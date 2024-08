США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно осуждаем этот обстрел и выражаем deepest соболезнования Reuters в связи с гибелью сотрудника", - заявил представитель Совета национальной безопасности в Twitter.

20:25 Зеленский: Операции в Курске среди "шагов к окончанию конфликта"Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, операции в российском регионе Курск являются одним из "шагов к окончанию спора". "Операция в Курске не связана ни с одним из пунктов украинской мирной хартии", - уточнил Зеленский. "Связана ли операция в Курске со вторым мирным саммитом? Да, связана. Потому что операция в Курске является одним из компонентов украинского плана победы".

19:52 Россия строит новые понтонные мосты в КурскеПосле уничтожения Россией нескольких мостов в Курской области Россия пытается защитить свои линии снабжения с помощью понтонных мостов. Спутниковые снимки, сделанные в понедельник, показывают, что российские войска построили импровизированный мост через реку Сейм рядом с разрушенным. Украина продолжает пытаться уничтожить эти российские переправы с помощью таких методов, как дальнобойная артиллерия.

19:17 Зеленский представит план разрешения конфликта Байдену, Трампу и ХаррисПрезидент Украины Владимир Зеленский планирует представить свой план успешного окончания конфликта с Россией выходящему президенту США Джо Байдену в сентябре. Дональд Трамп и Камала Харрис также будут проинформированы о плане, заявил Зеленский. Операции в Курске являются частью плана, который также включает дипломатические и экономические инициативы, сказал президент Украины, не вдаваясь в подробности.

18:44 Украина фиксирует 136 000 военных преступлений, совершенных российскими агрессорамиУкраинские правоохранительные органы зарегистрировали 136 000 случаев военных преступлений, совершенных российскими агрессорами с начала широкомасштабного вторжения в 2022 году. Прокуратура расследовала в общей сложности 660 подозреваемых, из которых 126 были осуждены, согласно данным украинских властей. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин признал, что эти цифры могут быть неполными из-за недоступных оккупированных территорий.

18:20 Российская разведка расследует корреспондентов Deutsche WelleФедеральная служба безопасности России (ФСБ) начала расследование в отношении корреспондента Deutsche Welle и украинского журналиста, обвинив их в незаконном проникновении в российский регион Курск. Ник Коннолли, сотрудник немецкого международного вещателя Deutsche Welle (DW), и Наталья Нагорная, сотрудник украинского канала 1+1, якобы сообщают из украинских контролируемых районов в Курске.

17:51 Зеленский: Украина может производить до двух миллионов дронов в этом годуКак заявил президент Украины Владимир Зеленский, Украина может производить от 1,5 до 2 миллионов дронов в этом году. Однако financing отсутствует, сказал Зеленский. Конфликт с Россией может быть разрешен только через диалог. Для продвижения своей мирной повестки дня правительство в Киеве должно сохранить сильную позицию на конференции, запланированной на этот год, добавил Зеленский.

17:25 Гросси: Близость зон боевых действий к Курской АЭС "очень серьезна"Близость боев между Украиной и Россией к атомной электростанции в российском пограничном регионе Курск очень опасна,according to the head of the International Atomic Energy Agency (IAEA). "Наличие атомной электростанции этого типа рядом с линией соприкосновения или военным фронтом - очень серьезная проблема", - сказал Рафаэль Гросси после посещения объекта. "Факт того, что мы имеем военную деятельность всего в нескольких километрах, всего в нескольких милях, делает это немедленной заботой", - добавил он. "В конце концов, все это может звучать довольно разумно и просто: не атакуйте атомную электростанцию". АЭС в настоящее время работает почти в нормальных условиях, добавил он.

16:51 Сырский: Россия направляет 30 000 солдат в КурскОдной из целей украинской операции в Курской области является отвлечение российских войск от других секторов, в частности от районов Покровск и Курахов в Донецкой области. По словам главнокомандующего украинской армии Александра Сырского, Россия уже направила 30 000 солдат в Курскую область. "И число продолжает расти", - сказал Сырский. Россия в настоящее время сокращает свое присутствие в южной Украине. Тем не менее, давление остается высоким в фокусном районе Покровск. Там Москва концентрирует свои наиболее мощные войска, добавил Сырский.

