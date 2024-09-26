США снова поставляют Украине сомнительную партию взрывчатых суббоеприпасов.

США наращивают помощь Украине, обещая поставить кластерные бомбы в рамках нового пакета военной помощи на сумму $375 миллионов (приблизительно €337 миллионов). Это не первый случай, когда они передают эти взрывные устройства Украине, несмотря на сомнительную природу их использования.

Новый пакет военной помощи включает боеприпасы для ракетной установки HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, бронетехнику и патрульные катера. Все оборудование взято из запасов американской армии.

Кластерные munitions — это бомбы или ракеты, которые взрываются в воздухе, рассеивая множество более мелких взрывных устройств по широкой площади. Проблема в том, что многие из этих более мелких взрывных устройств не взрываются, становясь остатками боеприпасов, представляющими серьезную угрозу для гражданского населения. Более 100 стран запретили их использование, в том числе Германия. Однако Украина утверждает, что эти оружия необходимы для ее обороны против российского вторжения и для освобождения оккупированных территорий. С другой стороны, Россия ранее использовала эти munitions в своем конфликте против Украины.

С начала российского вторжения в феврале 2022 года США предоставили Украине военную помощь на сумму около $56 миллиардов (приблизительно €50,3 миллиарда). Кластерные munitions также фигурировали в этих поставках, с первым подтверждением поставки в июле прошлого года.

Министерство обороны США объявило, что Комиссия будет руководить распределением новой военной помощи Украине, гарантируя, что она достигнет своих назначенных получателей. Несмотря на международные опасения по поводу использования кластерных бомб, Комиссия защитила это решение, заявив, что они необходимы для обороны Украины.

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