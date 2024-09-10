Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиИХ

Срок полномочий лидера запрещенной ICE подходит к концу.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

Срок полномочий лидера запрещенной ICE подходит к концу.

С истечением срока выдворения в ближайшие дни осталось всего несколько дней, все еще неясно, покинул ли Германию Мохаммед Хади Мофаттех, глава запрещенного исламского центра в Гамбурге (IZH), которого считают радикалом. По данным пресс-службы министерства внутренних дел, на момент вторника не было получено подтверждения выезда от федеральной полиции. Однако ситуация может измениться в любой момент.

В соответствии с постановлением об expulsion, выданным в конце августа, Мофаттех должен был покинуть Германию к полуночи 11 сентября. В случае невыполнения этого требования он будет депортирован в Иран за свой счет и ему будет запрещен въезд в Германию. Министерство внутренних дел также предупредило, что в случае неповиновения он может быть приговорен к лишению свободы сроком до трех лет.

Министр внутренних дел Фединал Фезер наложила запрет на IZH 24 июля, назвав его "значительным центром иранской пропаганды в Европе", а также на пять связанных с ним организаций. Все активы и объекты были конфискованы в ходе общенационального рейда. В результате, голубая мечеть, управляемая IZH на внешнем Альстере в Гамбурге, также была закрыта.

Согласно заявлениям IZH, Мофаттех является высшим духовным лидером шиитов в Европе, за исключением Великобритании. Согласно конституционной защите Гамбурга, он подчиняется и привязан к приказам аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера Ирана, и считается его представителем в Германии. "Мофаттех - это умело обученный представитель нынешнего режима в Тегеране. Его семья тесно связана с государственно-религиозной элитой Ирана", - отмечается в последнем отчете конституционной защиты офиса земли Гамбург. Он связан с IZH с 2018 года.

Несмотря на постановление об expulsion и запрет на IH, все еще неясно, покинул ли Мохаммед Хади Мофаттех, глава IH, Германию. Если он не подчинится постановлению об expulsion, он может быть депортирован в Иран и faces potential imprisonment в Германии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией.
Политика

Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией.

Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией. После того, как Эдундо Гонсалес Уррутия, критик правительства Венесуэлы, получил разрешение на въезд в Испанию, президент венесуэльского парламента призвал прекратить все контакты с Испанией. Хорхе Родригес предложил резолюцию парламенту, призывая президента Николаса Мадуро немедленно прекратить все дипломатические, консульские и экономические

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно