США выражают обеспокоенность по поводу возможного отсутствия американского персонала для поддержания военной техники в Украине.

Администрация Байдена отказывается от плана по отправке американских граждан в Украину для обслуживания западной военной техники, в том числе истребителей F-16, как сообщает "Вашингтон Пост". Обсуждение вопроса о направлении американских граждан в страну, ведущую войну против российских сил, велось с самого начала войны. С прибытием истребителей F-16 в Украину эта тема стала актуальной. Первые шесть из обещанных 80 F-16 приземлились в Украине в конце июля. "За кулисами разведслужбы обеспокоены возможностью того, что Россия может атаковать американских подрядчиков в Украине", - признался американский чиновник.

16:14 Озабоченность состоянием здоровья Марии Колесниковой: белорусская оппозиция обвиняет тюремные власти в "средневековой жестокости"Белорусская оппозиция выражает обеспокоенность состоянием здоровья заключенной оппозиционерки Марии Колесниковой. "Информация, полученная от ее сокамерниц о Марии Колесниковой, тревожна", - заявила Светлана Тихановская, лидер оппозиции в изгнании, в Twitter. Колесникова весит сейчас всего 45 кг, истощена и содержится в нечеловеческих условиях в постоянном одиночестве. Тихановская обвиняет тюремные власти в "средневековых зверствах" и "медленном, преднамеренном убийстве" известной правительственной критики.

15:36 Производство вооружений: украинские официальные лица встречаются с американскими, британскими, французскими и немецкими советниками по безопасностиУкраинская делегация, возглавляемая министром экономики Юлией Свириденко и главой офиса президента Андреем Ермаком, встречается с американскими, британскими, французскими и немецкими советниками по безопасности в Вашингтоне, сообщает "Киевский независимый". В повестке дня - совместное производство оружия, потенциальные западные инвестиции в украинскую оборонную промышленность и особенно необходимость усилить противовоздушную оборону и обеспечить безопасность энергосистемы, заявил офис президента. "Это критический момент, когда мы должны приложить максимум усилий, чтобы помочь Украине одержать победу. Важно использовать этот момент разумно", - заявил Ермак.

14:56 Москва прячет конфликт за праздниками и гуляниямиВойна между Украиной и Россией продолжается на передовой. Но москвичи остаются в неведении о ракетных ударах, горящих нефтехранилищах и жертвах среди гражданского населения. Корреспондент ntv Рейнер Мунц рассказывает, как город пытается скрыть конфликт всеми возможными способами.

14:25 Украина: Не менее пяти погибших в результате российского обстрела Часив ЯраПо меньшей мере пять гражданских лиц погибли в результате российского обстрела города Часив Яр на передовой в Донбассе, как сообщил губернатор региона Вадим Филащенко в Telegram. Погибшие были в возрасте от 24 до 38 лет. Взрывы произошли ранним утром, когда снаряды попали в частный дом и высотное здание.

13:53 После российской атаки Харьков скорбит по погибшимПосле российской бомбардировки украинского города Харькова выжившие и родственники оплакивают жертв. Как сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов, в пятничной вечерней атаке погибли семь человек, а 97 человек, в том числе более 20 детей, были ранены. Самой молодой жертве было всего десять месяцев.

13:28 Министр обороны Украины сожалеет об увольнении главнокомандующего ВВС "Я бы сказал, что это ротация, но это печально", - сказал министр обороны Украины Рустем Уммеров в интервью CNN в ответ на вопросы о связи увольнения с потерей истребителя. Он подчеркнул, что оба вопроса не связаны и отметил, что расследование причин продолжается. "Я не хочу спекулировать", - заключил он.