16:25 Российская ракетная атака убивает одного в Харьковской областиРоссийские силы обстреляли город Богодухив в Харьковской области ракетами, в результате чего погиб один человек и пострадали шестеро, сообщает прокуратура Украины. По их данным, ракета попала в автобусную остановку, убив 71-летнюю женщину. Российские атаки такжеtargeted промышленные и жилые объекты, а также несколько автомобилей, сообщает прокуратура Украины.

15:57 Шмыгаль оценивает бюджетный дефицит Украины миллиардамиПремьер-министр Денис Шмыгаль сообщает, что Украине нужны дополнительные $15 миллиардов для покрытия прогнозируемого бюджетного дефицита в 2025 году. По словам Шмыгаля, бюджетный дефицит Украины на следующий год оценивается в $35 миллиардов, и планируется покрыть $20 миллиардов из них. Согласно данным правительства, дефицит бюджета в 2024 году составил примерно $38 миллиардов. Шмыгаль упоминает, что правительство планирует увеличить налоги и стимулировать заимствования на внутреннем рынке долга, чтобы получить дополнительные средства для продолжения конфликта против России. Парламент рассмотрит эти предложения в сентябре.

15:32 Украина исследует разработку собственных систем оружияУкраина переживает крупнейший взрыв и ракетный удар со стороны российской армии с начала конфликта. Интенсивные атаки продолжаются круглосуточно. В связи с этим Украина изучает новые методы защиты от российских атак, помимо помощи от Запада.

15:11 Зеленский: Украина успешно испытывает первую баллистическую ракетуУкраина успешно провела испытания своей первой баллистической ракеты, согласно президенту Владимиру Зеленскому. "Наша оборонная промышленность успешно провела испытания первой украинской баллистической ракеты", - прокомментировал он. Он поздравляет "нашу оборонную промышленность", но не предоставляет дальнейших подробностей о ракете.

14:45 Москва: участие США в incursione украинских войск в область Курск - фактЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает участие США в incursione украинских войск в российский область Курск фактом. Он предполагает, что ответ от российского правительства может быть более жестким, согласно сообщениям государственных российских новостных агентств РИА и ТАСС. Однако он не представляет никаких доказательств или подробностей, подтверждающих его утверждения об участии США. Белый дом заявляет, что не имел предварительной информации об incursione украинских войск в Курск 6 августа.

14:19 Зеленский: F-16s сбивают российские ракетыПрезидент Украины Владимир Зеленский заявляет, что новые истребители F-16 уже успешно перехватили российские ракеты. "Во время этого масштабного ракетного удара нам удалось сбить некоторые ракеты с помощью F-16", - сказал Зеленский. Самолеты, среди прочего, использовались для перехвата значительной воздушной атаки в понедельник. Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия коллективно пообещали предоставить более 60 этих американских истребителей Украине.

13:59 Краткий воздушный тревожный сигнал рядом с российской АЭС КурскВо время дня в городе Курск в российской области Курск был объявлен кратковременный воздушный тревожный сигнал. Сирены сигнализировали о угрозе от ракеты, как сообщает репортер Reuters. АЭС Курск, которую в настоящее время осматривает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, находится в Курске.

13:44 Армия России заявляет о захвате еще одного места возле ПокровскаАрмия России заявляет, что захватила еще одну деревню возле стратегически важного города Покровск на востоке Украины. Министерство обороны объявило в Telegram, что российские солдаты "освободили" деревню Орловка в Donetskской области. Орловка - российский термин для украинской деревни Орливка. Несмотря на продолжающийся конфликт против украинской армии в российской области Курск, Москва продолжает свою наступательную операцию в Donetsk. Министерство обороны часто объявляет о захвате новых мест, а регион вокруг важного логистического центра Покровск также находится под прицелом.

