США: Израиль участвует в ограниченных наземных операциях в Ливане

Израильская армия открыто ведет деятельность на территории Ливана, как сообщается из Вашингтона. Согласно сообщениям, израильские силы проводят наземные операции в южной части Ливана, где больше нет присутствия армии Ливана.

По данным Госдепартамента США, Израиль проинформировал их о "ограниченных" наземных операциях, направленных против инфраструктуры "Хезболлы" вблизи границы. Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента, подтвердил эту информацию, заявив: "Они тогда сообщили, что это были ограниченные операции". Обе страны вели переговоры по этому вопросу.

В то время, когда Мэтью Миллер говорил, израильская армия объявила о создании "военной зоны исключения" в трех приграничных районах на севере Израиля. Пострадавшие районы включают Метулу, Мишава Ам и КфарGiladi. Вход в эту зону строго запрещен, согласно заявлению военной части.

Примерно через год после начала войны в секторе Газа израильская армия начала крупную военную операцию в Ливане на прошлой неделе. С тех пор они проводили многочисленные авиаудары по боевикам "Хезболлы", расположенным в Ливане. В недавнем нападении в пятницу, якобы, были убиты их лидер Хасан Насралла и другие высшие члены организации.

Министр обороны Израиля Йоав Галант позже заявил, что смерть Насраллы не означает конца борьбы с иранской поддерживаемой организацией. Галант подчеркнул, что будут использованы "все необходимые средства" для борьбы с этой организацией, в том числе ВВС, и, если понадобится, военно-морские и сухопутные войска. Заявления Галанта подогревают спекуляции об предстоящей израильской наземной операции в Ливане.

Европейский Союз выразил обеспокоенность растущей напряженностью между Израилем и Ливаном, призывая к деэскалации и соблюдению суверенитета Ливана. Несмотря на продолжающиеся операции, Европейский Союз продолжает поддерживать диалог с Израилем и Ливаном, призывая к мирному решению.

Читайте также: