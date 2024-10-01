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США предупреждают: Иран готовится к немедленному ракетному удару по Израилю

Вашингтон обязуется предоставить помощь

 and  Wendy Allen
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США предупреждают: Иран готовится к немедленному ракетному удару по Израилю

Согласно последним сообщениям из США, Иран якобы планирует отомстить Израилю, запустив ракетную атаку. Американский чиновник в Вашингтоне заявил: "Есть признаки того, что Иран планирует в ближайшее время нанести баллистический ракетный удар по Израилю". Чиновник предупредил, что подобный шаг обернется для Ирана серьезными последствиями. Чиновник пожелал остаться анонимным и заявил, что США активно помогают Израилю готовиться к обороне.

Израильские силы ведут интенсивные воздушные удары против ливанской шиитской организации "Хезболла", поддерживаемой Ираном. Вчера Израиль начал "ограниченную" наземную операцию в Ливане. Лидер "Хезболлы" ХасанNasrallah, как считалось, был убит в результате израильского авиационного удара в пятницу.

После радикального исламского нападения на Израиль со стороны ХАМАС 7 октября прошлого года "Хезболла" открыла второй фронт против Израиля, регулярно обстреливая его ракетами из Ливана. В апреле Иран впервые напрямую атаковал Израиль со своей территории, запустив более 300 ракет и дронов. В то время несколько союзников помогли Израилю отразить атаку.

Чтобы укрепить свою наземную операцию в Ливане, израильская армия уже мобилизовала четыре дополнительных резервных бригады. Армия заявила: "Это позволит нам продолжить операции против террористической организации "Хезболла" и достичь наших оперативных целей". Основные цели операций включают облегчение возвращения около 60 000 перемещенных лиц в северном регионе Израиля в свои дома. Однако израильская армия не намерена продвигаться к Бейруту или любому другому городу на юге страны, заверил военный спикер Даниэль Хагари.

В ответ на якобы ракетные угрозы Ирана США оказывают дополнительную военную помощь Израилю для укрепления его обороны. Это усиление военной поддержки происходит на фоне эскалации tensions between Israel and its adversaries, such as Hezbollah, which is backed by Iran.

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