13:21 Лавров играет ядерной картойМинистр иностранных дел России Сергей Лавров называет просьбу Украины использовать поставленное Западом оружие для invasions России шантажом. Он предупреждает об опасностях, связанных с тем, что западные ядерные державы "играют с огнем". Россия меняет свою ядерную доктрину, заявляет он, но не предоставляет подробностей. Доктрина предусматривает использование ядерного оружия, если угрожает суверенитету или территориальной целостности России.

13:04 Сырский: продвижение вперед в Курске - ситуация в Покровске сложнаяУкраинские войска продвигаются в российский область Курск, согласно главнокомандующему Олесю Сырскому. Однако российские солдаты продвигаются к городу Покровск в украинской области Donetsk. Ситуация там довольно сложная, говорит он.

12:42 Мунц: "Мы скоро увидим больше атак на Украину"После серии атак дронами в последнее время Россия, как сообщается, снова усиливает свои ракетные атаки на Украину. Временной фактор не случаен, согласно корреспонденту ntv Райнеру Мунцу. Осень и, следовательно, отопительный период приближаются.

12:33 Киев: 594 российских военнопленных захвачены в КурскеКак подтвердил главнокомандующий вооруженными силами Олександр Сырский, Украина захватила в общей сложности 594 российских солдат в регионе Курск. Это первый раз, когда он называет число. Ранее этой неделе сообщалось, что "Вашингтон пост" идентифицировала по крайней мере 247 российских военнопленных через фото- и видеоанализ.

12:09 Прерывания подачи электроэнергии и ограничения продолжатся еще несколько днейПосле самого масштабного российского наступления на Украину со времени начала войны ожидаются дальнейшие перебои с электроэнергией и "значительные" ограничения. Об этом сообщил президенту украинского энергетического союза Ивану Плачкову телеканалу Kyiv24, предполагая, что это продлится от одной до двух недель. Плачков заявил, что массивное российское нападение в понедельник было "одним из самых существенных ударов по энергетической инфраструктуре", направленным на вызвать "полную черноту в энергетической системе".

11:46 Ротт: Россия пытается спровоцировать поток беженцев в ЕС с помощью волны нападенийКак сообщает эксперт по внешней политике СДП Германии Михаэль Ротт, Россия использует свои непрерывные атаки на украинскую инфраструктуру, чтобы вызвать миграцию беженцев в Европу. Он назвал серию атак "началом новой разрушительной кампании против украинской энергетической инфраструктуры". Он добавил, "Цель состоит в том, чтобы, с одной стороны, парализовать украинское оружие, а с другой - сделать жизнь на Украине невыносимой, чтобы вызвать новые потоки беженцев в ЕС". Ротт призвал к поддержке в предстоящую "суровую зиму" - например, аварийными генераторами - и к разрешению США на использование дальнобойного оружия против аэродромов, с которых взлетают российские бомбардировщики.

11:21 Пограничная охрана Украины: нет признаков перемещения войск в БелоруссииПограничная охрана Украины сообщает, что нет признаков перемещения войск в Белоруссии. Спикер Андрей Демченко сообщил об этом украинскому телевидению, отрицая любое движение солдат или техники у границы. Однако Демченко признает продолжающуюся угрозу для Украины со стороны границы с Белоруссией. Недавно Министерство иностранных дел Украины заявило, что Белоруссия массово сосредоточила войска и технику у границы. Белоруссия является близким союзником России.

10:56 Губернатор Белгородской области подтверждает попытки проникновения Украины в БелгородГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил в Telegram, что "поступили сообщения о попытках врага пересечь границу". Это подтверждает сообщения из российских Telegram-каналов (см. запись от 10:02). "По данным Министерства обороны России, ситуация на границе сложная, но управляемая", - сказал Гладков. "Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации". Губернатор добавил, что Украина атаковала регион более чем 20 дронами за последние 24 часа. Киев еще не прокомментировал предполагаемые инциденты.

