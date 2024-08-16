США: производитель чипов Texas Instruments получит до $1,6 млрд

Корпорация Texas Instruments (TI), производитель полупроводников, может рассчитывать на государственную поддержку в размере до $1,6 миллиарда (около €1,5 миллиарда) в США. Правительство США объявило предварительное соглашение с компанией об этом. Средства пойдут на строительство новых производственных мощностей, с планами возведения двух новых заводов в Техасе и одного в Юте.

TI специализируется на производстве распространенных полупроводников, которые используются почти во всех типах электронных устройств. США стремятся стать более независимыми от Китая в этой сфере. "Во время пандемии дефицит современных и более старых чипов спровоцировал инфляцию и сделал нашу страну менее безопасной", - заявила министр торговли Гина Raimondo.

Ранее TI планировала вложить $18 миллиардов в течение следующего десятилетия. Три новых завода должны создать более 2000 рабочих мест. Министерство торговли добавило, что эти проекты "разумно поддержат растущий спрос на экономическую и национальную безопасность".

В 2022 году правительство США приняло Закон о чипах, который служит юридической основой для многомиллиардного финансирования производства полупроводников внутри страны. С тех пор было согласовано 16 проектов финансирования с компаниями. По данным Министерства торговли, общая сумма субсидий на данный момент составляет $30 миллиардов. В настоящее время более 90% производства полупроводников происходит в Восточной Азии, в частности в Тайване, Южной Корее, Японии и Китае.

Решение TI построить новые производственные мощности в Техасе и Юте является частью усилий по диверсификации производства, снижению зависимости от регионов, подобных Восточной Азии. Другие американские компании также получают государственную поддержку для стимулирования производства полупроводников внутри страны.

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