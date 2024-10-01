Статистика, недавно опубликованная ФБР, показывает, что в первой половине 2024 года в США продолжает снижаться количество преступных действий.

Недавние данные указывают на значительное снижение убийств, насильственных преступлений и сообщений о изнасилованиях с января по июнь 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года. Количество убийств сократилось на 23%, насильственные преступления уменьшились на 10%, а сообщения о изнасилованиях снизились на 18%. Побои и истязания уменьшились на 8%, грабежи сократились на 14%, а сообщения о преступлениях против собственности снизились на 13%.

Эти тенденции, скорее всего, привлекут внимание политических кампаний бывшего президента Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис, учитывая важность вопроса преступности в президентских выборах 2024 года.

Однако следует учитывать, что данные, опубликованные ФБР в их Ежеквартальном отчете о преступности, имеют определенные ограничения. Например, данные предоставляются добровольно правоохранительными органами, что может привести к несоответствиям.

По данным, опубликованным в понедельник, данные были собраны из более чем 14 800 из более чем 19 300 правоохранительных органов по всей стране. Однако данные не включают цифры из Лос-Анджелеса и могут содержать только частичные данные из Чикаго.

Кроме того, эксперты по преступности отмечают, что квартальные данные также неточны из-за возможности правоохранительных органов аудировать и исправлять ошибки в отчетах до публикации окончательных годовых цифр ФБР.

Джефф Эшер, эксперт в области правосудия и сооснователь AH Datalytics, ранее заявлял: "У нас есть другие источники данных, которые указывают на те же тенденции, но степень этих снижений, скорее всего, преувеличена из-за методологии, используемой ФБР".

Только за неделю до этого ФБР опубликовало более подробный отчет, в котором приведены окончательные цифры за 2023 год. Этот отчет показал снижение преступности во многих категориях в 2023 году, в том числе 12-процентное снижение убийств и 3-процентное снижение насильственных преступлений.

Снижение показателей преступности может существенно повлиять на политическую повестку дня, так как политики, подобные бывшему президенту Дональду Трампу и вице-президенту Камале Харрис, могут использовать это как аргумент в президентских выборах 2024 года, учитывая важность безопасности граждан в политике.

Несмотря на положительные тенденции в статистике преступности, важно критически анализировать данные, учитывая их ограничения, такие как добровольная подача данных правоохранительными органами и возможные несоответствия.

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