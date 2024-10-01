Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Статистика, недавно опубликованная ФБР, показывает, что в первой половине 2024 года в США продолжает снижаться количество преступных действий.

Анализ ФБР показал, что уровень преступности в США начал падать в первой половине 2024 года. Это продолжение тенденции снижения уровня преступности, указанной ФБР для 2023 года.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
В июле 2023 года следователь из Aufbau-группы ФБР аккуратно проходит по месту преступления в Фарго,...
В июле 2023 года следователь из Aufbau-группы ФБР аккуратно проходит по месту преступления в Фарго, Северная Дакота.

Статистика, недавно опубликованная ФБР, показывает, что в первой половине 2024 года в США продолжает снижаться количество преступных действий.

Недавние данные указывают на значительное снижение убийств, насильственных преступлений и сообщений о изнасилованиях с января по июнь 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года. Количество убийств сократилось на 23%, насильственные преступления уменьшились на 10%, а сообщения о изнасилованиях снизились на 18%. Побои и истязания уменьшились на 8%, грабежи сократились на 14%, а сообщения о преступлениях против собственности снизились на 13%.

Эти тенденции, скорее всего, привлекут внимание политических кампаний бывшего президента Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис, учитывая важность вопроса преступности в президентских выборах 2024 года.

Однако следует учитывать, что данные, опубликованные ФБР в их Ежеквартальном отчете о преступности, имеют определенные ограничения. Например, данные предоставляются добровольно правоохранительными органами, что может привести к несоответствиям.

По данным, опубликованным в понедельник, данные были собраны из более чем 14 800 из более чем 19 300 правоохранительных органов по всей стране. Однако данные не включают цифры из Лос-Анджелеса и могут содержать только частичные данные из Чикаго.

Кроме того, эксперты по преступности отмечают, что квартальные данные также неточны из-за возможности правоохранительных органов аудировать и исправлять ошибки в отчетах до публикации окончательных годовых цифр ФБР.

Джефф Эшер, эксперт в области правосудия и сооснователь AH Datalytics, ранее заявлял: "У нас есть другие источники данных, которые указывают на те же тенденции, но степень этих снижений, скорее всего, преувеличена из-за методологии, используемой ФБР".

Только за неделю до этого ФБР опубликовало более подробный отчет, в котором приведены окончательные цифры за 2023 год. Этот отчет показал снижение преступности во многих категориях в 2023 году, в том числе 12-процентное снижение убийств и 3-процентное снижение насильственных преступлений.

Снижение показателей преступности может существенно повлиять на политическую повестку дня, так как политики, подобные бывшему президенту Дональду Трампу и вице-президенту Камале Харрис, могут использовать это как аргумент в президентских выборах 2024 года, учитывая важность безопасности граждан в политике.

Несмотря на положительные тенденции в статистике преступности, важно критически анализировать данные, учитывая их ограничения, такие как добровольная подача данных правоохранительными органами и возможные несоответствия.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным.
Политика

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным.

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным. В последнее время снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка спровоцировало всплеск интереса к недвижимости в Германии, что поддерживает стабильность цен на покупку недвижимости. После короткой паузы в летние месяцы, когда покупатели ждали дополнительных корректировок ставок, интерес покупателей существенно вырос с

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Работала в аэропорту Лейпцига сотрудница из Китая.
Политика

Власти Лейпцига задержали женщину китайского происхождения по обвинению в шпионаже.

Власти Лейпцига задержали женщину китайского происхождения по обвинению в шпионаже. Скандал вокруг шпионажа, в который вовлечен политик партии AfD Максимилиан Кrah, разрастается. Федеральная прокуратура арестовала в Лейпциге женщину из Китая, подозреваемую в работе на китайскую разведку. Женщину подозревают в передаче конфиденциальной информации бывшему сотруднику Кrah, которого в апреле арестовали по

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индекс потребительских цен в еврозоне снова упал ниже 2-процентного порога.
Политика

Инфляция в еврозоне впервые опустилась ниже порога 2%.

Инфляция в еврозоне впервые опустилась ниже порога 2%. Впервые за более чем три года в сентябре зона евро зафиксировала показатель инфляции ниже отметки в 2%. По предварительной оценке Eurostat, статистического агентства ЕС, цены на потребительские товары выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года во вторник. Уменьшение

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка выявили 2448 неподтвержденных точек доступа.
Политика

Правоохранители обнаружили 2448 случаев несанкционированного пересечения границы.

Правоохранители обнаружили 2448 случаев несанкционированного пересечения границы. Согласно данным Федеральной полиции, после усиления патрулирования границ 15 сентября было выявлено 2448 случаев несанкционированного пересечения границы. В результате 1546 человек были возвращены после незаконного въезда в страну, а 69 человек были запрещены к въезду из-за предыдущих запретов на въезд. Кроме того, были

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно