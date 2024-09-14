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Столкновение на произраильском мероприятии приводит к выстрелам после того, как человек физически напал на протестующего.

 and  Viktoria Klein
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Происшествие, сопровождающееся кровью, медицинскими остатками и запрещающими лентами со следами...
Происшествие, сопровождающееся кровью, медицинскими остатками и запрещающими лентами со следами преступления, произошло в Новой Англии, Массачусетс, в четверг.

Столкновение на произраильском мероприятии приводит к выстрелам после того, как человек физически напал на протестующего.

Начало беспорядков произошло, когда неизвестный, не имеющий отношения к митингу, стал кричать на протестующих около 6:40 вечера, как сообщает прокурор округа Миддлсекс Мариан Райан.

Между двумя сторонами завязалась словесная перепалка через дорогу, как сообщалось на пресс-конференции Райан в четверг. Затем неизвестный пересек дорогу к митингу и физически столкнулся с одним из протестующих. Завязалась борьба, в результате которой неизвестный был ранен выстрелом из огнестрельного оружия, принадлежащего члену группы протестующих.

31-летней жертве была оказана медицинская помощь, и она, как ожидается, recuperates от своих ран, согласно офису прокурора. Они еще не объявили имя жителя Ньютона, но в офис прокурора поступило ходатайство о возбуждении уголовного дела против него за нападение и побои.

В заявлении офиса Райан говорится, что "нападение и побои, не происходившие в присутствии полицейского, не являются преступлением, подлежащим аресту". Таким образом, обвиняемый имеет право на слушание перед судьей, чтобы определить, достаточно ли доказательств.

47-летнего Скотта Хейса из Фрамингема считают человеком, который, как считается, был сбит во время потасовки и выстрелил в упомянутого жителя Ньютона, как заявил офис прокурора. Считается, что Хейс законно владел огнестрельным оружием, использованным в стрельбе.

Хейс был арестован и обвинен в нападении и побоях с применением опасного оружия, а также в нарушении конституционного права, повлекшем за собой травмы, как объявил прокурор. Он предстал перед судом в пятницу, и на него было подано ходатайство о непризнании вины. Также было аннулировано его разрешение на ношение оружия, как отметил прокурор.

CNN запросила комментарий у адвоката Хейса.

В социальных сетях распространяются видеозаписи предполагаемого инцидента. Начальник полиции Ньютона Джордж МакМэйнс призвал общественность делиться любыми видеозаписями или информацией, связанными с инцидентом, чтобы помочь следствию лучше понять обстоятельства.

Кроме того, МакМэйнс объявил, что в ближайшие дни будут усилены патрули возле мест поклонения.

Мэр Ньютона призвала общественность воздержаться от поспешных выводов.

"У меня две просьбы: во-первых, дайте полиции Ньютона собрать точную информацию, во-вторых, я прошу всех сохранять спокойствие", - сказала мэр Рутанн Фуллер.

Корреспондент CNN Аарон Эгглстон внес свой вклад в этот отчет.

В заявлении прокурора упоминается, что нападение и побои без присутствия полиции обычно не являются преступлением, подлежащим аресту, в отношении протестующего, который выстрелил в человека. После инцидента 31-летняя жертва, житель Ньютона, была доставлена в больницу и, как ожидается, recuperates от своих ран.

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