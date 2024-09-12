Столтенберг, как сообщается, взял на себя руководящую роль на Мюнхенской конференции по безопасности.

По слухам, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может покинуть свой пост в 2025 году, чтобы возглавить Мюнхенскую конференцию по безопасности (МКБ). Как сообщают источники, в том числе "Politico", эта информация поступает из кругов безопасности и правительства. Совет Фонда МКБ якобы готовит решение по этому вопросу. МКБ отказалась комментировать эти сообщения.

Столтенберг должен передать должность Генерального секретаря НАТО бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте 1 октября. После этого он должен возглавить МКБ вместо Кристофа Хюэгена.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности собирает глав государств, правительств и других влиятельных фигур для обсуждения вопросов глобальной безопасности. В этом году в ней приняли участие более 180 высокопоставленных представителей правительств. Среди главных тем были война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке, а Кристоф Хюэген, бывший немецкий посол в ООН, занял пост председателя в 2023 году.

Совет Фонда МКБ якобы рассматривает возможность назначить Йенса Столтенберга своим новым руководителем после его ухода из НАТО. После того, как он возглавит МКБ, Столтенберг должен будет продолжить дело Кристофа Хюэгена в качестве председателя конференции.

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