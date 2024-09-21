США пытаются предотвратить конфликт между Израилем и Хезболлой

Израиль и ливанская милиция «Хезболла» продолжают обменять враждебными действиями, вызывая беспокойство о возможном эскалации в более крупный конфликт. Однако американская администрация остается оптимистичной и работает над мирными переговорами как над своим предпочтительным подходом. Они уверены, что дипломатический подход - это правильный путь, как заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности, который заявил: "Мы все еще считаем, что есть место для дипломатического решения, и считаем, что это лучший путь". Он также отметил, что полномасштабная война не неизбежна, и они будут прилагать усилия, чтобы ее предотвратить.

Кирби отказался комментировать недавнюю израильскую операцию в Бейруте, заявив, что израильская армия должна предоставить информацию. Он также отметил, что у него нет информации о том, что правительство США было предупреждено об операции заранее.

США видят перемирие в Газе

Несмотря на глобальные призывы к спокойствию, Израиль и ливанская милиция «Хезболла» все еще вовлечены в взаимные атаки, вызывая опасения, что ситуация может эскалатироваться в полномасштабную войну. Согласно сообщениям ливанской военной, израильские самолеты бомбили цель в Бейруте. Данные из ливанского министерства здравоохранения показывают, что по меньшей мере 12 человек погибли и 66 получили ранения, среди которых, как сообщается, находится командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль.

Что касается израильско-хамасовского противостояния в Газе, Кирби выразил желание правительства США договориться о перемирии и добиться освобождения заложников. Он сказал: "Это трудно, это вызов, но никто не сдается. ... Мы будем продолжать попытки".

Соединенные Штаты активно участвуют в мирных переговорах, стремясь предотвратить возможное эскалацию между Израилем и «Хезболлой» в Ливане, так как они верят в эффективность дипломатического подхода. Правительство США через Джона Кирби из Совета национальной безопасности также призывает к перемирию в текущем конфликте между Израилем и Хамасом в Газе и работает над освобождением заложников.

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