10:50 Сообщение: Украина создает новые тяжелые боевые формированияПо сообщению независимого украинского портала "Военное поле", Украина создает новые механизированные бригады для оборонительных боев против российской агрессии, которые могут заработать к 2025 году. Персонал планируется набрать из украинцев, проживающих за рубежом, и частично обучить там. Механизированная бригада обычно состоит из около 2000 солдат и оснащена тяжелой военной техникой, такой как танки.

10:44 Руководитель МАГАТЭ Гросси инспектирует российскую АЭС в КурскеГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Курскую атомную электростанцию в российской граничащей с ней области Курск, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. Гросси объявил накануне, что лично возглавит инспекцию объекта из-за серьезной ситуации. Тысячи украинских солдат вошли в Курскую область в результате неожиданной атаки 6 августа. Россия обвиняет Украину в неоднократных нападениях на объект. Правительство в Киеве еще не прокомментировало это официально.

10:23 ФСБ возбудило уголовное дело против журналиста Deutsche WelleРоссийская служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело против двух иностранных журналистов, обвиняя их в незаконном пересечении российской границы для освещения событий в Курской области после украинского вторжения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российское информационное агентство Интерфакс. По данным агентства, журналисты - корреспондент Deutsche Welle и корреспондент украинского телевидения 1+1. ФСБ возбудила уголовные дела против как минимум семи иностранных журналистов, освещавших события в Курске.

10:02 Украинские войска пытаются пересечь границу в Белгородской областиУкраинские силы, по сообщениям российских Telegram-каналов, цитируемых The Guardian, пытаются пересечь российскую границу в южной Белгородской области. Telegram-канал Mash сообщает, что около 500 украинских солдат атаковали два КПП в Нехотеевке и Шебекино в Белгородской области, и бои продолжаются на обоих участках. Белгород граничит с российской областью Курск, где украинские войска захватили российскую территорию с начала августа.

Воздушные силы Украины сообщают, что успешно перехватили пять российских ракет и 60 дронов в ночных атаках. Российская армия использовала в общей сложности десять ракет и 81 дрон, согласно Telegram-каналу украинских ВВС. Около 15 дронов и несколько ракет были перехвачены вблизи Киева, сообщает Сергей Попко, глава военной администрации города. Он заявил, "Все, что летело в направлении столицы Киева, было уничтожено". По данным на 9:00 местного времени (8:00 по центральноевропейскому летнему времени), в воздушном пространстве Украины все еще находилось десять дронов. Три гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и два ракеты "Искандер" не были сбиты, согласно сообщениям командующего ВВС Николая Олещука в Telegram. Числа военного не полностью поддаются проверке, но дают общее представление о масштабе атаки.

Ночные атаки привели к многочисленным жертвам - Россия запустила ракеты "Кинжал".

**19:17 Россия провела массированные воздушные бомбардировки Украины во второй подряд ночью, используя различное вооружение. Preliminary reports from Ukrainian authorities indicate that at least four individuals lost their lives - two in a rocket strike on a hotel in Kryvyi Rih and two more as a result of drone attacks on Zaporizhzhia. Ukraine's air defense forces claim that Russian forces employed long-range bombers from which cruise missiles were launched. Hypersonic Kinzhal missiles were also used.

Китай выступает за более широкую поддержку своего собственного плана мира.

Китай призывает к увеличению поддержки своего мирного предложения. Китайский дипломат Ли Хай, специальный представитель по делам Евразии, заявил после переговоров с Индонезией, Бразилией и ЮАР, что эти три страны, представляющие глобальный Юг, имеют значительное влияние на продвижение международного мира. Ли упомянул, что три страны вели переговоры tanto с Украиной, как и с Россией и стремятся разрешить конфликт через диалог и переговоры, а также политические решения. Китай и Бразилия ранее выпустили совместное мирное предложение, призывающее к проведению мирной конференции с участием всех сторон и прекращению дальнейших военных действий на поле боя. Китай и Россия не участвовали в мирной конференции в Швейцарии в июне. Россия не была приглашена, а Китай отказался участвовать.