13:03 Премьер-министр Дании: нет альтернативы победе Украины в конфликте с РоссиейПо данным "Европейской правды", премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на конференции GLOBSEC в Праге, что Украина должна победить в своем конфликте с Россией. "Это неизбежный исход. Нет альтернативы победе Украины. Потому что если победит Россия, проиграет не только Украина, но и мы", - цитирует ее "Европейская правда". Фредериксен также подчеркнула, что в Европейском Союзе почти единогласно поддерживают эту точку зрения. "Европа никогда не была так единодушна, как сейчас (...). Иногда у нас есть внутренние разногласия (...) Но это 26 против одного", - цитирует "Европейская правда" Фредериксен, имея в виду всю Европу против России.

12:15 Россия заявляет о контроле над Кировским в ДонбассеРоссийские войска якобы захватили село Кировское в восточной украинской области Донбасс, как заявило Министерство обороны России в Москве. Российские войска медленно, но верно продвигаются на передовой на востоке. Донбасс, вместе с Луганском, является индустриально важным регионом. Эти две области, а также Запорожье и Херсон южнее в Украине, якобы были аннексированы Россией в сентябре 2022 года, несмотря на то, что российские войска не имеют полного контроля над ними. Украина планирует вернуть все территории - в том числе Крымский полуостров, который был аннексирован в 2014 году и находится далеко южнее Херсона.

11:45 Российская область Белгород под огнём украинцев, сообщает губернатор о жертвахУкраинские силы атаковали российский регион Белгород, близ границы с Украиной, согласно российским сообщениям. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о погибших и раненых в своем Telegram-канале. В результате городской атаки в Белгороде около 11 вечера погибли трое и более 30 человек получили ранения, в том числе трое детей. По словам Гладкова, повреждено более дюжины зданий и 47 автомобилей.

11:10 Выборы в Молдове сталкиваются с российской дезинформацией, считает экспертМолдова проведет президентские выборы 20 октября и референдум о конституционном закреплении членства в ЕС, в котором примут участие 2,5 миллиона жителей. Бригитта Трибель, глава офиса Фонда Конрада Аденауэра в Кишиневе, утверждает, что Россия пытается манипулировать выборами через дезинформацию и ложные новости. "Россия пропагандирует: 'Если вы хотите избежать конфликта, подобного украинскому, голосовать за про-российские партии', эксплуатируя страхи граждан".

10:49 Украина перехватила 24 российских дрона за 24 часа, сообщает ВВСУкраинские ВВС заявили, что перехватили 24 российских дрона, которые были запущены в ночь с пятницу на субботу. В результате атаки пострадали восемь регионов Украины, 25 дронов упали сами, а три проникли на территорию России и Белоруссии. О жертвах и серьезных повреждениях не сообщается. В Киеве за неделю было зафиксировано четыре атаки дронов, все они были перехвачены.

10:16 Блогеры якобы зафиксировали атаку украинцев на российский военный конвой в КурскеРоссийские военные блогеры поделились видео в Telegram, якобы демонстрирующее атаку на российский военный конвой на въезде в село Сваново в Курской области. На видео показаны разрушенные автомобили и обрушенный мост через реку Сейм в Курске.

09:34 Обстрелы украинцев сообщаются в российском городе ШебекиноВласти Шебекино, города в Белгородской области, сообщают о ранениях женщины в результате обстрела украинцев в субботу. Шебекино находится недалеко от границы с Украиной.

09:00 Украина публикует потери российских войск в УкраинеПо данным украинского Генштаба, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла около 614 950 soldiers в Украине и 1 360 за последние 24 часа. Кроме того, якобы были уничтожены восемь танков, 42 артиллерийских системы и 18 дронов в течение этого периода. С начала широкомасштабного вторжения Россия якобы потеряла 8 582 танка, 17 614 артиллерийских системы, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 471 дрон, 28 кораблей и одну подлодку, согласно Украине. Западные оценки ставят более низкие цифры потерь.

08:35 Якобы украинская атака на Белгород убивает пятерых в РоссииПо данным местных властей в Белгороде, в результате украинской атаки около 11 вечера погибли пятеро и 46 человек получили ранения. 37 человек были госпитализированы, в том числе семь детей, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Видео, якобы снятое с приборной панели и распространяемое в социальных сетях, показывает взрыв после взрыва другого автомобиля. Однако независимое подтверждение таких заявлений и видеоматериалов гарантировать невозможно.

07:48 Независимое российское СМИ сообщает о гибели не менее 66 471 российского солдата в УкраинеНезависимое российское СМИ Медиазона сообщает, что по меньшей мере 66 471 российский солдат погиб в Украине. Отчет охватывает имена soldiers, найденные в результате открытого исследования Медиазоны и BBC News Russian. Фактическое количество потерь может быть выше, так как в отчет включены только идентифицированные случаи. Украина заявляет о более чем 600 000 погибших российских soldiers, с аналогичными цифрами от западных оценок, хотя они, скорее всего, являются минимальными.

07:15 Количество жертв после российской атаки на Харьков достигло семиПосле российской атаки на Харьков погибли семь человек и 97 получили ранения, в том числе более 20 детей, сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов через Telegram. Атака Д-30 SM-Lenkluftbombe была направлена на детскую площадку и 12-этажное жилое здание в Харькове, что вызвало пожар, который продолжался до субботнего утра.

06:27 ИСВ: Недовольство населения России Путиным достигло рекордно низкого уровняСогласно данным Института изучения войны (ИСВ), население России все больше недовольно своим правительством и президентом Владимиром Путиным после украинского вторжения в российский регион Курск. Опрос государственного Фонда общественного мнения показывает, что 28% респондентов недовольны действиями российских властей после вторжения. Согласно данным государственного Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг одобрения Путина упал на 3,5 процентных пункта до 73,6% в последнюю неделю августа, что является рекордно низким показателем с начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года. ИСВ отмечает, что эти опросы показывают рост общественного недовольства после вторжения в Курскую область.

05:40 Колумбийцы в российском плену за помощь УкраинеРоссийская служба безопасности задержала двух граждан Колумбии, которые якобы сражались на стороне Украины. Александра Анте и Хосе Арона Медину передали из Венесуэлы после их задержания местными властями во время пересадки в Каракасе перед возвращением в Колумбию. Испанские СМИ предполагают, что двое мужчин присоединились к Международному легиону летом 2023 года. Их задержали в середине июля в аэропорту Каракаса. Доказательства, полученные ФСБ, свидетельствуют о их участии в конфликте и украинской военной форме.

04:47 Павел: российское наступление на Покровск не связано с украинскими операциями в КурскеПрезидент Чехии Петр Павел считает, что продвижение России в районе Покровска в Донецкой области не связано с украинскими операциями в Курской области. Павел считает, что нет прямой связи между быстрым прогрессом российских сил на фронте Покровск и действиями Украины в Курске, как он сказал в интервью Радио Свобода. "Администрация России намерена аннексировать территории всех четырех областей – Донецкая, Запорожская, Луганская и Херсонская – которые они считают своими в благоприятный период для военных действий", – объяснил Павел, согласно "Украинской правде".

03:47 Столтенберг: украинское наступление в Курске оправданоГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает законным украинское наступление в российский приграничный регион Курск. Украина имеет право на самозащиту, подчеркнул Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag. Он также уточнил, что международное право не ограничивает это право за пределами границы. Что касается обвинений в предупреждении с Запада о нападении на российскую территорию, Столтенберг заявил, что Украина не консультировалась с НАТО по поводу наступления в Курске, и НАТО не играло роли в этом вопросе.

02:48 Украина обвиняет Россию в широком использовании химического оружияС начала российского вторжения в Украину было зафиксировано более 4000 случаев применения химического оружия на передовой, согласно данным украинских властей, согласно "Киевскому независимому". Более 3100 из этих случаев были задокументированы с декабря 2023 года, что свидетельствует о значительном увеличении развертывания химического оружия по сравнению с примерно 600 случаями в январе. Составленный украинцами список показывает пик зарегистрированных случаев в мае 2024 года, с рекордным показателем 715 случаев, после чего число постепенно снижалось в летние месяцы. Данных за август нет.

