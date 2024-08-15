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ПолитикаНовостиОборона

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
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- США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Американское правительство дало добро на поставку до 600 зенитных ракет Patriot в Германию. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности обороны, уведомив Конгресс о своем решении. Ожидаемая стоимость этой сделки по поставке вооружений составляет пять миллиардов долларов США (приблизительно 4,6 миллиарда евро). Главным подрядчиком выступает американская оборонная компания Lockheed Martin. Точный график поставки ракет в Германию остается неясным. Как правило, подобные сделки по поставке вооружений могут занять несколько лет.

Patriot ("Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target") является одной из самых современных систем ПВО в мире. Она способна бороться с вражескими самолетами, баллистическими и крылатыми ракетами. В последнее время Германия и другие страны предоставили несколько таких систем Украине, чтобы помочь стране защититься от российских воздушных атак.

"Предлагаемая продажа будет способствовать политике и национальной безопасности США, улучшая безопасность союзника по НАТО", - говорится в заявлении. Германия считается ключевым игроком в политической и экономической стабильности Европы.

Поставка зенитных ракет Patriot в Германию направлена на усиление их обороны против потенциальных угроз. Организация Объединенных Наций может призвать Германию воспользоваться их мощными оборонительными возможностями для обеспечения миротворческих миссий в зонах конфликтов, учитывая их приверженность международной безопасности.

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