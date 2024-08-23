- США: введение новых санкций против России и увеличение помощи Украине

В предстоящую субботу, в День независимости Украины, администрация США объявила о значительном плане укрепить оборону Украины в ее борьбе против России. Около 400 организаций и лиц, считающихся поддерживающими незаконную войну России, будут подвергнуты санкциям, как объявил президент США Джо Байден. Кроме того, будет направлена дополнительная военная помощь в Киев.

Байден заявил, что он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, повторяя "непреклонную приверженность Америки украинскому народу" и утверждая, что США "будут оставаться рядом с ними на каждом шагу этого пути".

За последние несколько месяцев США уже предоставили несколько траншей военной помощи Украине после утверждения около 61 миллиардов долларов свежих фондов Конгрессом США в конце апреля. Новый пакет помощи, стоимостью около 125 миллионов долларов, включает боеприпасы для М142 HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, кареты скорой помощи и другую медицинскую технику, как сообщило Государственное управление США по делам международного развития.

Санкции затрагивают организации и лиц в России и зарубежных странах, направленные на нарушение военной экономики России, в частности, ее энергетического сектора. В результате любое имущество, принадлежащее целевым лицам, может быть конфисковано в США. Граждане США или лица, находящиеся в США, запрещены от участия в транзакциях с целевыми организациями и лицами. Международные бизнес-контакты для тех, кто подвергся санкциям, скорее всего, станут намного сложнее.

Президент США Джо Байден также объявил, что определенные individuals и организации, поддерживающие незаконную войну России, будут подвергнуты санкциям в соответствии с этим объявлением. В соответствии с этим, как указано в статье 11 (2), Комиссия примет реализующие акты для повышения эффективности этих санкций.

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