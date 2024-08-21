Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСтоящий

Стоимость топлива снижается, достигая самого низкого уровня в 2023 году для бензина.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

Стоимость топлива снижается, достигая самого низкого уровня в 2023 году для бензина.

Цены на бензин достигли годового минимума. Водители теперь платят в среднем 1.715 евро за литр Супер E10, что на 1.8 цента меньше, чем на прошлой неделе. Такая цена не наблюдалась с Нового года.

Аналогичным образом, дизель также подешевел. Теперь литр стоит в среднем 1.59 евро, что на 1.3 цента меньше, чем на прошлой неделе, и соответствует самой низкой цене с июня 2023 года.

Основными факторами, способствующими этому снижению цен, являются уменьшение цен на нефть и укрепление евро по отношению к доллару. В настоящее время Brent сырая нефть колеблется около $77 за баррель, в то время как евро находится на годовом максимуме $1.11 за евро.

ADAC советует водителям заправляться вечером, так как цены самые низкие между 19:00 и 20:00, а также между 21:00 и 22:00. Утром около 7:00 цены значительно выше, добавляя 6-7 центов за литр. По данным недавнего опроса ADAC, заправочные станции на автостраде также дорогие. Бензин там стоит примерно на 40 центов дороже, чем за пределами автострады.

Несмотря на удобство, заправка на автострадных заправочных станциях часто обходится дороже, добавляя примерно 40 центов за литр по сравнению с станциями за пределами автострады. После заправки важно убедиться, что крышка топливного бака плотно закрыта, стоя, чтобы предотвратить утечку топлива.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Различные Нации Призывают Окончательное Заключение Свежего Образовательного Цифрового Договора
Политика

Недостаток разъяснений по поводу нового цифрового соглашения

В последнее время значительные средства в евро были выделены на цифровую трансформацию образовательных учреждений. Однако финансирование этого направления, похоже, замерло, и правительства все чаще выражают разочарование.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Теперь установлен легальный порог для вождения транспортного средства после потребления каннабиса.
Политика

Новые правила в отношении поведения транспортных средств с использованием каннабиса установлены на четверг

- Новые правила в отношении поведения транспортных средств с использованием каннабиса установлены на четверг Новые правила и штрафы за вождение в нетрезвом виде под действием каннабиса вступают в силу в эту четверг. Это законодательство, утвержденное Бундестагом и Бундесратом, было представлено в среду и вступит в силу на следующий день. Установлен

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства.
Политика

На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства.

На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства. На украинском фронте наблюдается смесь прогресса и сопротивления. В российской области Курск украинские силы, по их утверждениям, продвигаются вперед, даже якобы выведя из строя несколько систем ПВО С-300. С другой стороны, на востоке Украины продолжаются интенсивные российские атаки. По данным военных, украинские войска

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.
Панорама

27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

Инцидент шокирует. Человек трагически ранен пулевым ранением в Центральном железнодорожном вокзале во Франкфурте. Тщательные ограничения на ношение огнестрельного оружия были недавно введены на территории вокзала.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.
Федеральные земли Германии

USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

- USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках. Армандс Уциньш возвращается к роли тренера в Dessau-Roßlauer HV. Отец юниорского чемпиона мира Ренара Уциньша, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в составе немецкой национальной команды, берет на себя роль тренера A-юношеской команды спортивного сообщества Kuhnau/DRHV 06. "Я сознательно взял

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.
Экономика

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

В сфере поставщиков услуг заметен дефицит рабочей силы, но меньше всего в отраслях промышленности, строительства и розничной торговли. Данное положение дел является следствием признаков слабости экономики.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.
Федеральные земли Германии

ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.

Фракция AfD инициирует обсуждение запрета ультраправого jednej 'Компакт' в ландтаге Саксонии-Анхальт. Это позиция чёрно-жёлто-зелёного альянса.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно