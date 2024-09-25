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Стоимость переписки по письмам и посылкам растет.

 and  Anne Legman
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Почтальон доставляет отправки.
Почтальон доставляет отправки.

Стоимость переписки по письмам и посылкам растет.

Начиная с 2025 года, потребителям придется платить больше за свою почту и посылки с Deutsche Post. Федеральное ведомство по сетям предоставило Deutsche Post, базирующейся в Бонне, право повысить цены на категории писем в среднем на 10,48%, как было объявлено в среду регулирующим органом. Это также может повлиять на стоимость бизнес-почты. Частные клиенты могут ожидать среднего увеличения платы за посылки на 7,21%. Эти новые цены будут применяться с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года. Deutsche Post теперь имеет свободу определять, как использовать эту ценовую гибкость для отдельных сегментов продукта. Это может привести к увеличению цены на стандартное письмо с нынешних 85 центов до одного евро.

Первое внедрение этой ценовой стратегии соответствует положениям нового закона о почте. Основная цель состоит в том, чтобы гарантировать достаточное финансирование для всеобщих почтовых услуг, предоставляемых почтовой службой, включая охват населения по всей стране от Фленсбурга до Берхтесгадена. Deutsche Post должна представить свои планы ценообразования Федеральному ведомству по сетям для утверждения, которое даст согласие, если предложения находятся в установленных пределах.

Ранее Deutsche Post открыто заявляла о своих планах повысить цены на письма из-за растущих энергетических и трудовых затрат. Недавно, в августе, главный финансовый директор Melanie Kreis заявила, что у них "существенная потребность в нагонке". Несмотря на высокую инфляцию, Deutsche Post удалось увеличить цены на письма всего на 4,5% в течение трехлетнего периода. Таким образом, повышение почтовых тарифов в 2025 году станет важным шагом для Deutsche Post, чтобы генерировать необходимый доход. Бизнес по письмам Deutsche Post в Германии сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны электронных каналов связи, таких как электронная почта, что приводит к снижению количества отправляемых писем.

Новые планы ценообразования, представленные Deutsche Post на утверждение Федеральному ведомству по сетям, включают повышение цен в различных категориях писем, которое начнется в 2025 году. Это повышение цен должно решить существенную потребность в нагонке из-за растущих энергетических и трудовых затрат, как признал главный финансовый директор Melanie Kreis.

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