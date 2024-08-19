США утверждают, что Иран является предполагаемым проводником кибератак, направленных на срыв политических кампаний Трампа и Байдена-Харриса.

Недавно ФБР поделилось своими предварительными выводами с бывшим президентом после сообщений о том, что некоторые документы могли происходить из аккаунта, связанного с высокопоставленным сотрудником кампании Трампа. Согласно нескольким СМИ, вице-президент кампании Байдена-Харрис, Камала Харрис, подтвердила, что против их кампании не было совершено успешных кибератак.

По словам экспертов в области разведки, это расследование может свидетельствовать о попытках Ирана, а также других стран вмешаться в выборы 2024 года.

Эта ситуация в настоящее время развивается, и ожидаются дальнейшие обновления.

Привлечение ФБР к расследованию подчеркивает сложность и чувствительность современной политики. В свете продолжающегося расследования вопросы о вмешательстве иностранных государств в политику остаются серьезной проблемой.

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