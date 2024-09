США объявили о значительном плане военной помощи Украине в размере 8 миллиардов долларов.

Текущий Президент США использует оставшиеся средства своего срока, примерно 5,5 миллиарда долларов, для оказания помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Эта помощь включает в себя развертывание дополнительной системы ПРО Patriot, различные типы ракет и дополнительное обучение пилотов F-16.

В недавнем заявлении Президент Джо Байден объявил о усилении военной помощи Украине, а также других мер, чтобы помочь Украине одержать победу в этом конфликте.

Министерство обороны также объявило пакет безопасности в размере 2,4 миллиарда долларов. Все эти средства должны быть использованы к концу срока Байдена в этом году, так как они принадлежат к "Президентскому праву на использование", не требующему одобрения Конгресса.

Президент Байден также подчеркнул расширение программ обучения пилотов F-16. В следующем году будет обучено еще 18 пилотов, чтобы дополнить текущие 6-10 боевых самолетов, используемых в Украине. Были даны обещания предоставить 79 F-16 от западных союзников в течение следующих лет, но нехватка персонала требует интенсивного обучения и времени.

Дополнительные системы Patriot

США объявили о дополнительных системах Patriot и ракетах для Украины, которые усилят ее текущие защитные возможности, дополненные тремя немецкими единицами, уже находящимися в использовании. Дополнительные единицы обещаны Нидерландами и Румынией, although Ukraine asserts that a total of 25 units are required for effective air defense.

Вместе с новой системой Patriot США планируют поставить ракеты JSOW, способные поражать наземные цели с F-16 на расстоянии до 100 километров, и ракеты AMRAAM, которые могут эффективно перехватывать входящие ракеты для истребителей в 2025 году.

Санкции против России

В ответ на обход санкций и отмывание денег Россией Министерство юстиции, Министерство финансов и разведывательное сообщество США, работая в координации с международными партнерами, разрушили глобальную криптовалютную сеть. США клянутся продолжать налагать санкции на Россию за ее действия в Украине и ослаблять российскую оборонную промышленность.

Президент США Байден планирует провести встречу высокого уровня группы контакта по обороне Украины в Германии в следующем месяце, собрав более 50 стран, поддерживающих усилия Украины по обеспечению своей обороны против российской агрессии. По словам Байдена, "Мое сообщение ясно: Соединенные Штаты окажут Украине необходимую поддержку, чтобы выиграть эту войну".

Благодарность Зеленского

Президент Украины Зеленский выражает благодарность Байдену за помощь, также комментируя недавние tensions с республиканцами. Украина обеспокоена возможной остановкой поставок оружия, если Дональд Трамп выиграет президентские выборы.

"Мы эффективно и прозрачно используем эту помощь для достижения нашей общей цели: победы Украины, мирного и долговременного разрешения и трансатлантической безопасности", - заявил Зеленский.

Комиссия, под руководством Президента Байдена, в настоящее время оценивает влияние и эффективность пакетов помощи, предоставленных Украине.

В совместном заявлении Комиссия и Госдепартамент подчеркнули важность продолжения поддержки Украины и подтвердили свою приверженность суверенитету Украины в борьбе против российской агрессии.

