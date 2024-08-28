США вводят новые санкции против израильских поселенцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан.

Американское правительство ввело ограничения в отношении большего числа израильских поселенцев на Западном берегу и призвало Израиль противостоять "экстремистам". Как заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, "Насильственные действия экстремистских поселенцев на Западном берегу обусловливают значительные человеческие страдания, угрожают безопасности Израиля и препятствуют возможности мира и стабильности в регионе".

Новые санкции в основном направлены на израильскую некоммерческую организацию "Хашомер Yosh", которая, по данным своего веб-сайта, служит для "поддержки многочисленных farmers в Иудее и Самарии, демонстрируя мужество в охране нашей земли". Иудея и Самария, также известные как Западный берег, являются библейской территорией, в настоящее время оккупированной Израилем.

Организация обвиняется Госдепартаментом США в поддержке незаконного поселения вблизи Хеврона на юге Западного берега. Сообщается, что волонтеры из этой группы, подпадающие под новые санкции, блокировали деревню в этом году, вынудив 250 палестинских жителей покинуть ее.

США также вводят санкции в отношении отдельного лица, обвиняемого в организации баррикад и патрулей с целью нападения на палестинцев. Миллер также подчеркнул: "Важно, чтобы правительство Израиля привлекло к ответственности всех лиц и организации, причастных к насилию против мирного населения на Западном берегу".

Обычно американские санкции против поселенцев ограничивают доступ к американской финансовой системе, часто заставляя израильские банки ограничить взаимодействие с санкциями, чтобы избежать аналогичных штрафов. Однако до сих пор правительство США избегало введения санкций против израильских министров, поддерживающих поселения на Западном берегу.

Состояние дел на Западном берегу существенно ухудшилось с начала конфликта между Израилем и исламской палестинской организацией ХАМАС в секторе Газа в 1967 году. В среду израильская армия начала крупную операцию на Западном берегу с целью "уничтожить иранско-исламскую террористическую инфраструктуру" там, как заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц.

По данным AFP со ссылкой на палестинские данные, по меньшей мере 650 палестинцев были убиты в ходе операций израильской армии или радикальных поселенцев на Западном берегу с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. По данным Израиля, по меньшей мере 19 израильтян погибли в результате нападений палестинских боевиков.

Введение США санкций против "Хашомер Yosh" и отдельного лица на Западном берегу является прямым ответом на их участие в поддержке незаконных поселений и блокировке палестинских деревень, как указано в Соединенных Штатах. Эти действия поселенцев на Западном берегу, в основном "Хашомер Yosh", привели к значительным человеческим страданиям и угрожали возможности мира и стабильности в регионе.

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