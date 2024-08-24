Понимание текущей ситуации - США вводят новые санкции против Москвы и оказывают помощь Киеву

На праздник украинской независимости правительство США объявило всеобъемлющий план по усилению обороноспособности Украины против России. Примерно 400 организаций и лиц, считающиеся способствующими незаконной войне России, будут подвергнуты санкциям, как объявил президент США Джо Байден. Кроме того, Киеву будет предоставлена дополнительная военная помощь.

Байден рассказал о своей беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив твердую поддержку американцев народу Украины и обещав им помощь во всех начинаниях. Подобным образом премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил неизменную поддержку Великобритании Украине в этот знаменательный день.

Новый пакет помощи США включает в себя боеприпасы для ракетных установок Himars

В течение последних нескольких месяцев США последовательно оказывали военную помощь Киеву после того, как в конце апреля конгресс утвердил дополнительное финансирование в размере около 61 миллиарда долларов. Новый пакет помощи, оцениваемый примерно в 125 миллионов долларов, включает боеприпасы для ракетных установок Himars, артиллерийские снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, машины скорой помощи и медицинское оборудование, согласно заявлению Госдепартамента США.

Эти санкции направлены против российских и международных организаций, чтобы парализовать экономику войны России, в том числе ее энергетический сектор. Активы, связанные с санкционированными организациями и лицами в США, будут заморожены, и гражданам США, а также лицам, находящимся в США, запрещено вести деловые операции с санкционированными организациями и лицами. Международная торговля также станет более сложной для тех, кто пострадал.

В пятницу вечером Зеленский призвал западных союзников поскорее доставить обещанную военную помощь, сказав: "На фронте они сражаются гранатами и снаряжением, а не словами вроде 'завтра' или 'скоро'". Он подчеркнул, что Украина ждет поставки оружия и оборудования, "которые были обещаны и согласованы, но еще не доставлены". Он не предоставил дальнейших подробностей.

Ранее в неделе Зеленский призвал к быстрой доставке оставшихся пакетов с оружием и боеприпасами, подчеркнув, что "война не берет выходных". Украина в основном полагается на американскую поддержку своей армии, а также на значительное увеличение военной помощи со стороны Великобритании, Франции и Германии.

Боевые действия в восточной Украине продолжаются

Украинские силы якобы отбили несколько российских атак. В целом, 79 российских атаки, в том числе некоторые с артиллерийской и авиационной поддержкой, были зафиксированы на восточных украинских фронтах, согласно ежедневному отчету Генерального штаба в Киеве.

Край Донецка, недалеко от Покровска, снова стал самым напряженным местом боевых действий. Там российские силы пытались укрепить и расширить свои территориальные приобретения предыдущего дня. Украинские защитники в этом регионе были атакованы 20 раз в течение нескольких часов.

Подобные напряженные бои были зафиксированы возле Торецка. Несколько наземных атак россиян были отбиты. Российские боевые самолеты обстреляли украинские позиции и поселения ракетами. Конечной целью этих российских атак является захват окрестностей Донбасса.

Генеральный штаб не комментировал текущее продвижение Украины в российском регионе Курск. Было сообщено только о том, что российские ВВС провели несколько атак с использованием около 20 управляемых бомб в этом регионе.

Зеленский сообщил, что российские силы постепенно оттесняются от района восточноукраинского города Харькова. "Мы оттесняем российскую армию, дюйм за дюймом", - сказал Зеленский. "Врагу никогда не удастся захватить Харьков, а также Украину".

Российские силы начали наступление на Харьков через границу в мае, первоначально заявив, что цель состоит в создании буферной зоны вдоль границы для предотвращения украинских вторжений. Сейчас эта российская кампания считается неудавшейся, так как украинские подразделения с тех пор вернули большие территории.

Ростов запрещает публичные собрания

В ответ на неоднократные украинские дроновые атаки против российских военных целей, таких как склады с топливом или логистические центры в Ростовской области, власти южного российского региона Ростов ввели постоянный запрет на публичные открытые мероприятия. Губернатор Василий Голубев объяснил ситуацию в Telegram, сказав, что мероприятия все еще могут проходить в закрытых помещениях, но "при самых строгих мерах безопасности".

В этот день независимости украинцы праздновали с усилением поддержки со стороны международного сообщества. Байден в разговоре с президентом Зеленским подтвердил твердую приверженность Америки помощи Украине, пообещав боеприпасы для ракетных установок Himars и другие военные поставки в этот знаменательный день.

Узнавая о критической важности этих поставок, Зеленский призвал западных союзников своевременно доставить обещанную военную помощь, подчеркнув, что Украина в значительной степени полагается на такую поддержку в своей оборонительной борьбе против России.

Читайте также: