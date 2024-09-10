Средний заработок вырос до $80 610 в 2023 году.

Экономическое медианное домохозяйство достигло рекордного уровня в $80,610 в 2023 году, согласно последнему заявлению Бюро переписи населения в прошлую среду. Эта цифра представляет собой увеличение на 4% по сравнению с предыдущим годом.

В ходе продолжающейся президентской гонки 2023 года финансовая стабильность является важной темой. Дональд Трамп, бывший президент, заявляет, что люди были финансово более стабильны во время его первого срока и испытывают негативные последствия из-за недавней инфляции. Камала Харрис, вице-президент, подчеркивает свою приверженность поддержке среднего класса и представляет свои предложенные инициативы, направленные на снижение расходов на жизнь для американцев.

Обратите внимание, что эта история продолжает развиваться и будет обновляться по мере необходимости.

В ходе президентской гонки 2023 года политические дебаты были сосредоточены на экономических вопросах, с кандидатами, обсуждающими финансовую стабильность. Дональд Трамп утверждает, что люди были финансово более стабильны во время его первого срока и сейчас испытывают негативные последствия из-за инфляции.

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