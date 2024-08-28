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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

США вводят новые санкции против израильских колонизаторов в регионе Западного берега.

 and  Mark Rodriguez
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Соединенные Штаты вводят новые ограничения против израильских поселенцев, находящихся на Западном...
Соединенные Штаты вводят новые ограничения против израильских поселенцев, находящихся на Западном берегу

США вводят новые санкции против израильских колонизаторов в регионе Западного берега.

США ввели дополнительные ограничения в отношении поселенцев на Западном берегу, побудив Израиль действовать против тех, кого они называют "экстремистами". Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что насилие, совершаемое этими радикальными поселенцами, негативно влияет на жизни людей, угрожает безопасности Израиля и препятствует возможности мирного сосуществования и стабильности в регионе.

Ограничения коснулись "Хашомер Yosh", израильской неправительственной организации, которая, по данным своего веб-сайта, оказывает помощь многочисленным фермерам в Иудее и Самарии, помогая им защищать свои земли. Однако США обвиняют "Хашомер Yosh" в поддержке незаконного поселения возле Хеврона на южном Западном берегу. Сообщается, что члены этой группы, которые теперь под санкциями, в этом году блокировали деревню, вынудив 250 палестинских жителей покинуть свои дома.

США также ввели санкции против мужчины, которого считают причастным к организации баррикад и патрулей с целью нападения на палестинцев. Мэтью Миллер подчеркнул важность привлечения к ответственности всех, кто причастен к насилию против гражданских лиц на Западном берегу.

Американские санкции обычно запрещают физическим лицам пользоваться финансовой системой США, что побуждает израильские банки минимизировать свои коммерческие отношения с санкциями, чтобы не подвергать себя риску санкций. Однако правительство США пока не стало целенаправленно нацеливаться на израильских министров, выступающих за поселение на Западном берегу.

Ситуация на Западном берегу ухудшилась с начала конфликта между Израилем и исламской палестинской организацией ХАМАС в секторе Газа в 1967 году. В среду армия Израиля провела крупную операцию на Западном берегу, направленную на разгром иранско-исламской террористической сети, созданной там, как заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Katz.

По данным AFP, основанным на палестинских отчетах, с начала нападения ХАМАС на Израиль 7 октября были убиты по крайней мере 650 палестинцев на Западном берегу. В эту цифру входят палестинцы, убитые в результате операций израильской армии или действий радикальных поселенцев. По данным израильских источников, по меньшей мере 19 израильтян были убиты в результате нападений палестинских боевиков.

Действия США против "Хашомер Yosh" и других радикальных поселенцев на Западном берегу вызвали интенсивные дискуссии в израильском правительстве. Подход США к незаконным поселениям в регионе может потенциально повлиять на политику других стран в отношении Израиля.

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