Российские войска утверждают, что "освободили" два поселения в Курске.

В ходе продолжающихся боев в российском регионе Курск российская армия заявляет, что "освободила" два дополнительных поселения. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир чеченского спецподразделения Ачмат, генерал-майор Апти Алаудинов, цитируемый российским государственным новостным агентством ТАСС, заявил: "Я рад объявить, что сегодня батальон Арбат полностью эвакуировал поселения Нижняя Паровка и Нечаев, а 1427-й полк входит в зону. В результате эта территория также была очищена и взята под контроль". По словам Алаудинова, ситуация на линии фронта осталась неизменной. "Противник сегодня понес тяжелые потери. Он атаковал весь день и, как следствие, понес значительные потери". Однако в настоящее время независимое подтверждение этих заявлений невозможно. Институт изучения войны (ISW) подтверждает, что географические изображения, опубликованные в понедельник, показали, что украинские силы действуют непосредственно западнее Нечаева.

Байден осуждает российские атаки как "неприемлемые".

Президент США Джо Байден резко осудил последние российские атаки в понедельник как "неприемлемые". Байден сказал: "Я осуждаю продолжающуюся агрессию России против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму". По словам немецкого МИД, Россия целенаправленно атакует "системы жизнеобеспечения" Украины и стремится "разрушить поставки". Британский министр иностранных дел Дэвид Ламми осудил российские атаки как "подлые".

ISW по-прежнему видит низкую вероятность вторжения Белоруссии в Украину.

Институт изучения войны (ISW) по-прежнему считает маловероятным вторжение Белоруссии в Украину. Американский think tank основывает это мнение на недавнем исследовании открытой новостной организации Frontline Insight и Rochan Consulting, которое утверждает, что средние белорусские боевые подразделения обычно состоят всего из 30-40% от своей полной численности и требуют мобилизации для достижения полной боеспособности. Такая мобилизация пока не проводилась. Скорее всего, Белоруссия пытается отвлечь украинские силы от их усилий на линии фронта, тем самым поддерживая российские войска. Текущее количество российских сил в Белоруссии недостаточно для скоординированного вторжения из региона границы Гомель. Более того, белорусское вторжение в Украину или военное участие в конфликте могло бы серьезно подорвать способность лидера Александра Лукашенко защищать свой режим. Риск внутреннего беспорядка мог бы существенно возрасти. Следующие президентские выборы назначены на февраль 2025 года.

Тулиси Габбард поддерживает кандидатуру Дональда Трампа на переизбрание.

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии и конгрессвумен Тулиси Габбард, которая с тех пор дистанцировалась от своей партии, объявила о поддержке кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Габбард пообещала помочь Трампу в его стремлении вернуться на пост президента. Оглядываясь на конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, Габбард заявила, что, если бы он был избран, Трамп работал бы над тем, чтобы вернуть Соединенные Штаты "от края войны". Габбард баллотировалась на пост президента от демократов в 2020 году, но у нее было мало шансов на успех и в конечном итоге она поддержала Джо Байдена, который выиграл демократическое соревнование. Габбард тогда выступала за демилитаризацию внешней политики США. Габбард, которой 43 года, вынуждена была защищаться от обвинений в том, что ее кампания была подкуплена Россией и была направлена только на подрыв демократов.

06:17 Байден хвалит Моди за визит в Украину

Президент США Джо Байден похвалил премьер-министра Индии Нарендру Моди за его визит в Украину на прошлой неделе. Моди, который придерживается нейтралитета Индии в конфликте между Украиной и Россией, заявил в Твиттере, что он обсудил неизменную поддержку Индии в ускорении восстановления мира и гармонии в Украине с Байденом. Белый дом похвалил Моди за его взаимодействие с Украиной и поездку в Польшу на прошлой неделе. Польша, восточноевропейский союзник Киева, высоко ценится всеми, кто слушает точку зрения президента Украины Владимира Зеленского и стремится ему помочь в достижении справедливого мира, по словам Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности.

