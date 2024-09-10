Срок полномочий лидера запрещенной ICE подходит к концу.

С истечением срока выдворения в ближайшие дни осталось всего несколько дней, все еще неясно, покинул ли Германию Мохаммед Хади Мофаттех, глава запрещенного исламского центра в Гамбурге (IZH), которого считают радикалом. По данным пресс-службы министерства внутренних дел, на момент вторника не было получено подтверждения выезда от федеральной полиции. Однако ситуация может измениться в любой момент.

В соответствии с постановлением об expulsion, выданным в конце августа, Мофаттех должен был покинуть Германию к полуночи 11 сентября. В случае невыполнения этого требования он будет депортирован в Иран за свой счет и ему будет запрещен въезд в Германию. Министерство внутренних дел также предупредило, что в случае неповиновения он может быть приговорен к лишению свободы сроком до трех лет.

Министр внутренних дел Фединал Фезер наложила запрет на IZH 24 июля, назвав его "значительным центром иранской пропаганды в Европе", а также на пять связанных с ним организаций. Все активы и объекты были конфискованы в ходе общенационального рейда. В результате, голубая мечеть, управляемая IZH на внешнем Альстере в Гамбурге, также была закрыта.

Согласно заявлениям IZH, Мофаттех является высшим духовным лидером шиитов в Европе, за исключением Великобритании. Согласно конституционной защите Гамбурга, он подчиняется и привязан к приказам аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера Ирана, и считается его представителем в Германии. "Мофаттех - это умело обученный представитель нынешнего режима в Тегеране. Его семья тесно связана с государственно-религиозной элитой Ирана", - отмечается в последнем отчете конституционной защиты офиса земли Гамбург. Он связан с IZH с 2018 года.

Несмотря на постановление об expulsion и запрет на IH, все еще неясно, покинул ли Мохаммед Хади Мофаттех, глава IH, Германию. Если он не подчинится постановлению об expulsion, он может быть депортирован в Иран и faces potential imprisonment в Германии.

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