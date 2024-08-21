Стоимость топлива снижается, достигая самого низкого уровня в 2023 году для бензина.

Цены на бензин достигли годового минимума. Водители теперь платят в среднем 1.715 евро за литр Супер E10, что на 1.8 цента меньше, чем на прошлой неделе. Такая цена не наблюдалась с Нового года.

Аналогичным образом, дизель также подешевел. Теперь литр стоит в среднем 1.59 евро, что на 1.3 цента меньше, чем на прошлой неделе, и соответствует самой низкой цене с июня 2023 года.

Основными факторами, способствующими этому снижению цен, являются уменьшение цен на нефть и укрепление евро по отношению к доллару. В настоящее время Brent сырая нефть колеблется около $77 за баррель, в то время как евро находится на годовом максимуме $1.11 за евро.

ADAC советует водителям заправляться вечером, так как цены самые низкие между 19:00 и 20:00, а также между 21:00 и 22:00. Утром около 7:00 цены значительно выше, добавляя 6-7 центов за литр. По данным недавнего опроса ADAC, заправочные станции на автостраде также дорогие. Бензин там стоит примерно на 40 центов дороже, чем за пределами автострады.

Несмотря на удобство, заправка на автострадных заправочных станциях часто обходится дороже, добавляя примерно 40 центов за литр по сравнению с станциями за пределами автострады. После заправки важно убедиться, что крышка топливного бака плотно закрыта, стоя, чтобы предотвратить утечку топлива.

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