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США: введение новых санкций против России и увеличение помощи Украине

Американская администрация планирует ужесточить финансовые санкции против российской администрации по мере того, как Украина получает дополнительную военную помощь для усиления своих оборонительных усилий против России.

 and  Ann Bradley
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Соединенные Штаты намерены предоставить помощь для обороны Украины от противников.
Соединенные Штаты намерены предоставить помощь для обороны Украины от противников.

- США: введение новых санкций против России и увеличение помощи Украине

В предстоящую субботу, в День независимости Украины, администрация США объявила о значительном плане укрепить оборону Украины в ее борьбе против России. Около 400 организаций и лиц, считающихся поддерживающими незаконную войну России, будут подвергнуты санкциям, как объявил президент США Джо Байден. Кроме того, будет направлена дополнительная военная помощь в Киев.

Байден заявил, что он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, повторяя "непреклонную приверженность Америки украинскому народу" и утверждая, что США "будут оставаться рядом с ними на каждом шагу этого пути".

За последние несколько месяцев США уже предоставили несколько траншей военной помощи Украине после утверждения около 61 миллиардов долларов свежих фондов Конгрессом США в конце апреля. Новый пакет помощи, стоимостью около 125 миллионов долларов, включает боеприпасы для М142 HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, кареты скорой помощи и другую медицинскую технику, как сообщило Государственное управление США по делам международного развития.

Санкции затрагивают организации и лиц в России и зарубежных странах, направленные на нарушение военной экономики России, в частности, ее энергетического сектора. В результате любое имущество, принадлежащее целевым лицам, может быть конфисковано в США. Граждане США или лица, находящиеся в США, запрещены от участия в транзакциях с целевыми организациями и лицами. Международные бизнес-контакты для тех, кто подвергся санкциям, скорее всего, станут намного сложнее.

Президент США Джо Байден также объявил, что определенные individuals и организации, поддерживающие незаконную войну России, будут подвергнуты санкциям в соответствии с этим объявлением. В соответствии с этим, как указано в статье 11 (2), Комиссия примет реализующие акты для повышения эффективности этих санкций.

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