05:45 Сообщают о нескольких взрывах в Киеве

По меньшей мере, три последовательных взрыва были зафиксированы в Киеве во время недавнего нападения дронов, согласно показаниям очевидцев. Прямых сообщений о жертвах нет. Системы ПВО Киева были активны всю ночь, пытаясь пресечь ракеты и дроны, направленные на столицу, как сообщает региональное военное управление в Telegram. Эти нападения произошли всего за день после самого масштабного российского авиационного удара в этой войне на данный момент.

05:03 ВВС Украины: российские бомбардировщики в движении

Согласно украинским сообщениям, Россия направила бомбардировщики и дроны в сторону Украины. Ту-95мс бомбардировщики вылетели с аэродрома Энгельс в южной России, как сообщает ВВС Украины в Telegram. Кроме того, в путь отправились ударные дроны. Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Украины, как сообщили местные власти.

04:04 Жертвы российского ракетного удара по Кривому Рогу

Подтверждено два погибших в результате ракетного удара России по украинскому городу Кривой Рог, согласно украинским сообщениям. Украинские власти сообщили, что российская ракета попала в отель. Пять человек могут все еще находиться под завалами отеля, продолжаются спасательные работы, как сообщает украинское СМИ со ссылкой на военные администрации района и города. Городская администрация заявила, что отель был целью баллистической ракеты. Эти утверждения не могут быть независимо подтверждены.

02:04 Повторное нападение дронов на Киев

Украина сообщила о новом российском нападении дронов в Киевской области, согласно украинским сообщениям. "Движение вражеских БПЛА (беспилотных авиационных систем) обнаружено", - сообщила военная администрация Киевской области в Telegram. "Системы ПВО работают в регионе".

00:35 Украина: жертвы российского ракетного удара по Кривому Рогу

По меньшей мере, один человек погиб в результате ракетного удара России по гражданскому зданию в центральном украинском городе Кривой Рог. Пять человек могут все еще находиться под завалами, сообщили региональные власти. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в Telegram, что четверо человек были госпитализированы с ранениями. Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак объявил в Telegram, что гражданское здание "приведено в руины". Эти сообщения не могут быть независимо подтверждены. Ответа от российской стороны по поводу инцидента нет.

23:19 Угроза Зеленского России из-за авиационных ударов

В ответ на широкомасштабные авиационные удары России по Украине президент Владимир Зеленский сделал угрозу. Военная реакция будет организована с помощью истребителей F-16, предоставленных Западом, заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении. Зеленский не предоставил подробностей planned retaliation. Однако он вновь упомянул украинское наступление в российском регионе Курск, которое длится уже три недели. Украинские войска захватили больше территории и взяли в плен больше российских военнопленных, что повышает шансы на обмен пленными.

22:03 США: попытка России "погрузить украинский народ во тьму"

После широкомасштабных бомбардировок Украины США обвинили Россию в попытке "загнать украинский народ во тьму с наступлением осени", как заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США. Удары по энергетической инфраструктуре Украины "неприемлемы", заявил Кирби. США осудили "продолжающуюся российскую войну против Украины".

21:20 Дальнейшие эвакуации в Донецкой области

Украинские власти приказали дополнительные эвакуации в Донецкой области в ответ на продвижение России. Ситуация с безопасностью ухудшилась, что привело к расширению зоны принудительной эвакуации. Дети и их родители или опекуны были обязаны покинуть свои дома, как сообщил губернатор Донецкой области Вадим Филашкин. Для эвакуации были определены 27 поселений в районах Костянтиновка и Селидово. Ранее эвакуации были приказаны в районе Покровск из-за продвижения российских войск вперед.

В свете критики из Белого дома важно, чтобы международное сообщество призвало к немедленному прекращению всех военных операций на Украине, гарантируя безопасность и безопасность гражданских лиц и журналистов.

