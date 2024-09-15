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ПолитикаНовостиСахарский вагончик

Стегнер оправдывает свое участие в митинге, присутствовав рядом с водителем.

Прекращение поставок оружия

 and  Christian Meier
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Ральф Штегнер должен выступить на протесте, выразив свое неодобрение поставкам оружия в Украину...
Ральф Штегнер должен выступить на протесте, выразив свое неодобрение поставкам оружия в Украину администрацией.

Стегнер оправдывает свое участие в митинге, присутствовав рядом с водителем.

Ральф Штегнер, эксперт по внешней политике СДПГ, находится под огнём критики из-за своего участия в предстоящем протесте. 3 октября он пойдёт плечом к плечу с Вагенкнехт, но обещает придерживаться принципов социал-демократов во время своей речи. Однако призыв к протесту требует прекращения поставок оружия в Киев и содержит жёсткую критику федерального правительства.

Ральф Штегнер, депутат от фракции Х, защищает своё решение участвовать в "общенациональной демонстрации за мир", в которой также примет участие Сахра Вагенкнехт, соосновательница Левой партии. Он подчёркивает, что не будет ни с кем ассоциироваться и выразит своё мнение как социал-демократ во время своей речи. Он признаёт, что есть другие выступающие, чьи идеи он не разделяет, и призывы, с которыми не согласен. "Пока не будет фашистов, антисемитов и фанатиков, я смогу терпеть разногласия".

Протест 3 октября в Берлине инициирован группой "Никогда больше войны - сложите оружие". Среди выступающих на заключительном митинге будут Штегнер, Вагенкнехт, бывший политик ХСС Петер Гауэлер и депутат от Левой партии Гизина Лётцш. Призыв к протесту требует, среди прочего, мирных переговоров для немедленного прекращения огня в Украине и Газе, запрета на продажу оружия Украине, Израилю и всему миру, а также осуждает правительство, возглавляемое СДПГ, которое обвиняется в наращивании своих военных возможностей больше, чем когда-либо.

Критика протеста и планы Штегнера

Парламентарий от СДПГ Михаэль Рот, председатель комитета Бундестага по иностранным делам, выразил сомнения в отношении протеста, заявив: "Постыдно, что ни Россия, ни ХАМАС не упоминаются как инициаторы войны". Он написал в X: "Нет мира без свободы". Депутат от FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выразила обеспокоенность по поводу участия Штегнера в митинге, заявив: "Это серьёзно вредит его партии и администрации".

Говоря с Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Штегнер дистанцировался от Вагенкнехт и сказал: "У нас нет ничего общего". Что касается своего участия, он сказал: "Это мирный митинг, и СДПГ должна быть частью движения за мир". Он пояснил: "Я не протестую против своего правительства, я не призываю прекратить помощь Украине и не отрицаю опасность российских ракет в Калининграде. Но я призываю нас не руководствоваться исключительно военной логикой".

Сахра Вагенкнехт, видная фигура на протесте, упоминается как одна из выступающих на мероприятии, стоящая рядом с Сахрой вагонной слугой, которую в этом контексте называют Ральфом Штегнером.

Несмотря на критику внутри своей партии, Ральф Штегнер защищает своё решение участвовать в протесте, заявляя, что видит себя частью движения за мир, подчёркивая своё стремление к мирным решениям и своё отличие от взглядов Вагенкнехт.

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