01:49 МСУ требует ареста Путина во время визита в МонголиюПредставитель Международного уголовного суда (МУС) Фаджи эль-Абдалла сообщил BBC, что, как член государства, Монголия обязана исполнить ордер на арест, выданный против президента России Владимира Путина во время его визита в страну 3 сентября. Как член МУС, который ратифицировал Римский статут, Монголия обязана задержать Путина при его прибытии на свою территорию. МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года за якобы принудительную депортацию детей из оккупированных российских украинских регионов.

00:33 Видеозвонок Байдена и фон дер Ляйен по случаю годовщины российского вторженияПрезидент ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркивает важность сильных трансатлантических связей, независимо от результатов ноябрьских президентских выборов в США, на церемонии вручения премии Чехии и Словакии за трансатлантические отношения (CSTA). Во время своей речи, приняв премию на конференции по безопасности Глобсек в Праге, фон дер Ляйен вспоминает видеозвонок с президентом США Джо Байденом в первый день российского вторжения в Украину (февраль 2022 года). "Мы договорились о нашем ответе на войну Путина", – говорит фон дер Ляйен. Европа и Америка подтвердили свою приверженность "стоять вместе на правильной стороне истории".

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23:19 Потери России после украинской атаки на БелгородПо меньшей мере пять человек погибли в результате недавних украинских атак на российский приграничный регион Белгород, как сообщают российские источники. Женщину и четверых мужчин убило на месте, согласно заявлению губернатора региона Вячеслава Гладкова, распространенному в Telegram. Еще 37 человек получили ранения. Украина якобы использовала кластерные боеприпасы и запустила несколько ракетных атак на Белгород и прилегающие районы.

22:01 Украина ищет ИИ для дронов-самоубийц и экономичных ракетных технологийУкраина стремится сотрудничать с производителями оружия в разработке ИИ для дронов-самоубийц и доступных ракет, чтобы противодействовать российским дронам-камикадзе, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на форуме Глобсек в Праге. За время всего российского вторжения tanto Украина, как и Россия, существенно инвестировали в технологию дронов, меняя современную войну. По словам Федорова, украинские солдаты сейчас сталкиваются с различными препятствиями, такими как российское оборудование, пехота, истощение боеприпасов, дроны-камикадзе и разведывательные дроны. Чтобы преодолеть эти проблемы, украинская армия использует доступные дроны первого лица (FPV), разведывательные дроны, небольшие системы ПВО и местные длинноходные дроны для атаки российских целей, согласно Федорову. "Какие следующие вызовы требуют вашей помощи? Как вы можете установить эффективную лазерную систему наведения, как вы можете разработать ИИ для дронов-самоубийц, как вы можете производить украинские HIMARS, как вы можете производить экономические украинские ракеты, чтобы сбивать Шахеди?" – спрашивает Федоров.

21:32 Украина получает критически важные артиллерийские снарядыУкраина получает свою первую партию боеприпасов для гаубиц от коалиции США-Европы. Об этом объявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Брюсселе. 155-мм артиллерийские снаряды жизненно необходимы на поле боя. "Инициатива чешских боеприпасов выполняет свои обещания, и к концу года мы доставим полмиллиона высококалиберных снарядов. Каждый месяц летом - июль и август - было доставлено по 100 000 единиц", - сказал Липавский.

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Администрация Байдена решила не отправлять американских граждан для технического обслуживания западной военной техники в Украине из-за опасений возможного целевого обстрела российскими войсками американских подрядчиков.

С прибытием истребителей F-16 в Украину среди разведывательных служб растут опасения, что Россия может целенаправленно атаковать американских подрядчиков в стране.

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