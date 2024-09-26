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США объявили о огромном плане военной помощи Украине в 8 миллиардов долларов.

 and  Anthony Ross
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В следующем году больше летчиков, чем предполагалось ранее, пройдут обучение на истребителе F-16 в...
В следующем году больше летчиков, чем предполагалось ранее, пройдут обучение на истребителе F-16 в США

США объявили о огромном плане военной помощи Украине в 8 миллиардов долларов.

Текущий президент США Байден получил добро на использование миллиардов долларов до конца своего срока, чтобы поддержать Украину. Эта поддержка включает в себя приобретение еще одной системы ПВО Patriot, различных типов боеприпасов и дополнительные сеансы обучения пилотов F-16.

Соединенные Штаты укрепили арсенал оборонительного оружия Украины, ведущей борьбу против российской агрессии. Байден объявил об этом пакете чрезвычайной помощи с увеличением безопасности и помощи Украине, чтобы помочь ей одержать победу.

Эти средства, в общей сложности $5,5 миллиарда, не требуют одобрения Конгресса. Кроме того, Министерство обороны также объявило о пакете безопасности на $2,4 миллиарда.

Байден объявил об расширении обучения пилотов F-16, с 18 дополнительными людьми, которые будут обучены к следующему году. Несколько международных партнеров пообещали предоставить Украине 79 F-16. Однако Украина в настоящее время сталкивается с нехваткой персонала для проведения такого обширного обучения, которое может стоить дорого и занять более года. Согласно сообщениям, уже в эксплуатации находятся как минимум шесть-десять F-16, один из которых был сбит ранее.

Система ПВО Patriot

Обещание Вашингтона предоставить еще одну систему Patriot и дополнительные ракеты может потенциально эффективно защитить Украину. Две американские и три немецкие единицы уже работают в стране, атакуемой Россией, с дополнительной помощью от Нидерландов и Румынии. Однако, по словам Киева, для полной защиты воздушного пространства может потребоваться около 25 систем Patriot.

Байден также объявил о поставке боеприпасов JSOW, которые могут поражать наземные цели с F-16 на расстоянии до 100 километров. Кроме того, поставки ракет AMRAAM, предназначенных для перехвата входящих ракет, запланированы на 2025 год.

Новые санкции против России

Байден выступил против обхода санкций против России и отмывания денег, заявив, что Министерство юстиции, Министерство финансов и разведывательное сообщество США, а также иностранные партнеры приняли меры по разгрому глобальной криптовалютной сети. "Соединенные Штаты продолжат налагать санкции на Россию из-за ее участия в конфликте на Украине и ограничивать ресурсы для российского оборонного сектора".

Байден также объявил о планах провести высокоуровневую встречу группы по обороне Украины в Германии в следующем месяце, чтобы укрепить поддержку более чем 50 стран, поддерживающих Украину в борьбе против российской агрессии. "С этой помощью я хочу передать четкое сообщение: Соединенные Штаты будут предоставлять Украине необходимую помощь, чтобы выиграть эту войну".

Благодарность от Зеленского

Президент Украины Зеленский поблагодарил Байдена за помощь. Он также обратился к республиканцам, которые недавно проявили напряженность в отношении Украины, выразив опасения по поводу возможной остановки поставок оружия, если Дональд Трамп будет переизбран.

"Мы эффективно и прозрачно используем эту помощь, сосредоточившись на нашей общей цели: победе Украины, справедливом мире и сохранении трансатлантической безопасности", - заключил Зеленский.

Военная помощь США Украине, возможно, будет включать еще одну систему ПВО Patriot, поскольку Байден продолжает одобрять финансирование обороны Украины.

Усиленная военная помощь США, в том числе потенциальное приобретение системы ПВО Patriot, направлена на укрепление способности Украины защищаться от российской агрессии.

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