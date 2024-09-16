США и Южная Корея ведут переговоры о возможном новом соглашении относительно расходов на войска в Корее, до потенциальной победы Трампа на переизбрании.

Дискуссии вокруг Соглашения о специальных мерах, известного как СМС, оказывают давление на альянс США-Южная Корея в период администрации Трампа. Бывший президент Дональд Трамп требовал, чтобы Сеул выплачивал до 400% больше за размещение 28 500 американских солдат в стране во время переговоров по текущему соглашению.

Адвокаты считают, что существенное присутствие американских войск на Корейском полуострове жизненно важно для укрепления партнерства между двумя странами. Солдаты служат сдерживающим фактором против любой потенциальной атаки со стороны режима Ким Чен Ына, который продолжает развивать свои ядерные вооружения, и способствуют присутствию США в регионе для противодействия напористости Китая.

Корейская сторона чувствует необходимость ускорить заключение сделки до конца года из-за сложного характера предыдущих переговоров, как заявили официальные лица. Американские официальные лица ведут переговоры со своими южнокорейскими коллегами по этому вопросу, но некоторые обеспокоены тем, что достижение соглашения сейчас может привести к критике со стороны Трампа, и они не хотят, чтобы альянс попал под его прицел, если он выиграет выборы в ноябре.

В соответствии с текущим соглашением Южная Корея ежегодно выделяет примерно $1 миллиард, что представляет собой увеличение примерно на 13,9% по сравнению с предыдущими СМС. Велись несколько раундов переговоров о продлении соглашения, последний из которых завершился в конце августа.

Официальный представитель Госдепартамента не стал раскрывать подробности текущих переговоров, но заявил, что США стремятся к "справедливому и справедливому результату", который "поддержит боеготовность американских сил в Корее и укрепит и сохранит союз США-РОК".

Министерство иностранных дел Южной Кореи не стало комментировать этот вопрос.

Официальные лица администрации Трампа в основном вели переговоры о последнем соглашении, но оно не вступило в силу до марта 2021 года, вскоре после вступления в должность президента Джо Байдена, что позволило официальным лицам администрации Байдена внести поправки для достижения окончательного соглашения.

В начале переговоров CNN сообщала, что Трамп потребовал, чтобы Южная Корея платила $4,7 миллиарда в год, что вызвало удивление у официальных лиц Госдепартамента и Министерства обороны, которые пытались обосновать эту цифру.

Ранее в этом году Трамп заявил, что Южная Корея не платит достаточно в соответствии с последним соглашением.

"Они смогли договориться с администрацией Байдена и существенно снизить эту сумму до того, что было изначально, что почти ничего не было. Почему мы должны защищать кого-то? И мы говорим о стране, которая очень богата. Но это богатая страна, и почему бы им не платить?" - заявил Трамп ранее в этом году в интервью журналу Time.

Ускорение соглашения возможно, считают нынешние и бывшие американские официальные лица. Источники не раскрывали текущие затраты, обсуждаемые в настоящее время, и не обязались завершить соглашение до конца года, но добавили, что приверженность Южной Кореи этому вопросу может ускорить переговоры.

Одна из проблем заключается в том, что соглашение должно быть утверждено Национальной ассамблеей Южной Кореи, которая находится под контролем оппозиционной партии к президенту Юну Сок Ёлю. Конгресс США не имеет влияния на завершение сделки со стороны США.

Некоторые бывшие американские официальные лица предупреждают Южную Корею против слишком быстрого продвижения к соглашению, так как это может обернуться против них, если Трамп вернется в Белый дом.

"Я думаю, они близки к тому, чтобы заключить соглашение, и это было бы хорошо для США и Южной Кореи подписать соглашение досрочно. Но это не должно делаться как страховка против следующего президента. Это то, что вызывает опасения по поводу того, как бюрократия работает против возможных намерений президента", - сказал Дэвид Максвелл из Фонда защиты демократий, подчеркивая, что соглашение может быть легко отменено, если Трамп победит на выборах и будет против согласованных условий.

Текущие переговоры по Соглашению о специальных мерах (СМС) в значительной степени политизированы, и обе стороны обеспокоены возможной критикой и влиянием на альянс США-Южная Корея. Требование администрации Трампа о существенном увеличении взносов Южной Кореи за размещение американских войск вызвало споры и подняло вопросы о справедливости соглашения.

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