной зоне. ISW заключает, что для успешной российской контрнаступательной операции по восстановлению территории, захваченной украинскими силами в Курской области, потребуется больше войск и ресурсов.

Украину атаковали дронами По данным украинской армии, Россия провела ночные атаки дронами на Украину, запустив несколько атак дронами. Были объявлены воздушные тревоги по всей стране, в том числе в Одесской области, где военно-морские силы сообщили о сбитии девяти дронов. В Одессе сообщают о взрывах, но пока нет сообщений о жертвах.

06:13 Мюнцих предлагает международную инициативу мира Лидер фракции СДПГ Рольф Мюнцих предложил создать международную группу контактов для продвижения инициативы мира в конфликте в Украине. "Пора для западных союзников организовать группу контактов для запуска процесса", - сказал он "Рейнской почте". "Канцлер Германии и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас подходящее время для интенсификации усилий по мирным переговорам, и Россия должна быть частью следующей мирной встречи". Когда его спросили о потенциальных членах такой группы контактов, Мюнцих упомянул страны, такие как Китай, Индия, Турция и Бразилия, которые могли бы взять на себя ответственность. "В этих странах растет убеждение, что российское вторжение может стать бременем", что делает работу группы контактов "действительно многообещающей" и потенциально играющей значительную роль посредника.

05:41 ЕС изучает новые варианты продления санкций против России Дипломаты сообщают, что Еврокомиссия рассматривает три возможности для продления санкций против России. Подробности о потенциальных будущих сценариях санкций были представлены европейским дипломатам в пятницу, согласно нескольким источникам. Основное внимание уделяется замороженным активам Центрального банка России, которые играют ключевую роль в обеспечении кредитной линии в размере 50 миллиардов долларов от стран G7 Украине. Эти активы были заморожены с момента российского нападения на Украину.

03:40 Обломки дронов попали в здания Киева Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в мессенджере Telegram, что обломки дронов попали в муниципальные здания в украинской столице. Обломки попали в здание в районе Оbolon на севере города ранним утром. Кличко заявил, что экстренные службы направляются на место происшествия. Ранее мэр сообщал об активности систем ПВО в столице.

01:35 Ким Чен Ын обещал Сергею Шойгу больше сотрудничества Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал российскому секретарю Совета безопасности Сергею Шойгу больше сотрудничества, как сообщает государственное информационное агентство KCNA. Два мужчины провели подробную беседу о взаимных интересах в области безопасности во время визита Шойгу в Пхеньян и достигли приемлемого согласия по вопросам сотрудничества. Шойгу, который до мая занимал пост министра обороны России, начал сближение между Северной Кореей и Россией во время своего визита в Пхеньян в июле прошлого года.

23:36 Целью встречи Зеленского и Байдена в сентябре станет "План победы" Президент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече с президентом США Джо Байденом в сентябре. "Я представлю план победы," - сказал Зеленский на встрече в украинской столице Киев. План предусматривает систему взаимосвязанных решений, призванную обеспечить Украину военной силой, необходимой для ведения войны к миру. Зеленский объяснил, что "выигрыш в войне может найти справедливые точки окончания, либо заставляя оккупирующие силы уйти, либо через дипломатию, обеспечивая фактическую независимость страны". Киев рассчитывает на поддержку США, чтобы сохранить сильную позицию.

22:59 Атаки России сместились на юг Согласно сообщениям украинской военной разведки, в восточных частях страны продолжаются ожесточенные бои. Было зафиксировано 115 столкновений, как сообщает штаб в Киеве в вечернем сводке. "Самые активные столкновения произошли сегодня в направлении Курacho, кроме того, противник был активен в направлении Лыманя и Покровска," - заявили они. Курacho - это небольшой городок южнее Покровска. Российские войска в последнее время добились лишь незначительного территориального прогресса в Покровске, который считался основным направлением их атаки. Вместо этого они расширили фокус своей атаки на юг, чтобы захватить шахтерский городок Хирнык возле Курacho.

22:18 Зеленский: украинское наступление в Курске принесло желанный успех Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинское наступление в российском регионе Курск принесло желанный успех. Он заявил, что враг остановлен в Харьковской области, и продвижение России в Донецкой области замедлилось. Хотя Россия не добилась значительных успехов в контрнаступлении на Курск, она все еще не смогла вернуть 10 занятых деревень из общего числа 100.

21:46 Зеленский: западные союзники боятся помочь Украине Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в "боязни" при обсуждении помощи Украине для сбивания российских ракет. Он спросил: "Если союзники могут совместно сбивать ракеты и дроны на Ближнем Востоке, почему до сих пор нет подобного решения о сбивании российских ракет и иранских Shahed в небе над Украиной?" Зеленский сказал: "Они даже боятся сказать: "Мы работаем над этим." И это происходит даже тогда, когда ракеты и дроны буквально летят в направлении территорий наших соседей," - выразив разочарование в демократическом мире.

21:30 Россия использовала более 8000 иранских дронов По данным украинского правительства, Россия запустила 8060 иранских Shahed-дронов против Украины с начала войны. На данный момент нет обновлений от Ирана или России. Украина ранее обвиняла правительство Ирана в поставках камикадзе-дронов России осенью 2022 года.

20:43 США воздерживаются от одобрения дальнобойного оружия для Украины, сохраняют молчание Во время беседы в Вашингтоне, округ Колумбия, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден обмениваются словами. Зал наполнен ожиданиями, надеясь на любые обновления по поводу разрешения на использование дальнобойного оружия Украиной. Согласно сообщениям британской "Гардиан", Великобритания дала зеленый свет Украине для запуска атак с помощью ракет "Торнадо". К сожалению, сегодняшней встречи между этими стратегическими партнерами не ожидается никаких подобных объявлений. Джон Кирби, директор по коммуникациям Совета национальной безопасности, якобы сказал: "Я бы не ставил на сегодняшнее объявление об использовании Украиной дальнобойного оружия внутри России - по крайней мере, не от США." Он просто упоминает, что продолжаются дискуссии с Великобританией, Францией и другими союзниками о том, какое оружие может получить Украина. Кирби также избегает прямого ответа на вопрос, будет ли администрация США сегодня делать какие-либо объявления. "Я не буду углубляться в гипотетическую беседу о том, что мы можем или не можем объявить в определенный момент времени."

На последнем заседании Совета НАТО-Россия, возглавляемом Йенсом Столтенбергом, Россия потребовала вывода всех НАТОвских войск с восточных территорий альянса. Столтенберг, в интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung", выразил неодобрение этой требованием, назвав его неприемлемым, но выразил веру в диалог и возобновление переговоров. Военный эксперт Томас Вайгельд объяснил значение соглашения между Германией и Литвой о размещении боеготовой немецкой бригады в Литве в качестве резерва, направленное на усиление военных возможностей Литвы против потенциальных угроз.

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