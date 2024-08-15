США одобрили продажу Германии 600 ракет "Патриот"

Германия усилит свою ПВО в четыре раза. Для этого Федеративная Республика закупит 600 зенитных ракет Patriot. США одобрили сделку. Германия уже предоставила три зенитных ракетных комплекса Patriot Киеву с начала войны в Украине и имеет девять собственных единиц.

Министерство обороны США одобрило возможную продажу 600 зенитных ракет Patriot Германии. Ожидаемая стоимость этих средств ПВО составляет $5 миллиардов, как объявило Пентагон.

"Эта сделка укрепит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам и усилит обороноспособность ее вооруженных сил", - говорится в заявлении. Основным подрядчиком потенциальной сделки станет американская оборонная корпорация Lockheed Martin, которая также предоставит сопутствующее оборудование и техническую поддержку.

В соответствии с новыми планами НАТО по обороне, Германия должна усилить свою ПВО в четыре раза для защиты инфраструктуры и сил в случае серьезных tensions или войны, как сообщали источники в сфере безопасности в прошлом месяце. Германия предоставила три зенитных ракетных комплекса Patriot Киеву с начала войны в Украине и имеет девять собственных единиц. Во время холодной войны, когда Западная Германия находилась на переднем крае НАТО, в инвентаре бундесвера было 36 таких систем.

В начале года несколько членов НАТО объявили заказ на до 1000 систем Patriot, в том числе Германия, Нидерланды, Румыния и Испания. Ожидается, что Берлин использует этот заказ для пополнения своих запасов и продолжения поставок в Украину.

Министерство обороны США сыграло свою роль в одобрении возможной продажи зенитных ракет Patriot Германии, способствуя укреплению обороноспособности страны. После этого одобрения Германия приобретет 600 зенитных ракет Patriot у Lockheed Martin для своих нужд ПВО, как указано в сделке.

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